В очереди к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге верующие стоят около 2 часов. Прямая видео трансляция.
Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая. С 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя. За это время святыне поклонились свыше 1,8 миллиона человек.
Святыню провожало духовенство города Москвы. В храме Христа Спасителя первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений возглавил молебен у мощей.
Ожидается, что борт со святыней приземлится в Санкт-Петербурге в 8.30. Затем мощи будут доставлены в Александро-Невскую лавру. Доступ к ним откроется в 16.00.
Очередь к мощам Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины — более восьми километров.
По данным пресс-службы, очередь достигла станции метро «Спортивная» и, как прогнозируют организаторы, к концу дня может дойти до «Воробьевых гор».
В среднем люди в очереди ожидают около 9-14 часов.
«Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни», — добавила Коровина.
22 мая паломникам открыли свободный доступ к мощам. Организаторы рассказывают, что среди них много жителей регионов, а также жители Белоруссии, Поволжья и Кавказа.
8 июня стало известно, что число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца, превысило отметку в полмиллиона человек. В среднем за день в храм приходит от 18 до 48 тысяч верующих.
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Последние данные о числе паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца
ИТОГО: 826 000
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге онлайн сегодня, 15.07.2017, в очереди к мощам св. Николая в Петербурге верующие стоят около 2 часов
Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге составляет около двух часов, сообщает официальный сайт принесения святыни.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.
«Время ожидание в очереди около 2 часов», — говорится в сообщении.
В настоящий момент вход в очередь на поклонение мощам Николая Чудотворца находится в середине Тележной улицы.
В очереди к Николаю Чудотворцу люди стоят по 12 часов
Чтобы приложиться к мощам святого, паломникам приходится ждать 12 часов в очереди, но даже это время никого не пугает.
Как сообщалось ранее, мощи одного из самых «сильных» святых Николая Угодника привезли в храм Христа Спасителя 21 мая. Ежедневно с 8 утра до 21 часа ночи, желающие могут поклониться святыне, которая прибыла в Россию впервые за 930 лет. Постоянно мощи находятся в Италии в папской базилике города Бари.
На сегодняшний день к мощам Николая Чудотворца смогли приложиться более 800 тысяч паломников, сообщает официальный сайт святыни. В первый день святыню посетило 18,5 тысяч человек, время ожидания уже тогда составляло более четырех часов.
Сегодня людей не пугает даже то, что в очереди приходится стоять 12 часов в выходные дни, так как в субботу и воскресенье поклониться мощам приезжают из регионов.
В Москве мощи Николая Чудотворца пробудут до 12 июля, после чего их перевезут в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 12.07.2017, стало известно время доступа к мощам св Николая в последний день в Москве
Храм Христа Спасителя в последний день пребывания в Москве мощей Николая Чудотворца, в среду, будет работать в привычном режиме, сообщается на официальном сайте принесения святыни.
Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя, и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.
«В последний день пребывания мощей святителя Николая в Москве доступ в храм будет работать в привычном режиме. Храм будет открыт в 7.00. Очередь на вход будет закрыта в 17.00», — говорится в сообщении на сайте.
Согласно последней информации, очередь к мощам во вторник начинается в районе станции метро «Фрунзенская». Примерное время нахождения в ней составляет 10 часов.
В Петербурге доступ к святыне откроется 13 июля с 16.00.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 11.07.2017, Мизулина рассказала о чудесах, сотворенных иконой Николая Чудотворца
В Москве мощи Николая Чудотворца пробудут до 12 июля, после чего их доставят в Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге 13 июля ожидают прибытие мощей православного святого Николая Чудотворца. Сейчас они прибывают в столице России, и своими впечатлениями от встречи с реликвией поделилась член Совета Федерации Елена Мизулина.
По её словам, она очень рада, что наконец имеет возможность прикоснуться к святым мощам. Ранее это было невозможно, так как они находились в Италии, а Мизулина, как и целый ряд российских политиков и чиновников, находится под действием антироссийских санкций.
