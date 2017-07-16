В Москве из ТЦ «Авиапарк» эвакуируют людей

16.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Москве из ТЦ «Авиапарк» эвакуируют людей

По информации источника в экстренных службах, в торговом центре существует угроза взрыва

На севере Москвы идет эвакуация из торгового центра «Авиапарк». Как рассказал источник в экстренных городских службах, людей выводят с территории комплекса из-за угрозы взрыва. Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что причиной эвакуации являются «технические сложности», пишет ТАСС. Агентство выясняет подробности происходящего.

Торгово-развлекательный центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском поле, начал работу в 2014 году. Его общая площадь составляет 390 тысяч квадратных метров, из которых 230 тысяч «квадратов» отведено под торговые нужды. «Авиапарк» считается крупнейшим среди всех торговых центров Европы. На его территории работают более пятисот магазинов и находится самый большой в мире по высоте цилиндрический аквариум.

За последние несколько месяцев посетителей «Авиапарка» эвакуировали уже несколько раз. Каждый раз угрозы ЧП оказывались ложными.

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