В очереди к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге верующие стоят около 2 часов

16.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В очереди к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге верующие стоят около 2 часов. Прямая видео трансляция.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая. С 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя. За это время святыне поклонились свыше 1,8 миллиона человек.

Святыню провожало духовенство города Москвы. В храме Христа Спасителя первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений возглавил молебен у мощей.

Ожидается, что борт со святыней приземлится в Санкт-Петербурге в 8.30. Затем мощи будут доставлены в Александро-Невскую лавру. Доступ к ним откроется в 16.00.

 

 

Очередь к мощам Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины — более восьми километров.

По данным пресс-службы, очередь достигла станции метро «Спортивная» и, как прогнозируют организаторы, к концу дня может дойти до «Воробьевых гор».

В среднем люди в очереди ожидают около 9-14 часов.

«Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни», — добавила Коровина.

22 мая паломникам открыли свободный доступ к мощам. Организаторы рассказывают, что среди них много жителей регионов, а также жители Белоруссии, Поволжья и Кавказа.

8 июня стало известно, что число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца, превысило отметку в полмиллиона человек. В среднем за день в храм приходит от 18 до 48 тысяч верующих.

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Последние данные о числе паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца

Количество паломников, посетивших святыню:
21 мая — 4000 (участники встречи святыни и вечернего богослужения)
22 мая — 18600
23 мая — 25400
24 мая — 26600
25 мая — 17700
26 мая — 26600
27 мая — 37800
28 мая — 25400
29 мая — 30100
30 мая — 30300
31 мая — 28500
1 июня — 25200
2 июня — 19200
3 июня — 37100
4 июня — 23700
5 июня — 20100
6 июня — 36300
7 июня — 47900
8 июня — 45300
9 июня — 45200
10 июня — 41200
11 июня — 35300
12 июня — 24300
13 июня — 23700
14 июня — 37900
15 июня — 28500
16 июня — 25900
17 июня — 38200

ИТОГО: 826 000

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге онлайн сегодня, 15.07.2017, в очереди к мощам св. Николая в Петербурге верующие стоят около 2 часов

Верующие у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

© РИА Новости / Михаил Киреев

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге составляет около двух часов, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

«Время ожидание в очереди около 2 часов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент вход в очередь на поклонение мощам Николая Чудотворца находится в середине Тележной улицы.

В очереди к Николаю Чудотворцу люди стоят по 12 часов

Чтобы приложиться к мощам святого, паломникам приходится ждать 12 часов в очереди, но даже это время никого не пугает.

Как сообщалось ранее, мощи одного из самых «сильных» святых Николая Угодника привезли в храм Христа Спасителя 21 мая. Ежедневно с 8 утра до 21 часа ночи, желающие могут поклониться святыне, которая прибыла в Россию впервые за 930 лет. Постоянно мощи находятся в Италии в папской базилике города Бари.

На сегодняшний день к мощам Николая Чудотворца смогли приложиться более 800 тысяч паломников, сообщает официальный сайт святыни. В первый день святыню посетило 18,5 тысяч человек, время ожидания уже тогда составляло более четырех часов.

Сегодня людей не пугает даже то, что в очереди приходится стоять 12 часов в выходные дни, так как в субботу и воскресенье поклониться мощам приезжают из регионов.

В Москве мощи Николая Чудотворца пробудут до 12 июля, после чего их перевезут в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 12.07.2017, стало известно время доступа к мощам св Николая в последний день в Москве

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Храм Христа Спасителя в последний день пребывания в Москве мощей Николая Чудотворца, в среду, будет работать в привычном режиме, сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя, и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

«В последний день пребывания мощей святителя Николая в Москве доступ в храм будет работать в привычном режиме. Храм будет открыт в 7.00. Очередь на вход будет закрыта в 17.00», — говорится в сообщении на сайте.

Согласно последней информации, очередь к мощам во вторник начинается в районе станции метро «Фрунзенская». Примерное время нахождения в ней составляет 10 часов.

В Петербурге доступ к святыне откроется 13 июля с 16.00.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 11.07.2017, Мизулина рассказала о чудесах, сотворенных иконой Николая Чудотворца

Мизулина рассказала о чудесах, сотворенных иконой Николая Чудотворца

globallookpress.com

В Москве мощи Николая Чудотворца пробудут до 12 июля, после чего их доставят в Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге 13 июля ожидают прибытие мощей православного святого Николая Чудотворца. Сейчас они прибывают в столице России, и своими впечатлениями от встречи с реликвией поделилась член Совета Федерации Елена Мизулина.

По её словам, она очень рада, что наконец имеет возможность прикоснуться к святым мощам. Ранее это было невозможно, так как они находились в Италии, а Мизулина, как и целый ряд российских политиков и чиновников, находится под действием антироссийских санкций.

«Я очень рада, что вот сейчас, казалось бы, я невыездная три года, а мощи были принесены в Москву, и для меня это какое-то знамение», — сообщила она в интервью телеканалу Царьград.

Также политик отметила, что для неё прибытие мощей в Россию глубоко персональное событие, так как Николай Чудотоворец на ровне с Николаем Угодником является её семейной иконой.

Также Мизулина припомнила одну интересную историю, которая произошла с чудотворной иконой. По словам политика, икона однажды спасла дом родственников от пожара. Это произошло в послевоенное время ещё до её рождения. Тогда было много деревянных построек и пожары были не редкостью, и только защита Чудотворца помогла семье Мизулиной избежать страшной участи, впрочем, как и соседям, которые просили ее отца приносить чудотворную икону.

«Поэтому, конечно, особое отношение к ней. И это очень я счастлива, что у меня есть возможность к мощам прикоснуться, и поклониться им», — подытожила политик.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 10.07.2017, маршрут очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве поменяется

На 9 июля общее число верующих, успевших поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, превысило 1,6 млн человек. Наблюдаются такие случаи: отдельные паломники готовы во второй раз выстоять очередь, ради того, чтобы ещё раз приложиться к святыне.

Встать в очередь можно ночью, так делает часть поклонников. Собираясь утром в Храм, учитывайте этот факт. Начало очереди сегодня (9 июля) до 9-10 часов утра будет расположено около Крымского моста. К 12 часам длина очереди может заметно вырасти и уже к этому времени (с 12 и до 15 часов примерно) уйти к пересечению Фрунзенской набережной и 1-ой Фрунзенской улицы.

После 16 часов протяженность всей очереди может уменьшиться и вновь вернуться к Крымскому мосту. Среднее расчётное ожидание на сегодняшний день в очереди составит от 5 до 6 часов.

