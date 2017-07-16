В очереди к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге верующие стоят около 2 часов. Прямая видео трансляция.

Мощам Николая Чудотворца в Москве с 22 мая поклонились почти 930 тысяч паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек. Больше всего людей, как сообщают организаторы, поклонилось святыне 7 и 8 июня – 47,9 и 45,3 тысячи человек соответственно.

По состоянию на середину дня 21 июня среднее время нахождения в очереди к мощам, которая начинается от станции метро «Фрунзенская, составляет 5 часов. Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 21.06.2017, в РПЦ спрогнозировали время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца

Организаторы доступа верующих к мощам Николая Чудотворца в Москве назвали примерное время ожидания в очереди к святыне, за несколько дней оно сократилось почти вдвое.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«Расчетное время нахождения в очереди – примерно 6,5 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится в сообщении на официальном сайте принесения святыни.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро «Фрунзенская».

Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 20.06.2017, очередь к мощам Николая Чудотворца начинается в районе станции метро «Фрунзенская»

Очередь для желающих поклониться принесенным в храм Христа Спасителя мощам Николая Чудотворца начинается в районе Фрунзенской набережной, д. 26. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

«На текущий момент, 20 июня 9:00, вход в очередь находится в районе Фрунзенской набережной, д. 26 (ближайшая станция метро — «Фрунзенская»). Расчетное время нахождения в очереди — примерно 6,5 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя поклонились более 886 тыс. верующих.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. Посетить храм Христа Спасителя для поклонения мощам можно по 12 июля. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 18.06.2017, сколько стоять в очереди

Очередь рядом с Храмом Христа Спасителя, где выставлены мощи Николая Чудотворца, совершенно не уменьшается. Как не трудно догадаться, это связано с выходными днями. Сегодня в воскресенье, 18 июня, число желающих приложиться к святыне будет находиться на примерно том же уровне, что был актуален вчера.

Пару дней назад представители РПЦ попросили верующих воздержаться от посещения Храма Христа Спасителя в выходные дни из-за большого наплыва желающих прикоснуться к мощам Николая Чудотворца, об этом сообщает rsute.ru. Как это бывало раньше, в субботу и воскресенье возрастает количество желающих и, как следствие, растет очередь к главному православному храму страны.

Согласно последним данным, среднее ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца в воскресенье может достигать 12 часов, а в будние дни — четыре часа. В прошлую субботу, например, очередь к мощам достигла восьми километров, а ее конец доходил до станции метро \»Спортивная\».

Больше всего людей идет на поклон святым мощам в субботу. Из-за этого представители РПЦ рекомендовали паломникам не приезжать по возможности к святыне в этот день. Отметим, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию впервые, доступ к ним будет открыт до утра 12 июля, пишет ТАСС.

Люди стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца по 12 часов

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве достигло 12 часов. Очередь к святыне начинается возле метро «Фрунзенская».

Больше всего людей идет на поклон святым мощам в субботу, передает rsute.ru. Из-за этого представители РПЦ рекомендовали паломникам не приезжать по возможности к святыне в этот день. Отметим, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию впервые, доступ к ним будет открыт до утра 12 июля, пишет ТАСС.

В начале лета стало известно о госпитализации нескольких десятков человек, которые стояли в очереди к мощам у Храма Христа Спасителя. Всем им была оказана медицинская помощь.

В начале лета стало известно о госпитализации нескольких десятков человек, которые стояли в очереди к мощам у Храма Христа Спасителя. Всем им была оказана медицинская помощь.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. По 12 июля для поклонения мощам можно будет посетить храм Христа Спасителя. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

Святитель Николай является одним из самых почитаемых у православных, а также пользуется уважением у представителей других конфессий. Он считается покровителем мореплавателей. Источник

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 12 часов

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве достигло приблизительно 12 часов, сообщил в субботу официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«Расчетное время нахождения в очереди – примерно 12 часов (данная оценка является приблизительной). В воскресенье и рабочие дни среднее время ожидания в очереди составляет примерно 3,5 часа», — говорится в сообщении.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро «Фрунзенская». Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь онлайн в Храм Христа Спасителя сегодня, 17 июня

За очередью к Храму Христа Спасителя можно наблюдать онлайн, используя специальные интернет-ресурсы. Тем временем, верующие россияне интересуются не только размером очереди в режиме реального времени, но еще и прогнозированием на ближайшие дни.

