Картофель фри исчезнет из меню ресторанов быстрого питания

Генеральный директор сети российских заведений «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал о том, что в ближайшее время из меню некоторых ресторанов пропадет картофель фри. По его словам, такая вероятность связана с трудностями в поставках картофеля.

Иностранные компании, доля поставок которых в McDonald’s составляла 15%, отказались работать с российскими заведениями. 85% полуфабрикатов для картофеля фри поставлялось российскими фирмами. Однако на данный момент наблюдается дефицит сырья из-за неурожая определенных сортов картофеля, которые используются для приготовления фри.

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