Обратите внимание:  на поклонение мощам в Москве уделяется буквально несколько секунд, чтобы не задерживать очередь. Поэтому, подходя к ковчегу с мощами, заранее прочитайте молитву. Также напоминаем, что вдоль очередь работают волонтёры, к которым можно обратиться со своими вопросами или просьбами.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 09.07.2017, cпециальную очередь к мощам Николая Чудотворца организуют в Петербурге


В Петербурге будет организована специальная «социальная» очередь для поклонения мощам Николая Чудотворца. Мощи Николая Чудотворца (левое ребро), привезенные в Россию из Италии, будут выставлены в Александро-Невской лавре 13 июня. Ранее эта реликвия была выставлена для поклонения в Москве.

В Петербурге мощи пробудут до 28 июля. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, поклониться святыне, как ожидается, захотят сотни тысяч верующих. Будут организованы две очереди длиной до 4 километров — «социальная», для инвалидов, и обычная. Для ожидающих установят около 100 биотуалетов и торговые точки с едой, будет организована раздача питьевой воды. Кроме того, рядом с очередью будет дежурить бригада скорой помощи.

В первый день доступ к мощам откроют в 16.00, а остальные дни он будет открыт с 7.00 до 22.00 часов. Епископ Кронштадтский Назарий не исключил, что в последние дни пребывания реликвии в Петербурге доступ могут сделать круглосуточным.

 

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 08.07.2017, доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге откроют 13 июля с 16.00

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибудет в Санкт-Петербург в четверг, 13 июля, верующим откроют к ним доступ в Александро-Невской Лавре с 16.00 мск, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Торжественная встреча мощей святителя Николая состоится 13 июля в Александро-Невской Лавре.

«Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря – Свято-Троицком соборе — начнется с 16.00. Начиная с 14 июля, до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца. Из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари», — говорится в сообщении.

 

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 07.07.2017, мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились свыше 1,5 млн человек

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Мощам Николая Чудотворца в Москве уже поклонились свыше 1,5 миллиона паломников, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

«Полтора миллиона человек прошло в районе 12 часов дня (6 июля)», — сказала она.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

В связи с наплывом паломников вход в очередь к мощам Николая Чудотворца теперь закрывается раньше 18 часов. Точное время закрытия зависит от числа верующих. По данным на середину четверга примерное время ожидания в очереди составляет 10 часов. Она начинается в районе станции метро «Фрунзенская».

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 06.07.2017, доступ к мощам Николая Чудотворца в Москве будет закрываться раньше

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

© РИА Новости / Валерий Мельников

Новый режим движения очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве начал работать со среды в связи с увеличением числа паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.

«Закрытие очереди на вход будет производиться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней», — говорится в сообщении.

Если среднее время ожидания в очереди превысит девять часов, то вход в нее будет закрыт ориентировочно в 16.30. Это, как уточняют организаторы, сделано для того, чтобы последние вышедшие из храма Христа Спасителя паломники успели воспользоваться метрополитеном до момента окончания его работы.

Ранее вход в очередь закрывался в 18.00.

По состоянию на утро 5 июля ориентировочное время нахождения в очереди составляет 10 часов. Вход в нее начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 3-ой Фрунзенской улицы. Ближайшие станции метро – «Спортивная» и «Фрунзенская».

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне поклонились почти полтора миллиона человек.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 05.07.2017, мощи Николая Чудотворца увезут из Москвы в Санкт-Петербург на поезде

Ковчег с мощами святого Николая Чудотворца отправят из столицы в Санкт-Петербург на поезде. Это произойдёт 13 июля, пишет агентство Москва.

Святыню встретят митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и духовенство.

«Конечно, будет организован соответствующий уровень проводов и встречи мощей. Это будет такой железнодорожный крестный ход», − рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Напомним, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию из города Бари. Святыня пробудет в Санкт-Петербурге до 28 июля.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 04.07.2017, ливни не мешают паломникам стоять в очереди к мощам Николая Чудотворца

Тысячи желающих героически терпят погодные катаклизмы

Очередь из зонтиков, которую запечатлела наш фотограф Евгения Гусева, двигается без задержек. Время ожидания в среднем — 4,5 часа.

— Все идет абсолютно стабильно, — рассказали «КП» в пресс-службе паломнического центра. — Паломники ведут себя спокойно, со всеми работают волонтеры. Зонтов и дождевиков мы не выдаем. Если вы собирались идти к мощам, то нужно заранее позаботиться о их наличии.

Шторм, который обрушился на столицу в минувшую пятницу, 30 июня, очередь тоже пережила спокойно. Перед началом грозы полиция предупреждала всех, кто подходил к Крымскому мосту, что нужно переждать непогоду в другом месте, а к мощам пойти после того, как пройдет ливень. Тем же, кто во время шторма оказался в очереди, предоставили укрытие в автобусах и в нижнем пределе Храма Христа Спасителя.

Идет последняя неделя нахождения мощей святителя Николая в Москве. 12 июля святыня отправится в Санкт-Петербург.

Тем, кто собирается пойти в эти в ХХС, необходимо взять с собой зонт или дождевик, воду в пластиковых бутылочках, удобную обувь, лекарственные препараты, если они вам необходимы. Очередь начинается от Крымского моста возле станции метро «Парк культуры».

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 03.07.2017, мощам Николая Чудотворца поклонились более 1,3 млн человек

Мощи находятся в Храме Христа Спасителя с 21 мая.

Как сообщает «Вечерняя Москва», мощам Николая Чудотворца поклонились более 1,3 млн человек за время их пребывания в Москве

Святыня находится в Храме Христа Спасителя с 21 мая.

Отмечается, что очередь к мощам начинается в районе Фрунзенской набережной, дом №26.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 01.07.2017, очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы

© Никита Новиков, радио Sputnik

Время ожидания паломников в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве в пятницу вечером, на фоне резкого ухудшения погоды в столице, сократилось до одного часа, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируются в столичном регионе до субботы, 1 июля. По данным на утро пятницы, среднее время нахождения в очереди составляло около пяти часов.

«Вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста. Расчетное время нахождения в очереди – примерно 1 час», — говорится в сообщении. Ближайшая к началу очереди станция метро — «Парк культуры».

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 30.06.2017, в поездах метро сообщают о начале очереди к мощам Николая Чудотворца

Пассажиры в вагоне метро

© РИА Новости / Михаил Фомичев

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась до Андреевского моста, информацию о ней сообщают в поездах  московского метрополитена, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.

