Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты

Самый северный в мире космодром отмечает в этом году 60 лет со дня создания. Он расположен в Архангельской области, недалеко от озера Плесцы, которое дало название сначала железнодорожной станции, а потом и самому космодрому. Космодром находится в 180 км к югу от Архангельска, неподалеку от железнодорожной станции Плесецкая Северной железной дороги. Общая площадь составляет 176 200 гектаров. Административный и жилой центр космодрома — город Мирный.

Долгие годы космодром и город были засекречены. Ракетчикам запрещалось рассказывать о месте службы даже родственникам. В письмах на почтовых конвертах в адресной строке указывалось "Москва-400" или "Ленинград-200". Лишь в 1983 году в центральной прессе СССР появилась первая официальная публикация о Плесецке и Мирном.

Объект "Ангара"

Строго говоря, история космодрома начинается 11 января 1957 года, когда было принято постановление Правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием "Ангара". Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Свойства этих ракет во многом определили выбор места для объекта "Ангара". Учитывалась и досягаемость территории вероятных противников СССР, и малонаселенность обширных северных территорий, и возможные траектории испытательных пусков в район Камчатки. Исходя из этих соображений и была выбрана площадка для будущего космодрома.

Погода на Плесецке всегда является активным "участником" каждого запуска. Жители города Мирный рассказывают, что в дни пусков очень плотная и низкая облачность часто собирается на небе за считанные минуты. В результате ракета "ныряет" в облака прямо со стартового стола и незаметно выходит на назначенную траекторию. Затем погода также необъяснимо быстро улучшается. При этом запусков в ясные дни, когда можно разглядеть даже отделение первой ступени, на Плесецке насчитывается крайне мало.

У нас в стране сейчас два космодрома — Плесецк и вновь созданный Восточный. Восточный только формирует свои традиции, а здесь традиции уже заложены, и это дорогого стоит. Сюда приезжаешь на любую площадку, или просто ходишь, и ощущаешь такую ауру — это просто как намоленный храмОлег Остапенкобывший начальник космодрома Плесецк и командующий космическими войсками

Первым начальником Плесецка был назначен генерал-майор Михаил Григорьевич Григорьев. Именно с его подписи на первом документе нового соединения 15 июля 1957 года ведет свою официальную историю космодром.

В разные годы Плесецк возглавляли Анатолий Перминов (государственный деятель, замгендиректора ОАО "Российские космические системы"), экс-глава Роскосмоса Олег Остапенко и командующий Космическими войсками Александр Головко. С 2013 года космодромом руководит генерал-майор Николай Нестечук.

17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут на космодроме Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата "Космос-112" (аппарат обзорного наблюдения "Зенит-2"). Ракета-носитель "Восток-2" вывела его на низкую околоземную орбиту. В последующие годы здесь было испытано более 60 типов космических аппаратов.

За заслуги в создании, испытании и производстве специальной техники 22 февраля 1968 года космодром был награжден орденом Красного Знамени, а 18 января 1977 года космодрому вручен орден Трудового Красного Знамени за успехи в создании новых образцов оружия и боевой техники. Официальный статус космодром приобрел в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 1994 года.

Ракета с именем Таня

К 2017 году со стартовых площадок Плесецка на околоземные орбиты выведено более 2000 космических аппаратов различного назначения. Специалисты провели около 1600 пусков ракет-носителей, испытали 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов. С территории космодрома произведено около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Испытано 13 ракетных комплексов, три из которых несут боевое дежурство в настоящее время.

С 1970-х годов и до начала 1990-х космодром Плесецк удерживал мировое лидерство по числу запусков ракет в космос. С 1957 по 1993 год с севера осуществили 1372 запуска, тогда как с Байконура в Казахстане — лишь 917.

На 43-й площадке перед каждым запуском на ракете пишут имя Таня. Когда ракету заправляют, на баке, где кислород, оседает иней, и перед самым запуском один из номеров расчета перчаткой пишет прямо по этому инею имя Таня. Традиция поддерживается по сей день — перед каждым запуском на ракете на 43-й площадке имя Таня присутствуетОлег Остапенкобывший начальник космодрома Плесецк и командующий космическими войсками

Остапенко рассказывает, что есть множество легенд, как это возникло. "С одной стороны, говорят, что вроде как солдат написал имя своей девушки, с другой — один из офицеров написал имя жены", — говорит он.

Мирный Плесецк

В состав космодрома входит почти 1,5 тысячи зданий и сооружений, более 230 объектов энергоснабжения, стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей, технические комплексы подготовки ракет космического назначения и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив

Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог (300 км) и железнодорожных путей (326 км), авиационной техникой и аэродромом первого класса, позволяющим эксплуатировать самолеты с максимальной посадочной массой до 220 тонн, такие как Ил-76 и Ту-154.

Бывший начальник космодрома Плесецк Олег Остапенко рассказывает, что "здесь каждый запуск уникален", но самый запоминающийся — это первый запуск новой легкой ракеты "Союз-2.1в". В то время он был уже не начальником космодрома, а руководителем "Роскосмоса".

Еще когда первая легкая "Ангара" ушла — это тоже было непередаваемое чувство внутреннего трепета, это было очень интересно и здорово. А так, каждый запуск имеет свои особенности: и "Космос-3М", и "Рокот", и по спецпрограммам ракеты у нас уходили. На Плесецке много интересного делалось, делается, да и, уверен, будет делатьсяОлег Остапенкобывший начальник космодрома Плесецк и командующий космическими войсками

В настоящее время на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.16", тяжелого класса "Ангара-А5".

Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторий и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и МБР. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Плесецк — это, прежде всего, люди. Здесь прекрасные люди, коллектив, специалисты. А техническая составляющая — это производная, это сгусток тех людей, которые здесь работают, и тех, кто работает в промышленности и наукеОлег Остапенкобывший начальник космодрома Плесецк и командующий космическими войсками

Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, в первую очередь, в интересах обороны и безопасности страны. Именно здесь ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов "Союз-2" и "Ангара", построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия.

Развитие Плесецка позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории и независимость отечественного военного космоса.

Анна Юдина, Алексей Песляк

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