Сегодня 17 июня суббота. В виду того, что этот день является выходным, можно предположить, что количество желающих приложиться к мощам Николая Чудотворца, которые выставлены на всеобщее обозрение в Храме Христа Спасителя, существенно возрастет. По-крайней мере именно такое развитие событий наблюдалось ранее, когда россияне получали выходные дни и старались в массовом порядке приложиться к святыне.

Актуальная информация: 16 июня 2017

Дорогие братья и сестры!

На текущий момент 16 июня 2017 года, московское время: 15:00, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста.

Ближайшая станция метро «Парк культуры«.

Расчетное время нахождения в очереди – примерно 2,5 часа (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников).

Следите за оперативной информацией о длине очереди на официальном сайте.

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Сейчас можно лишь предполагать, какой будет очередь к главному православному храму страны 17 июня. Ожидается, что среднее время ожидания в очереди к нему составит 5-6 часов. Однако эти цифры далеко не последние, так как все может измениться как в одну, так и в другую сторону.

Представители церкви напоминают, что как таковой льготной очереди, или VIP пропусков не существует. Единственное исключение предоставляется инвалидам 1 группы, которые не могут передвигаться самостоятельно. А также дети грудного возраста, которых может сопровождать только 1 взрослый.

Взрослые и дети старше 1 года пребывают в общей очереди. Поэтому волонтеры просят заранее подготовиться к длительному стоянию, и максимально облегчить его для детей.

Мощи святителя Николая Чудотворца были доставлены в храм Христа Спасителя 21 мая. Приложиться к святыне можно ежедневно до 12 июля с 8:00 до 21:00. На сегодняшний день к святыне приложились порядка 800 тысяч человек.

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам

Церковь рекомендует жителям Москвы и Подмосковья посещать мощи Святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в любой день, кроме субботы.

«В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте, посвященном принесению мощей Николая Чудотворца в Россию.

Время ожидания в очереди в субботу составляет до 12 часов, в будние дни ожидание в очереди может продлиться 3-4 часа, говорится в сообщении.

Согласно статистике сайта, в субботу, 27 мая, к мощам пришли 37800 человек, 3 июня – 37100 человек, а 10 июня – а 41200 человек. Для сравнения – в понедельник и вторник на этой неделе (12 и 13 июня) количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя, не превышало 25 тысяч человек в день. Источник

Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве составляет порядка 3 часов вечером в четверг

Паломникам, желающим прикоснуться к мощам Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя вечером в четверг, предстоит провести в очереди порядка 3 часов, сообщается на официальном сайте принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

«15 июня 2017 года, московское время: 17:15, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста. Ближайшая станция метро — «Парк культуры». Расчетное время нахождения в очереди – примерно 3 часа (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится в сообщении.

Часть мощей святителя Николая Чудотворца привезли из аэропорта «Внуково» в храм Христа Спасителя 21 мая. Днем 22 мая к святыне начали пропускать паломников, многие из которых вставали в очередь еще рано утром. К мощам пускают буквально на несколько секунд и не позволяют задерживаться. Помощь верующим оказывают десятки волонтеров.

Николай Чудотворец считается в России одним из самых почитаемых святых. Его мощи вывезли из итальянского Бари впервые за 930 лет. 13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они останутся до 28 июля.