По состоянию на 14:00 (московское время) вход в очередь к мощам находится на Фрунзенской набережной в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Приблизительное время нахождения в очереди — 8 часов. С 21 мая мощам святителя Николая поклонились 1 миллион 200 тысяч паломников.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«Московский метрополитен в вагонах поездов информирует пассажиров о станции метро, ближайшей, и наиболее комфортной, к месту входа в очередь», — сказала Коровина.

Кроме того, как уточнила она, актуальную информацию об очереди к святыне можно также получить на станциях метро «Кропоткинская» и «Парк Культуры». Оперативный штаб обновляет эту информацию, заверила она. Информируют об очереди не на всех ветках метрополитена.

«Информируют при подъезде к тем станциям метро, который, как правило, нужны паломникам», — уточняет представитель оргкомитета.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 29.06.2017, из-за очереди к мощам Николая Чудотворца ввели ограничения для пешеходов

© РИА Новости / Валерий Мельников

В Москве из-за увеличения числа паломников к мощам Николая Чудотворца ограничено движение пешеходов вблизи храма Христа Спасителя, сообщает в среду официальный сайт принесения святыни.

С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«В связи с большим наплывом паломников, а также с необходимостью обеспечения безопасности на близлежащей территории вокруг Храма Христа Спасителя, временно введены некоторые ограничения движения пешеходов на период принесения мощей святителя Николая Чудотворца», — говорится в сообщении.

По данным сайта, произошли следующие изменения: ограничено движение на Соймоновском проезде, улице Волхонка, Пречистенской и Фрунзенской набережных. Кроме того, Патриарший мост закрыт для движения пешеходов в обе стороны. Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» работает только на вход пассажиров.

Примерное время нахождения в очереди к мощам по состоянию на середину дня – 7,5 часов. С 22 мая святыне уже поклонились более 1 миллиона 100 тысяч человек.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 27.06.2017, что важно знать, находясь в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Григорий Сысоев

В Русской православной церкви перечислили ряд важных рекомендаций для верующих, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве.

С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне уже поклонились более одного миллиона человек.

«Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. <…> Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех», — говорится на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Организаторы напоминают, что очередь вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки. Это объясняется тем, что «позволяет людям не стоять в затылок друг другу и не спешить», при переходе из отсека в отсек не важно, где находится паломник – в начале группы или в конце.

«Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки», — напоминают в РПЦ.

ЧТО ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ

По благословению патриарха Кирилла, все, кто встал в очередь до ее закрытия в 18.00, «обязательно попадут к мощам в этот день». Паломникам нужно не забывать, что они должны быть одеты в соответствии с «традицией христианского благочестия» — женщины в юбках ниже колен, а мужчины в одежде, закрывающей плечи и колени.

«Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии. Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем. Ввиду капризного характера нынешнего лета, не забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты, которые вы постоянно принимаете», — советуют верующим.

Желающим приложиться к мощам святителя следует помнить о том, что у входа в очередь им предстоит досмотр. Поэтому нельзя брать с собой жидкости в стеклянной таре, воспламеняющиеся жидкости, в том числе духи и дезодоранты, колюще-режущие предметы.

«Следует быть готовыми к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправданно: если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше. Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в очереди. Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный образок – заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега, в котором почивают мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части», — обращают внимание организаторы.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 26.06.2017, в РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца в РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников

В Московской патриархии намерены твердо придерживаться достигнутых с Римско-католической церковью договоренностей относительно пребывания мощей Николая Чудотворца в России, при этом в РПЦ не дают окончательного ответа на вопрос о возможности оставить мощи у себя навсегда.

«Я думаю, что надо всем нам напомнить договоренность, которая была достигнута с Римско-католической церковью: она подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга 28 июля обратно в город Бари. И поэтому здесь, конечно, мы действуем в рамках договоренностей, и по состоянию на сейчас никаких иных вводных нет и быть не может», — заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире радиостанции «Вести FM».

Отвечая на вопрос о том, могут ли привезенные в Россию мощи святителя Николая Чудотворца остаться в ней навсегда, он признал, что подобное желание «наверное, у многих сейчас возникает». «Люди видят, какое почитание высказывается мощам святителя, и, конечно, есть такое естественное, «хозяйское» желание: давайте сейчас оставим навсегда», — заметил Волков.

«Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживем — увидим. Я сейчас не готов что-то прогнозировать, как-то оценивать какие-то возможности. Пока что, я думаю, что все смотрят, и надо сказать, что вообще католический мир очень изумлен, особенно жители Бари и священники-католики в Бари, которые привозили мощи», — добавил он.

По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. После 12 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

 

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 23.06.2017, РПЦ обновила рекомендации для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца

© РИА Новости / Валерий Мельников

Иногородним паломникам, желающим поклониться мощам Николая Чудотворца в составе групп, необходимо при себе иметь мобильный телефон и нагрудный бейдж с названием города и номерами телефонов, сообщает в четверг пресс-центр Штаба по организации доступа верующих к святыне.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек.

«Паломникам следует заранее приготовиться к поклонению святыне. Взять с собой средство связи (сотовый телефон); иметь при себе записанные телефонные номера старшего группы и водителя; иметь на груди бейдж с записанными на нем телефонами и названием вашего города; при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете; старшему группы на выходе из храма держать над головой табличку с названием группы (крупными буквами)», — говорится в рекомендации.

Кроме того, «для комфортного нахождения в очереди» к мощам паломникам из Москвы и Подмосковья рекомендуется выбирать будние дни и второю половину воскресного дня. В выходные дни ориентировочное время нахождения в очереди составляет 8-10 часов, а в будние дни 3-5 часов.

«Пресс-центр Штаба обращает внимание, что суббота и первая половина дня воскресенья приоритетно являются «региональными днями». По статистике силами волонтеров и оперативных служб города, мы принимаем до 500 автобусов каждую субботу. В обычный будний день их число не превышает 100″, — уточняют организаторы.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 22.06.2017, мощам Николая Чудотворца поклонились почти миллион человек

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Мощам Николая Чудотворца в Москве с 22 мая поклонились почти 930 тысяч паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек. Больше всего людей, как сообщают организаторы, поклонилось святыне 7 и 8 июня – 47,9 и 45,3 тысячи человек соответственно.

По состоянию на середину дня 21 июня среднее время нахождения в очереди к мощам, которая начинается от станции метро «Фрунзенская, составляет 5 часов. Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 21.06.2017, в РПЦ спрогнозировали время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца

Организаторы доступа верующих к мощам Николая Чудотворца в Москве назвали примерное время ожидания в очереди к святыне, за несколько дней оно сократилось почти вдвое.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«Расчетное время нахождения в очереди – примерно 6,5 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится в сообщении на официальном сайте принесения святыни.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро «Фрунзенская».

Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов. Так, в минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди составляло 12 часов.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 20.06.2017, очередь к мощам Николая Чудотворца начинается в районе станции метро «Фрунзенская»

Очередь для желающих поклониться принесенным в храм Христа Спасителя мощам Николая Чудотворца начинается в районе Фрунзенской набережной, д. 26. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

«На текущий момент, 20 июня 9:00, вход в очередь находится в районе Фрунзенской набережной, д. 26 (ближайшая станция метро — «Фрунзенская»). Расчетное время нахождения в очереди — примерно 6,5 часов (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя поклонились более 886 тыс. верующих.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. Посетить храм Христа Спасителя для поклонения мощам можно по 12 июля. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 18.06.2017, сколько стоять в очереди

Очередь рядом с Храмом Христа Спасителя, где выставлены мощи Николая Чудотворца, совершенно не уменьшается. Как не трудно догадаться, это связано с выходными днями. Сегодня в воскресенье, 18 июня, число желающих приложиться к святыне будет находиться на примерно том же уровне, что был актуален вчера.

Пару дней назад представители РПЦ попросили верующих воздержаться от посещения Храма Христа Спасителя в выходные дни из-за большого наплыва желающих прикоснуться к мощам Николая Чудотворца, об этом сообщает rsute.ru. Как это бывало раньше, в субботу и воскресенье возрастает количество желающих и, как следствие, растет очередь к главному православному храму страны.

Согласно последним данным, среднее ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца в воскресенье может достигать 12 часов, а в будние дни — четыре часа. В прошлую субботу, например, очередь к мощам достигла восьми километров, а ее конец доходил до станции метро \»Спортивная\».

Больше всего людей идет на поклон святым мощам в субботу. Из-за этого представители РПЦ рекомендовали паломникам не приезжать по возможности к святыне в этот день. Отметим, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию впервые, доступ к ним будет открыт до утра 12 июля, пишет ТАСС.

Люди стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца по 12 часов

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве достигло 12 часов. Очередь к святыне начинается возле метро «Фрунзенская».

Больше всего людей идет на поклон святым мощам в субботу, передает rsute.ru. Из-за этого представители РПЦ рекомендовали паломникам не приезжать по возможности к святыне в этот день. Отметим, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию впервые, доступ к ним будет открыт до утра 12 июля, пишет ТАСС.

В начале лета стало известно о госпитализации нескольких десятков человек, которые стояли в очереди к мощам у Храма Христа Спасителя. Всем им была оказана медицинская помощь.

В начале лета стало известно о госпитализации нескольких десятков человек, которые стояли в очереди к мощам у Храма Христа Спасителя. Всем им была оказана медицинская помощь.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. По 12 июля для поклонения мощам можно будет посетить храм Христа Спасителя. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

Святитель Николай является одним из самых почитаемых у православных, а также пользуется уважением у представителей других конфессий. Он считается покровителем мореплавателей. Источник

 

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло 12 часов

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве достигло приблизительно 12 часов, сообщил в субботу официальный сайт принесения святыни.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

«Расчетное время нахождения в очереди – примерно 12 часов (данная оценка является приблизительной). В воскресенье и рабочие дни среднее время ожидания в очереди составляет примерно 3,5 часа», — говорится в сообщении.

Очередь, согласно данным сайта, начинается в районе станции метро «Фрунзенская». Ранее в РПЦ рекомендовали жителям Москвы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за того, что в эти дни приезжает большое число верующих из регионов.

 

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь онлайн в Храм Христа Спасителя сегодня, 17 июня

За очередью к Храму Христа Спасителя можно наблюдать онлайн, используя специальные интернет-ресурсы. Тем временем, верующие россияне интересуются не только размером очереди в режиме реального времени, но еще и прогнозированием на ближайшие дни.

Сегодня 17 июня суббота. В виду того, что этот день является выходным, можно предположить, что количество желающих приложиться к мощам Николая Чудотворца, которые выставлены на всеобщее обозрение в Храме Христа Спасителя, существенно возрастет. По-крайней мере именно такое развитие событий наблюдалось ранее, когда россияне получали выходные дни и старались в массовом порядке приложиться к святыне.

 

Актуальная информация: 16 июня 2017

Дорогие братья и сестры!

На текущий момент 16 июня 2017 года, московское время: 15:00, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста.

Ближайшая станция метро «Парк культуры«.

Расчетное время нахождения в очереди – примерно 2,5 часа (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников).

Следите за оперативной информацией о длине очереди на официальном сайте.

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Сейчас можно лишь предполагать, какой будет очередь к главному православному храму страны 17 июня. Ожидается, что среднее время ожидания в очереди к нему составит 5-6 часов. Однако эти цифры далеко не последние, так как все может измениться как в одну, так и в другую сторону.

Представители церкви напоминают, что как таковой льготной очереди, или VIP пропусков не существует. Единственное исключение предоставляется инвалидам 1 группы, которые не могут передвигаться самостоятельно. А также дети грудного возраста, которых может сопровождать только 1 взрослый.

Взрослые и дети старше 1 года пребывают в общей очереди. Поэтому волонтеры просят заранее подготовиться к длительному стоянию, и максимально облегчить его для детей.

Мощи святителя Николая Чудотворца были доставлены в храм Христа Спасителя 21 мая. Приложиться к святыне можно ежедневно до 12 июля с 8:00 до 21:00. На сегодняшний день к святыне приложились порядка 800 тысяч человек.

 

 

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам

Церковь рекомендует жителям Москвы и Подмосковья посещать мощи Святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в любой день, кроме субботы.

«В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте, посвященном принесению мощей Николая Чудотворца в Россию.

Время ожидания в очереди в субботу составляет до 12 часов, в будние дни ожидание в очереди может продлиться 3-4 часа, говорится в сообщении.

Согласно статистике сайта, в субботу, 27 мая, к мощам пришли 37800 человек, 3 июня – 37100 человек, а 10 июня – а 41200 человек. Для сравнения – в понедельник и вторник на этой неделе (12 и 13 июня) количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя, не превышало 25 тысяч человек в день. Источник

 

Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве составляет порядка 3 часов вечером в четверг

Паломникам, желающим прикоснуться к мощам Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя вечером в четверг, предстоит провести в очереди порядка 3 часов, сообщается на официальном сайте принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

«15 июня 2017 года, московское время: 17:15, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста. Ближайшая станция метро — «Парк культуры». Расчетное время нахождения в очереди – примерно 3 часа (данная оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников)», — говорится  в сообщении.

