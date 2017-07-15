Во время выступления Яровой в Госдуме протекла крыша

В Госдуме объявили перерыв на заседании из-за протечки крыши. Протечку заметили во время выступления депутата Ирины Яровой. Спикер Госдумы Володин после перерыва предложил завершить заседание досрочно

В Государственной думе из-за сильного ливня протекла крыша непосредственно над залом пленарных заседаний. Это произошло во время выступления вице-спикера Ирины Яровой по обсуждению законопроекта о дальневосточном гектаре, передает корреспондент РБК.

«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке, — прервала свое выступление депутат. — А, крыша протекла...» — сказала она.

Как рассказал РБК депутат Олег Шеин, находящийся в зале, капать с потолка начало над рядами, где сидят депутаты-единороссы. «В Госдуме в прямом смысле этого слова протекла крыша. Прямо над «Единой Россией», — сказал он.

Председательствующий на заседании первый вице-спикер Александр Жуков объявил десятиминутный перерыв на заседании.

Спустя десять минут заседание возобновилось. «Мы работаем в непростых погодных условиях, над нами гремит и льет и перекрытия не выдерживают», — сказал спикер Вячеслав Володин.

После того как изменения в закон о дальневосточном гектаре были приняты, Володин предложил депутатам досрочно закрыть пленарное заседание «в связи с погодными условиями». «Технику безопасности надо соблюдать», — добавил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Заседание было закрыто на 20 минут раньше срока.

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