Фото: © РИАМО, Анастасия Осипова Источник

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники

Что говорят и пишут люди, посетившие святителя Николая в Москве

Очередь не напрягает, все терпеливо стоят

Я 26 мая в 11 пришла к очереди, и мой путь к мощам Николая Чудотворца занял в общей сложности 3 часа, никаких ссор, всё смиренно прошло. Да, инвалидов пропускали, но все шли в меру, в этой очереди мы были одним целым, и молитвы читали и общались, знакомились. В храме говорили заранее креститься, но мне повезло больше, я и заранее крестилась, и батюшка остановил у мощей, сказал еще креститься, приклониться, и никто меня не отталкивал от мощей. Я думаю, это всё по-разному, какие попутчики в очереди вам в вашем данном пути встречаются и что в душе несут. Мира вам в душе и большой любви! Алена Романенко

Мы были 2 июня. Пришли к 7.00, простояли 2 часа и в 9.00 уже были в Храме Христа Спасителя. О каких 8 часах идет речь? Вставайте рано и приезжайте к открытию. Очередь идет быстро, никто по полчаса вам стоять у мощей не позволит – приложились (1 секунда) и тут же за локотки вас волонтеры отстраняют от ковчега. А прикладываются люди с двух сторон. Regina Garrel

В очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве… До Храма Христа Спасителя 2,2 км. Все терпеливо стоят. Кто-то молится, кто-то поет, кто-то читает канон… Уповают на волю Божью и спокойно ждут своей очереди. По мере приближения к храму нарастает воодушевление. Душе хорошо здесь! Вадим Нуждин

Сходил к мощам святителя Николая Чудотворца. Простоял в очереди не более 3 часов. Не увидел ни 8-километровых очередей, ни 9-часовых стояний, ни беспощадного правила на льготный проход только для инвалидов и только при предъявлении удостоверения, которые анонсируются в СМИ. Зато обнаружил короткий проход для женщин (сопровождающего взрослого) с детьми (ребенком), беременных и инвалидов, где можно приложиться к мощам в течение получаса. Александр Мочалов

Поток людей к святителю увеличивается

Сколько ни бесятся болезные, а поток людей к мощам святителя Николая только увеличивается, и тут никаких комментариев не надо. Народ душой благодать Божию чувствует. Едут со всей России сотнями тысяч!.. Сегодня даже молебны продлили до полуночи! Алексей Есипов

Вот такой я «чумашедший» после стояния восемь часов к мощам святителя Николая, еще в парк Горького зашел!!! Потому я «без ног», кому не ответил, завтра напишу, простите меня!!! Но я честно за всех близких и друзей старался словечко замолвить!!! Стоял и вспоминал вас!!! Храни вас Господь!!! Вне зависимости от религии, политических взглядов, сексуальной ориентации, гастрономических вкусов и чего там может быть еще!!! Я вас люблю!!! Евгений Шиньёв

И даже ураган не может им помешать!

Полиция во время вчерашнего урагана не смогла уговорить верующих, стоявших в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, уйти с набережной хотя бы на время. Так и стояли рядом полисмены и женщины среди самого смертоносного за последние 100 лет урагана. Молились и те, и другие. Вот и думай, что хочешь, после этого. Сергей Полозов

Вчерашний ураган застал меня в очереди к мощам святителя Николая. И как-то все обошлось. Порывами ветра вывернуло наизнанку зонтики, промокли насквозь спины, но ни ропота, ни покидающих очередь) Детям так и вовсе веселуха) Отстояли пять часиков, а на подходе к храму уже сверкали на солнце его купола. И чем ближе, тем радостнее становились лица… будто перед встречей с кем-то очень близким, очень родным…, а это и была встреча). О, всесвятый Николае, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче, моли Бога о нас!.. Татьяна Перец

Хотя кто-то иронизирует…

Люди, стоявшие в очереди за бургерами от Black Star, за доступными тряпками от Balmain, в H&M, за новым айфоном в кредит. На морозе, на улице, занимая очередь с вечера. Все эти люди громче всех смеются над многокилометровой очередью верующих к мощам святителя Николая. Зло шутят, кричат о мракобесии. Люди, которым не стыдно верить в шмотки и еду, горят от стыда за тех, кто верит в Бога и Его святых. Чудны дела Твои, Господи. Воистину. Pati Ram