Часть мощей святителя Николая Чудотворца привезли из аэропорта «Внуково» в храм Христа Спасителя 21 мая. Днем 22 мая к святыне начали пропускать паломников, многие из которых вставали в очередь еще рано утром. К мощам пускают буквально на несколько секунд и не позволяют задерживаться. Помощь верующим оказывают десятки волонтеров.

Николай Чудотворец считается в России одним из самых почитаемых святых. Его мощи вывезли из итальянского Бари впервые за 930 лет. 13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они останутся до 28 июля.

Фото: © РИАМО, Анастасия Осипова Источник

 

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники

Что говорят и пишут люди, посетившие святителя Николая в Москве

Очередь не напрягает, все терпеливо стоят

Я 26 мая в 11 пришла к очереди, и мой путь к мощам Николая Чудотворца занял в общей сложности 3 часа, никаких ссор, всё смиренно прошло. Да, инвалидов пропускали, но все шли в меру, в этой очереди мы были одним целым, и молитвы читали и общались, знакомились. В храме говорили заранее креститься, но мне повезло больше, я и заранее крестилась, и батюшка остановил у мощей, сказал еще креститься, приклониться, и никто меня не отталкивал от мощей. Я думаю, это всё по-разному, какие попутчики в очереди вам в вашем данном пути встречаются и что в душе несут. Мира вам в душе и большой любви!

Алена Романенко

Мы были 2 июня. Пришли к 7.00, простояли 2 часа и в 9.00 уже были в Храме Христа Спасителя. О каких 8 часах идет речь? Вставайте рано и приезжайте к открытию. Очередь идет быстро, никто по полчаса вам стоять у мощей не позволит – приложились (1 секунда) и тут же за локотки вас волонтеры отстраняют от ковчега. А прикладываются люди с двух сторон.

Regina Garrel

В очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве…

До Храма Христа Спасителя 2,2 км.

Все терпеливо стоят. Кто-то молится, кто-то поет, кто-то читает канон… Уповают на волю Божью и спокойно ждут своей очереди. По мере приближения к храму нарастает воодушевление. Душе хорошо здесь!

Вадим Нуждин

Сходил к мощам святителя Николая Чудотворца. Простоял в очереди не более 3 часов. Не увидел ни 8-километровых очередей, ни 9-часовых стояний, ни беспощадного правила на льготный проход только для инвалидов и только при предъявлении удостоверения, которые анонсируются в СМИ. Зато обнаружил короткий проход для женщин (сопровождающего взрослого) с детьми (ребенком), беременных и инвалидов, где можно приложиться к мощам в течение получаса.

Александр Мочалов

Поток людей к святителю увеличивается

Сколько ни бесятся болезные, а поток людей к мощам святителя Николая только увеличивается, и тут никаких комментариев не надо. Народ душой благодать Божию чувствует. Едут со всей России сотнями тысяч!.. Сегодня даже молебны продлили до полуночи!

Алексей Есипов

 

Вот такой я «чумашедший» после стояния восемь часов к мощам святителя Николая, еще в парк Горького зашел!!! Потому я «без ног», кому не ответил, завтра напишу, простите меня!!! Но я честно за всех близких и друзей старался словечко замолвить!!! Стоял и вспоминал вас!!! Храни вас Господь!!! Вне зависимости от религии, политических взглядов, сексуальной ориентации, гастрономических вкусов и чего там может быть еще!!! Я вас люблю!!!

Евгений Шиньёв

И даже ураган не может им помешать!

Полиция во время вчерашнего урагана не смогла уговорить верующих, стоявших в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, уйти с набережной хотя бы на время.

Так и стояли рядом полисмены и женщины среди самого смертоносного за последние 100 лет урагана.

Молились и те, и другие. Вот и думай, что хочешь, после этого.

Сергей Полозов

 

Вчерашний ураган застал меня в очереди к мощам святителя Николая. И как-то все обошлось. Порывами ветра вывернуло наизнанку зонтики, промокли насквозь спины, но ни ропота, ни покидающих очередь)

Детям так и вовсе веселуха) Отстояли пять часиков, а на подходе к храму уже сверкали на солнце его купола. И чем ближе, тем радостнее становились лица… будто перед встречей с кем-то очень близким, очень родным…, а это и была встреча). О, всесвятый Николае, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче, моли Бога о нас!..

Татьяна Перец

Хотя кто-то иронизирует…

Люди, стоявшие в очереди за бургерами от Black Star, за доступными тряпками от Balmain, в H&M, за новым айфоном в кредит. На морозе, на улице, занимая очередь с вечера.

Все эти люди громче всех смеются над многокилометровой очередью верующих к мощам святителя Николая.

Зло шутят, кричат о мракобесии.

Люди, которым не стыдно верить в шмотки и еду, горят от стыда за тех, кто верит в Бога и Его святых.

Чудны дела Твои, Господи.

Воистину.

Pati Ram

Священники тоже стоят в очереди

В среду 7 июня ездил с паломниками в Москву к мощам святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В этот день очередь разрослась «на славу». Вместо обычных 3-4 часов стоять пришлось 9!!! И конечно, были особые моменты. Москвичка Анна трепетно ухаживала за бабушкой Валей из Твери, которую видела первый раз в жизни, и так все 9 часов!

Дочь моя приняла участие в работе врачей скорой помощи (у нас в Твери она на скорой работает!), а я чужих детей, отбившихся от очереди, объявил своими и потребовал, чтобы полицейские пустили их к нам, а не отправляли в конец очереди после того, как мы простояли уже 6 часов.

Священник Георгий Белодуров

Москва, 8 июня 2017 г. Десантники подхватили отца (священник из города Житомира, Украина, пострадал от раскольников) и внесли его в Храм Христа Спасителя к мощам святителя Николая. После батюшка сказал: Россия непобедима!!!

Александр Батищев

Родные просят молитв о упокоении…

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами глубокой скорбью по поводу смерти нашего самого близкого, родненького друга, собрата-священника, добрейшей души пастыря и христианина протоиерея Алексия Радивилова (город Сумы). Вчера по пути следования из города Сумы (Украина) на Москву (к мощам святителя Николая Чудотворца) возле города Орла произошла страшная автокатастрофа – машина «Мерседес» выехала на встречную полосу и случилось лобовое столкновение с «Таврией» отца Алексия. Отец Алексий и водитель «Мерседеса» погибли.

