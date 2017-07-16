Эвакуация ТЦ «Авиапарк» сегодня: что случилось, видео

Сегодня 15 июля в Москве эвакуировали посетителей из торгового центра «Авиапак». Многие были сильно напуганы, а некоторые привыкли к такому происшествия. Торговый центр был полностью эвакуирован вечером.

Как стало известно, на Ходыском поле сегодня 15 июля эвакуировали ТЦ «Авиапарк». По некоторым данным, из торгового центра были выведены примерно от 4 000 до 6 000 человек. Причиной такой экстренной эвакуации посетителей послужила угроза взрыва. Но нужно отметить, что некоторые источники сообщают о том, что эвакуировали людей из-за технической неисправности. В настоящее время подтверждений данной информации нет.

Эвакуация ТЦ «Авиапарк» сегодня: что случилось, видео

После, правоохранительные органы провели чательную проверку и как оказалось, угрозы не обнаружено. Спасатели не нашли и бомбы, о которой говорили звонившие по телефону. Кинологи с собаками так же проверили помещение.

Стоит отметить, что за последние месяцы это далеко не первый случай, когда неизвестные предупреждают о бомбе в ТЦ «Авиапарк», но все вызовы после оказываются, к счастью, ложными.

Эвакуация ТЦ «Авиапарк» сегодня: что случилось, видео

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