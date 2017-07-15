Во время выступления Яровой в Госдуме протекла крыша

15.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Во время выступления Яровой в Госдуме протекла крыша

В Госдуме объявили перерыв на заседании из-за протечки крыши. Протечку заметили во время выступления депутата Ирины Яровой. Спикер Госдумы Володин после перерыва предложил завершить заседание досрочно

В Государственной думе из-за сильного ливня протекла крыша непосредственно над залом пленарных заседаний. Это произошло во время выступления вице-спикера Ирины Яровой по обсуждению законопроекта о дальневосточном гектаре, передает корреспондент РБК.

«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке, — прервала свое выступление депутат. — А, крыша протекла...» — сказала она.

Как рассказал РБК депутат Олег Шеин, находящийся в зале, капать с потолка начало над рядами, где сидят депутаты-единороссы. «В Госдуме в прямом смысле этого слова протекла крыша. Прямо над «Единой Россией», — сказал он.

Председательствующий на заседании первый вице-спикер Александр Жуков объявил десятиминутный перерыв на заседании.
Спустя десять минут заседание возобновилось. «Мы работаем в непростых погодных условиях, над нами гремит и льет и перекрытия не выдерживают», — сказал спикер Вячеслав Володин.

После того как изменения в закон о дальневосточном гектаре были приняты, Володин предложил депутатам досрочно закрыть пленарное заседание «в связи с погодными условиями». «Технику безопасности надо соблюдать», — добавил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Заседание было закрыто на 20 минут раньше срока.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Во время выступления Яровой в Госдуме протекла крыша"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
52, за 0,180