С отцом Алексием ехали наши также близкие друзья, кумовья отца Алексия – настоятель храма (где вторым священником служил отец Алексий) протоиерей Вячеслав Темный и его супруга, матушка Лия Темная. Они сейчас находятся в областной больнице города Орла, в реанимации, в тяжелом состоянии.

Просим ваших святых молитв о упокоении протоиерея Алексия и о здравии протоиерея Вячеслава и матушки Лии. Закажите, пожалуйста, сорокоусты в храмах и монастырях за них. Заранее благодарен вам за вашу молитвенную поддержку и христианскую Любовь!!! Благословение Господне да пребывает со всеми вами!!!

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Дети с особенностями развития у святителя

Сегодня мы совершили поездку в Москву в Храм Христа Спасителя. Родители с детьми из нашей организации (ООРДИ «Глазами матери») приложились к мощам святителя Николая Чудотворца. Вернулись все в хорошем, благодатном настроении. Слава Богу за все!

Хотелось бы выразить огромную благодарность Лимоновой Ольге Михайловне за предоставленный нам комфортный автобус и отдельное спасибо водителю Силаеву Василию за понимание, помощь и легкую дорогу!

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Глазами матери»

Летчик гражданской авиации пришел одним из первых

В субботу Господь сподобил дежурить в очереди к мощам святителя Николая. Наш участок был отводить сквозь кордоны в храм тех, кто не может стоять в очереди.

Все грани жизни за этот день. Автобусы с детьми с ДЦП со всей страны, слепая семья из Липецка, колясочники с разными недугами, ковыляющие бабушки и дедушки с правнуками, многодетные семьи с несколькими колясками и двойняшками, цыганки только из больницы после операции. И люди с усталыми, но светлыми лицами, отстоявшие по 6 часов с молитвой.

И вот он – летчик, один из первых он пришел к мощам.

88 лет, 40 лет – это всю жизнь – летчик гражданской авиации. «Мне священник подарил эту икону бумажную, когда я летать начал. Святой Николай меня столько раз спасал… Я ее всегда с собой ношу в паспорте. И сейчас вот, как узнал, что он в Москву приехал, я решил: я должен идти к нему!»

И он шел, медленно, достойно, с палочкой и прямой спиной, с огромной благодарностью в сердце. Ничего не просил – благодарил.

На обратной стороне написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его».

Татьяна Христий Зверева

Добровольцем может стать каждый

Оказывается, добровольцем может стать каждый желающий.

8 июня, когда я после дежурства подходила к мощам святителя Николая, как раз проходили те люди, которые приехали к храму в то же время, что и я. (То есть я могла просто стоять в очереди и прошла бы в это же время.)

Погода была хорошая. Дождевик с собой брала. Дождя не было, но вечером от ветра пригодился. С собой брала перекус, воду (воды питьевой был целый водовоз). Добровольцев кормили. Давали пюре с печенкой и кусок хлеба.

Я и еще несколько человек помогали людям, которых пропускали социальные работники без очереди, дойти до храма. Надо было быть готовой выслушать претензии от тех, кто отстоял 8 часов.

Тем, кто был недоволен, я подсказывала, что надо было обратиться к социальным работникам, если у них ситуация такая же или сложнее, чем у тех, кого мы проводим (инвалиды 1-й группы, слепые, глухие, инвалиды-колясочники, младенцы до года, беременные 6-9 месяцев, и подробнее на сайте).

Люди, которым мы помогали дойти до храма, были очень благодарны.

Вечером ноги устали, мужа просила встретить меня около платформы с самокатом)))

Другие добровольцы выполняли разные поручения. В фильме коротко об этом есть.

У кого есть время, желание, возможность помочь – всех вас ждут!

Для этого надо зарегистрироваться на сайте.

СВЯТИТЕЛЬ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

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Очередь к мощам Николая Чудотворца значительно сократилась

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя начинается у Крымского моста, значительно сократившись по сравнению с субботой, сообщает оргкомитет принесения мощей святителя.

Длина очереди 10 июня составляла восемь километров и начиналась у станции метро «Спортивная», и верующим рекомендовали не совершать паломничество в этот день.

Как отмечается на официальном сайте принесения святыни, по состоянию на 12.00 «вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной у дома 12 (пересечение с улицей Тимура Фрунзе), на светофоре». Расчетное время ожидания в очереди составляет 2-3 часа.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников — ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. По данным на сайте, в Москве святыне поклонились более 670 тысяч паломников. Источник

 

Николай Чудотворец, мощи в Москве, очередь 13 июня: где сейчас занимать очередь

Вчерашний день был благоприятным для того, чтобы посетить святыню – по сообщениям официального сайта Принесения мощей в России время ожидания в очереди составило около 3 часов, начинался «хвост» вереницы верующих в районе Крымского моста. Благодаря празднику в Храм пришло не так много людей по сравнению с предыдущими днями.

РПЦ призывает москвичей и паломников из близлежащих районов не посещать Храм по субботам – как показывает практика, в субботние дни (а также в воскресение) в Москву приезжают паломнические группы из регионов – так, например, 10 июня в столицу прибыло 347 автобусов с паломниками, очередь растянулась до Лужников, люди стояли по 11-14 часов. Как говорят очевидцы, лучшее время для посещения Храма – будние дни, и прийти сюда нужно ближе к обеду, тогда ваши шансы быстрее отстоять очередь к мощам Николая Чудотворца увеличатся.

Как правило, с утра «хвост» очереди формируется у Крымского моста, после обеда конец смещается к Фрунзенской набережной. Уточнять актуальную информацию о состоянии очереди к мощам нужно на официальном сайте Принесения мощей nikola2017, или в социальных сетях на официальных страницах мероприятия. Там можно пообщаться с теми, кто уже стоит в очереди или кто посетил святыню. Источник

 

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: что должны знать паломники

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: мощи Николая Чудотворца доступны в Москве 1,5 месяца с 22 мая и по 12 июля, сообщает. Расположены они в Храме Спасителя в Москве, который можно посетить с 08:00 и до 21:00 (максимум к 18:00 нужно занимать очередь, для того, чтобы к закрытию попасть в храм).

До этого случая мощи Святого Николая не покидали город Бари, там они находились почти тысячелетие. В Москве они будут до 12 июля, а после будут перенаправлены в Санкт-Петербург и пробудут там до 28 июля.

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь к святыне

В Москву что бы приложится к мощам Святого Николая приезжало, есть и едет огромное количество паломников. С 22 мая на месте побывало более полу миллиона человек. Но и за последние дни количество желающих все еще растет (особенно много людей было в выходные, очередь длилась в 8 км). Сегодня количество выросло в 2 раза с 25 тысяч в день до 50 тысяч человек.