«Я очень рада, что вот сейчас, казалось бы, я невыездная три года, а мощи были принесены в Москву, и для меня это какое-то знамение», — сообщила она в интервью телеканалу Царьград.
Также политик отметила, что для неё прибытие мощей в Россию глубоко персональное событие, так как Николай Чудотоворец на ровне с Николаем Угодником является её семейной иконой.
Также Мизулина припомнила одну интересную историю, которая произошла с чудотворной иконой. По словам политика, икона однажды спасла дом родственников от пожара. Это произошло в послевоенное время ещё до её рождения. Тогда было много деревянных построек и пожары были не редкостью, и только защита Чудотворца помогла семье Мизулиной избежать страшной участи, впрочем, как и соседям, которые просили ее отца приносить чудотворную икону.
«Поэтому, конечно, особое отношение к ней. И это очень я счастлива, что у меня есть возможность к мощам прикоснуться, и поклониться им», — подытожила политик.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 10.07.2017, маршрут очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве поменяется
На 9 июля общее число верующих, успевших поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, превысило 1,6 млн человек. Наблюдаются такие случаи: отдельные паломники готовы во второй раз выстоять очередь, ради того, чтобы ещё раз приложиться к святыне.
Встать в очередь можно ночью, так делает часть поклонников. Собираясь утром в Храм, учитывайте этот факт. Начало очереди сегодня (9 июля) до 9-10 часов утра будет расположено около Крымского моста. К 12 часам длина очереди может заметно вырасти и уже к этому времени (с 12 и до 15 часов примерно) уйти к пересечению Фрунзенской набережной и 1-ой Фрунзенской улицы.
После 16 часов протяженность всей очереди может уменьшиться и вновь вернуться к Крымскому мосту. Среднее расчётное ожидание на сегодняшний день в очереди составит от 5 до 6 часов.
Обратите внимание: на поклонение мощам в Москве уделяется буквально несколько секунд, чтобы не задерживать очередь. Поэтому, подходя к ковчегу с мощами, заранее прочитайте молитву. Также напоминаем, что вдоль очередь работают волонтёры, к которым можно обратиться со своими вопросами или просьбами.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 09.07.2017, cпециальную очередь к мощам Николая Чудотворца организуют в Петербурге
В Петербурге будет организована специальная «социальная» очередь для поклонения мощам Николая Чудотворца. Мощи Николая Чудотворца (левое ребро), привезенные в Россию из Италии, будут выставлены в Александро-Невской лавре 13 июня. Ранее эта реликвия была выставлена для поклонения в Москве.
В Петербурге мощи пробудут до 28 июля. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, поклониться святыне, как ожидается, захотят сотни тысяч верующих. Будут организованы две очереди длиной до 4 километров — «социальная», для инвалидов, и обычная. Для ожидающих установят около 100 биотуалетов и торговые точки с едой, будет организована раздача питьевой воды. Кроме того, рядом с очередью будет дежурить бригада скорой помощи.
В первый день доступ к мощам откроют в 16.00, а остальные дни он будет открыт с 7.00 до 22.00 часов. Епископ Кронштадтский Назарий не исключил, что в последние дни пребывания реликвии в Петербурге доступ могут сделать круглосуточным.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 08.07.2017, доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге откроют 13 июля с 16.00
Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибудет в Санкт-Петербург в четверг, 13 июля, верующим откроют к ним доступ в Александро-Невской Лавре с 16.00 мск, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет находиться в Санкт-Петербурге – в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.
Торжественная встреча мощей святителя Николая состоится 13 июля в Александро-Невской Лавре.
«Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря – Свято-Троицком соборе — начнется с 16.00. Начиная с 14 июля, до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца. Из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари», — говорится в сообщении.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 07.07.2017, мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились свыше 1,5 млн человек
Мощам Николая Чудотворца в Москве уже поклонились свыше 1,5 миллиона паломников, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.
