Репортаж из соцсетей: Эвакуация торгового центра «Авиапарк» в Москве

16.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Репортаж из соцсетей: Эвакуация торгового центра «Авиапарк» в Москве

В Москве из торгового центра «Авиапарк» эвакуировали более 4 тысяч человек. Официальные причины эвакуации неизвестны, однако по громкой связи посетителей предупредили о технических неполадках и попросили немедленно покинуть здание.

Как рассказали очевидцы, автомобили с парковки торгового центра выпускают без оплаты, людей выводят на улицу, магазины закрываются.

Собеседник ТАСС заявил, что людей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Последний раз людей выводили из «Авиапарка» менее 10 дней назад: 6 июля торговый центр эвакуировали из-за сообщений о бомбе. По той же причине эвакуация прошла 1 июня.

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Диана Газиева @DianaGazieva

В тц Авиапарк всех эвакуировали, ДПС регулирует движение транспорта. Либо репетируют учитывая недавние события в тц РИО, либо угроза теракта

19:58 - 15 Jul 2017
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Иван Самсонов @isamsonoff

Стоим в пробке на эвакуацию #авиапарк

19:57 - 15 Jul 2017 · Moscow, Russia

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