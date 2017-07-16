СМИ: в Шотландии у золотистого ретривера родился зеленый щенок

В Шотландии самка золотистого ретривера родила необычного щенка. В отличие от своих братьев и сестры, он оказался мятно-зеленого цвета, пишет The Sun.

Как рассказали журналистам хозяева собаки, вначале они не поверили своим глазам, однако затем выяснили, что это природная аномалия. Яркий оттенок постепенно уходит, поэтому вскоре щенок ничем не будет отличаться от сородичей.

Необычный оттенок мог придать пигмент желчи биливердин, который содержится в плаценте. При смешивании с амниотической жидкостью, которая питает и защищает плод, он способен окрасить шерсть щенка.

Необычный щенок получил кличку Форест (от англ. forest. — лес). Хозяева решили оставить его себе, а его семь братьев и сестра уедут в другие дома, когда подрастут.

Во всем мире известно только три случая рождения зеленых собак. Последний был зафиксирован в феврале этого года — необычный щенок родился у коричневой самки лабрадора.

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