«Полтора миллиона человек прошло в районе 12 часов дня (6 июля)», — сказала она.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
В связи с наплывом паломников вход в очередь к мощам Николая Чудотворца теперь закрывается раньше 18 часов. Точное время закрытия зависит от числа верующих. По данным на середину четверга примерное время ожидания в очереди составляет 10 часов. Она начинается в районе станции метро «Фрунзенская».
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 06.07.2017, доступ к мощам Николая Чудотворца в Москве будет закрываться раньше
Новый режим движения очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве начал работать со среды в связи с увеличением числа паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.
«Закрытие очереди на вход будет производиться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней», — говорится в сообщении.
Если среднее время ожидания в очереди превысит девять часов, то вход в нее будет закрыт ориентировочно в 16.30. Это, как уточняют организаторы, сделано для того, чтобы последние вышедшие из храма Христа Спасителя паломники успели воспользоваться метрополитеном до момента окончания его работы.
Ранее вход в очередь закрывался в 18.00.
По состоянию на утро 5 июля ориентировочное время нахождения в очереди составляет 10 часов. Вход в нее начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 3-ой Фрунзенской улицы. Ближайшие станции метро – «Спортивная» и «Фрунзенская».
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне поклонились почти полтора миллиона человек.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 05.07.2017, мощи Николая Чудотворца увезут из Москвы в Санкт-Петербург на поезде
Ковчег с мощами святого Николая Чудотворца отправят из столицы в Санкт-Петербург на поезде. Это произойдёт 13 июля, пишет агентство Москва.
Святыню встретят митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и духовенство.
«Конечно, будет организован соответствующий уровень проводов и встречи мощей. Это будет такой железнодорожный крестный ход», − рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.
Напомним, что мощи Николая Чудотворца привезли в Россию из города Бари. Святыня пробудет в Санкт-Петербурге до 28 июля.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 04.07.2017, ливни не мешают паломникам стоять в очереди к мощам Николая Чудотворца
Очередь из зонтиков, которую запечатлела наш фотограф Евгения Гусева, двигается без задержек. Время ожидания в среднем — 4,5 часа.
— Все идет абсолютно стабильно, — рассказали «КП» в пресс-службе паломнического центра. — Паломники ведут себя спокойно, со всеми работают волонтеры. Зонтов и дождевиков мы не выдаем. Если вы собирались идти к мощам, то нужно заранее позаботиться о их наличии.
Шторм, который обрушился на столицу в минувшую пятницу, 30 июня, очередь тоже пережила спокойно. Перед началом грозы полиция предупреждала всех, кто подходил к Крымскому мосту, что нужно переждать непогоду в другом месте, а к мощам пойти после того, как пройдет ливень. Тем же, кто во время шторма оказался в очереди, предоставили укрытие в автобусах и в нижнем пределе Храма Христа Спасителя.
Идет последняя неделя нахождения мощей святителя Николая в Москве. 12 июля святыня отправится в Санкт-Петербург.
Тем, кто собирается пойти в эти в ХХС, необходимо взять с собой зонт или дождевик, воду в пластиковых бутылочках, удобную обувь, лекарственные препараты, если они вам необходимы. Очередь начинается от Крымского моста возле станции метро «Парк культуры».
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 03.07.2017, мощам Николая Чудотворца поклонились более 1,3 млн человек
Мощи находятся в Храме Христа Спасителя с 21 мая.
Как сообщает «Вечерняя Москва», мощам Николая Чудотворца поклонились более 1,3 млн человек за время их пребывания в Москве
Святыня находится в Храме Христа Спасителя с 21 мая.
Отмечается, что очередь к мощам начинается в районе Фрунзенской набережной, дом №26.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 01.07.2017, очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы
Время ожидания паломников в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве в пятницу вечером, на фоне резкого ухудшения погоды в столице, сократилось до одного часа, сообщает официальный сайт принесения святыни.
Сильный дождь с грозой обрушился на Москву в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируются в столичном регионе до субботы, 1 июля. По данным на утро пятницы, среднее время нахождения в очереди составляло около пяти часов.
«Вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста. Расчетное время нахождения в очереди – примерно 1 час», — говорится в сообщении. Ближайшая к началу очереди станция метро — «Парк культуры».