Священники тоже стоят в очереди

В среду 7 июня ездил с паломниками в Москву к мощам святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В этот день очередь разрослась «на славу». Вместо обычных 3-4 часов стоять пришлось 9!!! И конечно, были особые моменты. Москвичка Анна трепетно ухаживала за бабушкой Валей из Твери, которую видела первый раз в жизни, и так все 9 часов! Дочь моя приняла участие в работе врачей скорой помощи (у нас в Твери она на скорой работает!), а я чужих детей, отбившихся от очереди, объявил своими и потребовал, чтобы полицейские пустили их к нам, а не отправляли в конец очереди после того, как мы простояли уже 6 часов. Священник Георгий Белодуров

Москва, 8 июня 2017 г. Десантники подхватили отца (священник из города Житомира, Украина, пострадал от раскольников) и внесли его в Храм Христа Спасителя к мощам святителя Николая. После батюшка сказал: Россия непобедима!!! Александр Батищев

Родные просят молитв о упокоении…

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами глубокой скорбью по поводу смерти нашего самого близкого, родненького друга, собрата-священника, добрейшей души пастыря и христианина протоиерея Алексия Радивилова (город Сумы). Вчера по пути следования из города Сумы (Украина) на Москву (к мощам святителя Николая Чудотворца) возле города Орла произошла страшная автокатастрофа – машина «Мерседес» выехала на встречную полосу и случилось лобовое столкновение с «Таврией» отца Алексия. Отец Алексий и водитель «Мерседеса» погибли. С отцом Алексием ехали наши также близкие друзья, кумовья отца Алексия – настоятель храма (где вторым священником служил отец Алексий) протоиерей Вячеслав Темный и его супруга, матушка Лия Темная. Они сейчас находятся в областной больнице города Орла, в реанимации, в тяжелом состоянии. Просим ваших святых молитв о упокоении протоиерея Алексия и о здравии протоиерея Вячеслава и матушки Лии. Закажите, пожалуйста, сорокоусты в храмах и монастырях за них. Заранее благодарен вам за вашу молитвенную поддержку и христианскую Любовь!!! Благословение Господне да пребывает со всеми вами!!! Источник

Дети с особенностями развития у святителя

Сегодня мы совершили поездку в Москву в Храм Христа Спасителя. Родители с детьми из нашей организации (ООРДИ «Глазами матери») приложились к мощам святителя Николая Чудотворца. Вернулись все в хорошем, благодатном настроении. Слава Богу за все! Хотелось бы выразить огромную благодарность Лимоновой Ольге Михайловне за предоставленный нам комфортный автобус и отдельное спасибо водителю Силаеву Василию за понимание, помощь и легкую дорогу! Общественная организация родителей детей-инвалидов «Глазами матери»

Летчик гражданской авиации пришел одним из первых

В субботу Господь сподобил дежурить в очереди к мощам святителя Николая. Наш участок был отводить сквозь кордоны в храм тех, кто не может стоять в очереди. Все грани жизни за этот день. Автобусы с детьми с ДЦП со всей страны, слепая семья из Липецка, колясочники с разными недугами, ковыляющие бабушки и дедушки с правнуками, многодетные семьи с несколькими колясками и двойняшками, цыганки только из больницы после операции. И люди с усталыми, но светлыми лицами, отстоявшие по 6 часов с молитвой. И вот он – летчик, один из первых он пришел к мощам. 88 лет, 40 лет – это всю жизнь – летчик гражданской авиации. «Мне священник подарил эту икону бумажную, когда я летать начал. Святой Николай меня столько раз спасал… Я ее всегда с собой ношу в паспорте. И сейчас вот, как узнал, что он в Москву приехал, я решил: я должен идти к нему!» И он шел, медленно, достойно, с палочкой и прямой спиной, с огромной благодарностью в сердце. Ничего не просил – благодарил. На обратной стороне написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». Татьяна Христий Зверева

