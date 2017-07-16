Топовый Nokia 9 не получит «железо», которого ждет весь мир

Сегодня в сеть впервые попали достоверные данные о смартфоне Nokia 8, который займет промежуточное место между полуфлагманским Nokia 7 и топовым Nokia 9. Стало известно, что этот аппарат получит процессор Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти, то есть вполне передовое «железо», но знания флагмана он все же не удостоится. Это означает, что флагманский Nokia 9 не получит того «железа», которое ему приписывали ранее многие инсайдеры – он окажется значительно производительнее и технически интереснее.

Можно с полной уверенностью сказать, что основой смартфона Nokia 9 станет модифицированная версия процессора Snapdragon 835, которая может в конечном варинте называться Snapdragon 836. Она окажется приблизительно на 10-15% мощнее классической модели за счет заводского разгона. Также очевидно, что раз Nokia 8 получит только 4 ГБ ОЗУ, то настоящий флагман будет оснащаться уже 6 ГБ или даже 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 128 ГБ. Среди приятных особенностей будущей новинки – поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0 и бесконтактный модуль NFC, позволяющий использовать мобильное устройство для оплаты покупок через Android Pay.

Самым существенным отличием Nokia 9 от других смартфонов HMD Global должна стать двойная основная камера. Да, она будет не лучшей среди всех флагманов на рынке, но на сделанные на нее фотографии будет не стыдно посмотреть даже на большом экране. Само собой, она поддерживает эффект размытия заднего фона и обладает возможностью использовать двукратный оптический зум без потери качества. Аналогичными особенностями наделен iPhone 7 Plus.

В этом году смартфоны HMD Global, включая флагманский Nokia 9, не получат безрамочные экраны, поскольку их себестоимость достаточно высока, а производственный процесс сложен. Если на территории Европы смартфон Nokia 8 будет стоить порядка 600 евро, то топовая модель в лице Nokia 9 обойдется всем покупателям приблизительно в 800 евро. В переводе на российскую валюте получаем, что аппарат, вероятнее всего, появится на полках европейских магазинов по цене в размере 55 000 рублей.

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