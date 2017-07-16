Репортаж из соцсетей: Эвакуация торгового центра «Авиапарк» в Москве

В Москве из торгового центра «Авиапарк» эвакуировали более 4 тысяч человек. Официальные причины эвакуации неизвестны, однако по громкой связи посетителей предупредили о технических неполадках и попросили немедленно покинуть здание.

Как рассказали очевидцы, автомобили с парковки торгового центра выпускают без оплаты, людей выводят на улицу, магазины закрываются.

Собеседник ТАСС заявил, что людей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Последний раз людей выводили из «Авиапарка» менее 10 дней назад: 6 июля торговый центр эвакуировали из-за сообщений о бомбе. По той же причине эвакуация прошла 1 июня.

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Посмотреть изображение в Твиттере Читать Диана Газиева @DianaGazieva В тц Авиапарк всех эвакуировали, ДПС регулирует движение транспорта. Либо репетируют учитывая недавние события в тц РИО, либо угроза теракта

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Посмотреть изображение в Твиттере Читать Иван Самсонов @isamsonoff Стоим в пробке на эвакуацию #авиапарк

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