Добровольцем может стать каждый

Оказывается, добровольцем может стать каждый желающий. 8 июня, когда я после дежурства подходила к мощам святителя Николая, как раз проходили те люди, которые приехали к храму в то же время, что и я. (То есть я могла просто стоять в очереди и прошла бы в это же время.) Погода была хорошая. Дождевик с собой брала. Дождя не было, но вечером от ветра пригодился. С собой брала перекус, воду (воды питьевой был целый водовоз). Добровольцев кормили. Давали пюре с печенкой и кусок хлеба. Я и еще несколько человек помогали людям, которых пропускали социальные работники без очереди, дойти до храма. Надо было быть готовой выслушать претензии от тех, кто отстоял 8 часов. Тем, кто был недоволен, я подсказывала, что надо было обратиться к социальным работникам, если у них ситуация такая же или сложнее, чем у тех, кого мы проводим (инвалиды 1-й группы, слепые, глухие, инвалиды-колясочники, младенцы до года, беременные 6-9 месяцев, и подробнее на сайте). Люди, которым мы помогали дойти до храма, были очень благодарны. Вечером ноги устали, мужа просила встретить меня около платформы с самокатом))) Другие добровольцы выполняли разные поручения. В фильме коротко об этом есть. У кого есть время, желание, возможность помочь – всех вас ждут! Для этого надо зарегистрироваться на сайте. СВЯТИТЕЛЬ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

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Очередь к мощам Николая Чудотворца значительно сократилась

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя начинается у Крымского моста, значительно сократившись по сравнению с субботой, сообщает оргкомитет принесения мощей святителя.

Длина очереди 10 июня составляла восемь километров и начиналась у станции метро «Спортивная», и верующим рекомендовали не совершать паломничество в этот день.

Как отмечается на официальном сайте принесения святыни, по состоянию на 12.00 «вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной у дома 12 (пересечение с улицей Тимура Фрунзе), на светофоре». Расчетное время ожидания в очереди составляет 2-3 часа.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников — ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. По данным на сайте, в Москве святыне поклонились более 670 тысяч паломников. Источник

Николай Чудотворец, мощи в Москве, очередь 13 июня: где сейчас занимать очередь

Вчерашний день был благоприятным для того, чтобы посетить святыню – по сообщениям официального сайта Принесения мощей в России время ожидания в очереди составило около 3 часов, начинался «хвост» вереницы верующих в районе Крымского моста. Благодаря празднику в Храм пришло не так много людей по сравнению с предыдущими днями.

РПЦ призывает москвичей и паломников из близлежащих районов не посещать Храм по субботам – как показывает практика, в субботние дни (а также в воскресение) в Москву приезжают паломнические группы из регионов – так, например, 10 июня в столицу прибыло 347 автобусов с паломниками, очередь растянулась до Лужников, люди стояли по 11-14 часов. Как говорят очевидцы, лучшее время для посещения Храма – будние дни, и прийти сюда нужно ближе к обеду, тогда ваши шансы быстрее отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца увеличатся.

Как правило, с утра «хвост» очереди формируется у Крымского моста, после обеда конец смещается к Фрунзенской набережной. Уточнять актуальную информацию о состоянии очереди к мощам нужно на официальном сайте Принесения мощей nikola2017, или в социальных сетях на официальных страницах мероприятия. Там можно пообщаться с теми, кто уже стоит в очереди или кто посетил святыню. Источник

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: что должны знать паломники

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: мощи Николая Чудотворца доступны в Москве 1,5 месяца с 22 мая и по 12 июля, сообщает. Расположены они в Храме Спасителя в Москве, который можно посетить с 08:00 и до 21:00 (максимум к 18:00 нужно занимать очередь, для того, чтобы к закрытию попасть в храм).

До этого случая мощи Святого Николая не покидали город Бари, там они находились почти тысячелетие. В Москве они будут до 12 июля, а после будут перенаправлены в Санкт-Петербург и пробудут там до 28 июля.

