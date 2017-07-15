В Финском заливе прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В пятницу, 14 июля, в восточной части Финского залива прошла первая тренировка военно-морского парада, сообщает ИА «Ньюс».

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны рассказали, что тренировке приняли участие около 15 кораблей основных классов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

— В ходе тренировки корабли отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера. Проверялись действия корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман», знания вахтенными офицерами и штурманскими специалистами навигационных особенностей района плавания. Также, отрабатывались вопросы организации связи между кораблями, — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, сегодня ночью в Петербурге так же пройдет репетиция военно-морского парада. В связи с чем будет продлена разводка четырех мостов.

Кроме того, ночью будут временно закрыты для движения судов участки водных путей на реке Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Следующие репетиции пройдут в ночь на 18, 21, 23 и 28 июля. Так же в Главном штабе обещают проведение дневных репетиций военно-морского парада. О времени ИА «Ньюс» сообщит дополнительно, как только получит ответ на соответствующий запрос в штаб ВМФ.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

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