Занять очередь можно на пересечении Фрунзенской набережной и Фрунзенской улицы, рядом с метро «Парк культуры», «Фрунзенская».

С которого времени занимать очередь точно сказать нельзя. Но к 09:00 – 10:00 уже можно подходить к Крымскому мосту, а там уже все зависит от количества паломников, так как их количество каждый день разное. Есть возможность наблюдать за состоянием очереди в онлайн-режиме.

А вот недавно стало известно, что льготная очередь для грудничков закончилась (ранее мамы с ребенком до года пропускались вне очереди). Сегодня же вне очереди пропускаются люди с нарушением опорно-двигательной системы.

Николай Чудотворец мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: что советуют посетителям храма

Не нужно забывать, что на улице уже лето и жаркая погода, поэтому нужно придерживаться следующих советов, перед тем, как идти занимать очередь к святыне:

  • иметь при себе воду, как минимум 0,5 литра;
  • одеваться по погоде и учитывать погодные изменения за день;
  • иметь при себе головной убор;
  • в случае надобности иметь необходимые лекарственные препараты

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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве днем в понедельник составляет около 3 километров

Очередь из желающих приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в Москве, днем в понедельник составляет порядка 3 километров

Очередь из желающих приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в Москве, днем в понедельник составляет порядка 3 километров и начинается на пересечении Фрунзенской набережной с 1-й Фрунзенской улицей, сообщается на официальном сайте принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

«Двенадцатого июня в 11:30 по московскому времени вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы (на светофоре)», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что входить в очередь нужно от станции метро «Фрунзенская». Расчетное время нахождения в очереди – примерно 4,5-5 часов.

Часть мощей святителя Николая Чудотворца привезли из аэропорта «Внуково» в храм Христа Спасителя 21 мая. Днем 22 мая к святыне начали пропускать паломников, многие из которых вставали в очередь еще рано утром. К мощам пускают буквально на несколько секунд и не позволяют задерживаться. Помощь верующим оказывают десятки волонтеров.

Николай Чудотворец считается в России одним из самых почитаемых святых. Его мощи вывезли из Бари впервые за 930 лет. 13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, они останутся там до 28 июля. Источник

 

Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

Инцидент произошёл 9 июня. Женщину буквально затоптали в момент, когда открылся вход в храм.
61-летняя Марина Скоронтаева пострадала в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает паблик Mash.

По словам Марины, её сбил с ног неизвестный мужчина.

— Я упала лицом в асфальт, меня поднимает волонтёр, а на асфальте лежат мои зубы, — рассказала пострадавшая.

Медики, которые дежурят у храма Христа Спасителя, оказали женщине первую помощь и доставили её в больницу. Теперь пенсионерке необходимо вставлять импланты, стоимость которых оценивается в 60 тысяч рублей.

Несмотря на неприятное происшествие, Марина обещала вернуться к святыне.

Отметим, по данным ВЦИОМ, 72% россиян хотят приложиться к мощам Николая Чудотворца.

В Москве мощи останутся до 12 июля, после чего их перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля. Доступ к ним открыт ежедневно с 8:00 до 21:00.

 

«Поклонение мощам не объяснить на пальцах»: пресс-секретарь патриарха рассказал о паломничестве к христианской святыне

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в интервью RT подвёл первые итоги пребывания мощей Николая Чудотворца в Москве. Пресс-секретарь отметил, что христианской святыне, привезённой из итальянского города Бари, поклонились уже более полумиллиона человек, а также рассказал о географии паломничества и трудностях, с которыми приходится сталкиваться организаторам. Помимо прочего, священник объяснил, как христианская традиция поклонения мощам соотносится с необходимостью хоронить усопших.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в интервью RT рассказал о том, как проходит поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. В субботу, 10 июня, очередь к христианской святыне превысила 8 км, в среднем людям приходится проводить в ней по 13—14 часов. За две с половиной недели у мощей святого уже побывало более полумиллиона человек.

— Отец Александр, расскажите о первых итогах пребывания святыни в городе Москве.

— Первые итоги самые позитивные, поскольку, когда мы начинали готовиться к этому событию, то не очень представляли себе, сколько будет людей. С одной стороны, сейчас лето и многие могли разъехаться, но с другой оповещение о привозе мощей не было организовано заранее, поэтому было ощущение: вдруг люди не придут. Но мы с радостью опровергаем свои опасения, потому что люди идут, и мы видим, что количество паломников увеличивается практически с каждым днём. <…>

Уже более 500 тыс. человек посетило мощи, и ещё более месяца они будут находиться в Москве. Люди из самых отдалённых епархий приезжают в столицу, составлены графики прибытия групп из России, Белоруссии, Украины, и иногда нам даже приходится ограничивать количество паломников, которые приезжают издалека. <…>

Есть огромный запрос со стороны людей поклониться этой святыне, и это очень радостно и важно. Это доброе событие, и мы видим, насколько много верующих людей в нашем народе, насколько это важно для многих людей: как поклониться святыне, так и отстоять эту очередь.

Обычно очередь воспринимается как некоторая необходимая, но всё же неприятная составляющая результата. Здесь же люди с радостью находятся в очереди, и мы видим, что люди радостно находятся, молятся вместе. Практически не возникает конфликтов.

— Какие основные сложности, с которыми приходится сталкиваться? Наверняка есть трудности с пожилыми и маломобильными паломниками, а также гражданами с детьми?

— Мы уже не в первый раз работаем с властями Москвы по организации удобств паломников, и мы очень благодарны им, что они постоянно помогают <…> У нас создан общий штаб, который постоянно решает все возникающие вопросы. На плечи этих людей ложатся вопросы по организации очереди. <…>

В понедельник, 22 мая, в храме Христа Спасителя верующие могут приложиться к мощам одного из наиболее почитаемых христианских святых —…

Недавно мы поняли, что если мы для всех людей, для которых в другой ситуации можно и стоило бы сделать исключение, то из этих людей с исключениями была бы очередь не меньше, чем та что стоит сейчас. К сожалению, мы вынуждены сознательно довольно жёстко ограничивать людей с теми или иными особенностями, которые просят прийти к мощам вне очереди.

Мы понимаем, что возникают точечные обиды и недовольства и просто смиряемся с этим, потому что не можем по-другому решить вопросы для такого количества людей. Вместе с этим, для инвалидов первой группы и людей с грудными детьми возможен доступ практически без очереди с другой стороны. Точечно вопросы с такими людьми нам удаётся решать.

— Сколько всего волонтёров вовлечено и насколько это добровольный порыв?