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь к святыне

В Москву что бы приложится к мощам Святого Николая приезжало, есть и едет огромное количество паломников. С 22 мая на месте побывало более полу миллиона человек. Но и за последние дни количество желающих все еще растет (особенно много людей было в выходные, очередь длилась в 8 км). Сегодня количество выросло в 2 раза с 25 тысяч в день до 50 тысяч человек.

Занять очередь можно на пересечении Фрунзенской набережной и Фрунзенской улицы, рядом с метро «Парк культуры», «Фрунзенская».

С которого времени занимать очередь точно сказать нельзя. Но к 09:00 – 10:00 уже можно подходить к Крымскому мосту, а там уже все зависит от количества паломников, так как их количество каждый день разное. Есть возможность наблюдать за состоянием очереди в онлайн-режиме.

А вот недавно стало известно, что льготная очередь для грудничков закончилась (ранее мамы с ребенком до года пропускались вне очереди). Сегодня же вне очереди пропускаются люди с нарушением опорно-двигательной системы.

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: что советуют посетителям храма

Не нужно забывать, что на улице уже лето и жаркая погода, поэтому нужно придерживаться следующих советов, перед тем, как идти занимать очередь к святыне:

иметь при себе воду, как минимум 0,5 литра;

одеваться по погоде и учитывать погодные изменения за день;

иметь при себе головной убор;

в случае надобности иметь необходимые лекарственные препараты

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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве днем в понедельник составляет около 3 километров

Очередь из желающих приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в Москве, днем в понедельник составляет порядка 3 километров

Очередь из желающих приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в Москве, днем в понедельник составляет порядка 3 километров и начинается на пересечении Фрунзенской набережной с 1-й Фрунзенской улицей, сообщается на официальном сайте принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

«Двенадцатого июня в 11:30 по московскому времени вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы (на светофоре)», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что входить в очередь нужно от станции метро «Фрунзенская». Расчетное время нахождения в очереди – примерно 4,5-5 часов.

Часть мощей святителя Николая Чудотворца привезли из аэропорта «Внуково» в храм Христа Спасителя 21 мая. Днем 22 мая к святыне начали пропускать паломников, многие из которых вставали в очередь еще рано утром. К мощам пускают буквально на несколько секунд и не позволяют задерживаться. Помощь верующим оказывают десятки волонтеров.

Николай Чудотворец считается в России одним из самых почитаемых святых. Его мощи вывезли из Бари впервые за 930 лет. 13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, они останутся там до 28 июля. Источник

Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

Инцидент произошёл 9 июня. Женщину буквально затоптали в момент, когда открылся вход в храм.

61-летняя Марина Скоронтаева пострадала в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает паблик Mash.

По словам Марины, её сбил с ног неизвестный мужчина.

— Я упала лицом в асфальт, меня поднимает волонтёр, а на асфальте лежат мои зубы, — рассказала пострадавшая.

Медики, которые дежурят у храма Христа Спасителя, оказали женщине первую помощь и доставили её в больницу. Теперь пенсионерке необходимо вставлять импланты, стоимость которых оценивается в 60 тысяч рублей.

Несмотря на неприятное происшествие, Марина обещала вернуться к святыне.

Отметим, по данным ВЦИОМ, 72% россиян хотят приложиться к мощам Николая Чудотворца.

В Москве мощи останутся до 12 июля, после чего их перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля. Доступ к ним открыт ежедневно с 8:00 до 21:00.

«Поклонение мощам не объяснить на пальцах»: пресс-секретарь патриарха рассказал о паломничестве к христианской святыне

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в интервью RT подвёл первые итоги пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве. Пресс-секретарь отметил, что христианской святыне, привезённой из итальянского города Бари, поклонились уже более полумиллиона человек, а также рассказал о географии паломничества и трудностях, с которыми приходится сталкиваться организаторам. Помимо прочего, священник объяснил, как христианская традиция поклонения мощам соотносится с необходимостью хоронить усопших.