— На протяжении последних 3—4 лет в Москве создано православное добровольческое движение. Оно возникло и сверху, и снизу. Это была просьба патриарха, и она была очень горячо поддержана снизу и теперь только в Москве несколько тысяч добровольцев, которые трудятся в самых разных направлениях — молодых и среднего возраста людей, которые готовы тратить своё время и силы.

И они, конечно же, были привлечены как некая база для помощи в очереди. Но их недостаточно и постоянно проходит набор добровольцев: уже несколько тысяч человек в режиме ротации находятся в очереди — люди самых разных профессий, званий, чинов. Это очень важное дело, потому что это сознательное, добровольное движение, объединяющее людей вокруг доброго дела.

Они самостоятельно, без каких-либо вызовов, списков и указаний собираются просто для того, чтобы быть здесь и помогать другим людям. Это очень важный опыт для всего нашего общества.

В день проходит две-три смены по 200 человек, значит, в неделю проходит около четырёх тысяч волонтёров. И они меняются, поэтому более 10 тыс. волонтёров прошло за это время.

  • Верующие в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца
  • © Агентство городских новостей «Москва»

— Вы сказали, что паломники приезжают в том числе из Белоруссии и Украины. В свете непростой ситуации с Украиной, были ли какие-то сложности?

— Мы не слышали о каких-то сложностях, и паломники из Украинской православной церкви приезжают из тех областей, откуда достаточно просто приехать на территорию России. Проблем пока не возникало, но мы понимаем, что для многих православных людей на Украине было бы огромным событием, если бы власти Украины сделали более беспрепятственным их нахождение в России. К сожалению, пока так, но мы будем рады всем нашим прихожанам из Украины.

— Один из самых частых и полемических вопросов, которые задают наши читатели: как сама традиция поклонения мощам соотносится с другой традицией, что человек должен быть похоронен? Многие открыто называют кощунством то, что происходит отделение кусочков тела и поклонение им. Как на это отвечает РПЦ?

— Поклонение мощам и останкам святых и мучеников имеет традицию на протяжении всей истории церкви. Буквально первые христианские мученики находили поклонение: когда их захоранивали, то потом их могилам поклонялись первые христиане. Затем на протяжении всей истории церкви поклонение мощам святых всегда было естественной и неотъемлемой частью церковной традиции. В этом нет ничего нового.

Это та часть нашей православной веры, которую довольно сложно объяснить человеку внешнему, как и многое другое, что есть в христианстве. То что, может быть, и нуждалось бы в каком-то объяснении «на пальцах», но не получается — мы какие-то вещи не можем объяснить, потому что их нужно только почувствовать. Те сотни тысяч людей, стоящих в очереди к святыне что-то чувствуют и знают больше, чем задающие недоуменные вопросы. <…>

Есть такое выражение, что к пустому колодцу за водой не ходят. То же самое и здесь: не ходят люди, когда понимают, что не получат ожидаемого, не получат помощи. В целом, поклонение мощам святых не является каким-то идолопоклонством или чем-то нарушающим традиции захоронения людей. Это просто разные вещи. Когда мы говорим о мощах святых, то мы уже говорим о мощах тех людей, которые в духовном смысле слова перестали быть людьми,— они стали святыми, и по нашей вере Бог действует в материальном мире таким образом, что сохраняет нетленными их останки.

Это то, что мы называем чудом — то, что мы не можем объяснить, но можем прикоснуться и через это прикосновение ощутить некую незримую духовную связь с Небом.

— Но как объяснить сам момент разделения останков святых на много частиц?

— Эта тема связана с духовным восприятием. Когда мы говорим о мощах святых, мы говорим о мощах тех людей, которым люди высказывают особое поклонение. И при их особом желании поклоняться этим святым останкам, они хотят как бы приблизить их к себе, то есть немного приблизить к себе кусочек Царствия Небесного. Поэтому естественное желание людей иметь рядом частичку святого: частичку одежды, тела, вещей — это нормально и понятно даже не религиозному человеку.

Мы часто храним какие-то вещи наших усопших родных, чтобы ощущать связь с ними. Эта связь действительно сохраняется в вещах, потому что мы верим, что в нашем материальном мире есть необъяснимым образом присутствующая некая энергия, связанная с другим миром. И через вещи эта связь осуществляется. Думаю, святые наоборот радуются тому, что они могут находиться рядом со множеством верующих своими мощами.

  • © Агентство городских новостей «Москва»

— После прибытия мощей в Москву многие СМИ разместили информацию, где ещё в московских и не только храмах есть частички мощей преподобного Николая, как бы намекая, что нет смысла стоять в очереди. Как вы объясните то, что люди всё же стоят, и почему нужно поклониться именно этой святыне, а не какой-то частичке, которая хранится в другом храме?

— Никто не скрывал и не скрывает, что во многих храмах, в том числе московских, есть частички мощей святителя Николая Чудотворца, как и многих других святых. Этот факт не отменяет того огромного события, которое произошло. Это вещи разного уровня. Можно сказать, что с духовной точки зрения прибытие именно этой аутентичной части мощей из Бари — само по себе огромное событие, которое имеет особое значение. Через эту часть мощей мы чувствуем прямую связь со святым, который там находится своими мощами и впервые за 900 лет от них отделена часть.

Так устроено: та или иная икона или святыня имеет более сильное действие, чем другая, выражаясь светским языком… В каждом доме есть иконы Божьей матери, но лишь конкретные являются чудотворными. Мы всем иконам воздаём почитание, но какие-то из них являются особыми. То же самое и здесь.

— И напоследок Ваш совет паломникам, которые ещё хотят поклониться мощам?

— При довольно большом опыте организации паломничества, кроме каких-то самых очевидных условий, связанных с погодой, всё остальное очень сложно прогнозировать. Почему-то в какой-то день приходит очень много народа, а в такой же день через неделю — на 10 тыс. меньше. Чем это объясняется, сложно сказать. <…>

Очевидно, что в выходные и при хорошей погоде людей приходит больше, впрочем, в дождь количество паломников катастрофически не уменьшается. Такое проявление готовности стоять до конца, наша русская черта. Есть общие рекомендации практического порядка: брать с собой головной убор, воду, удобную обувь и набраться терпения. Я бы не стал предлагать какие-то конкретные действия. Главное — успеть приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца.

— Кстати, говоря о дожде, страшный ураган повлиял как-то на очередь, разбежались люди?

— Мы опасались за людей, но слава Богу, ничего не произошло, никаких дополнительных мер не потребовалось. Люди попали под дождь, но всё прошло благополучно. Все живы-здоровы. В крови нашего человека достоять до конца.

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