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 30.06.2017, в поездах метро сообщают о начале очереди к мощам Николая Чудотворца
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась до Андреевского моста, информацию о ней сообщают в поездах московского метрополитена, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Мария Коровина.
По состоянию на 14:00 (московское время) вход в очередь к мощам находится на Фрунзенской набережной в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Приблизительное время нахождения в очереди — 8 часов. С 21 мая мощам святителя Николая поклонились 1 миллион 200 тысяч паломников.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
«Московский метрополитен в вагонах поездов информирует пассажиров о станции метро, ближайшей, и наиболее комфортной, к месту входа в очередь», — сказала Коровина.
Кроме того, как уточнила она, актуальную информацию об очереди к святыне можно также получить на станциях метро «Кропоткинская» и «Парк Культуры». Оперативный штаб обновляет эту информацию, заверила она. Информируют об очереди не на всех ветках метрополитена.
«Информируют при подъезде к тем станциям метро, который, как правило, нужны паломникам», — уточняет представитель оргкомитета.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 29.06.2017, из-за очереди к мощам Николая Чудотворца ввели ограничения для пешеходов
В Москве из-за увеличения числа паломников к мощам Николая Чудотворца ограничено движение пешеходов вблизи храма Христа Спасителя, сообщает в среду официальный сайт принесения святыни.
С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.
«В связи с большим наплывом паломников, а также с необходимостью обеспечения безопасности на близлежащей территории вокруг Храма Христа Спасителя, временно введены некоторые ограничения движения пешеходов на период принесения мощей святителя Николая Чудотворца», — говорится в сообщении.
По данным сайта, произошли следующие изменения: ограничено движение на Соймоновском проезде, улице Волхонка, Пречистенской и Фрунзенской набережных. Кроме того, Патриарший мост закрыт для движения пешеходов в обе стороны. Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» работает только на вход пассажиров.
Примерное время нахождения в очереди к мощам по состоянию на середину дня – 7,5 часов. С 22 мая святыне уже поклонились более 1 миллиона 100 тысяч человек.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 27.06.2017, что важно знать, находясь в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве
В Русской православной церкви перечислили ряд важных рекомендаций для верующих, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве.
С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне уже поклонились более одного миллиона человек.
«Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. <…> Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех», — говорится на официальном сайте принесения святыни в Россию.
Организаторы напоминают, что очередь вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки. Это объясняется тем, что «позволяет людям не стоять в затылок друг другу и не спешить», при переходе из отсека в отсек не важно, где находится паломник – в начале группы или в конце.
«Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки», — напоминают в РПЦ.
ЧТО ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ
По благословению патриарха Кирилла, все, кто встал в очередь до ее закрытия в 18.00, «обязательно попадут к мощам в этот день». Паломникам нужно не забывать, что они должны быть одеты в соответствии с «традицией христианского благочестия» — женщины в юбках ниже колен, а мужчины в одежде, закрывающей плечи и колени.
«Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии. Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем. Ввиду капризного характера нынешнего лета, не забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты, которые вы постоянно принимаете», — советуют верующим.
Желающим приложиться к мощам святителя следует помнить о том, что у входа в очередь им предстоит досмотр. Поэтому нельзя брать с собой жидкости в стеклянной таре, воспламеняющиеся жидкости, в том числе духи и дезодоранты, колюще-режущие предметы.
«Следует быть готовыми к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправданно: если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше. Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в очереди. Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный образок – заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега, в котором почивают мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части», — обращают внимание организаторы.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 26.06.2017, в РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца в РФ
В Московской патриархии намерены твердо придерживаться достигнутых с Римско-католической церковью договоренностей относительно пребывания мощей Николая Чудотворца в России, при этом в РПЦ не дают окончательного ответа на вопрос о возможности оставить мощи у себя навсегда.
«Я думаю, что надо всем нам напомнить договоренность, которая была достигнута с Римско-католической церковью: она подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга 28 июля обратно в город Бари. И поэтому здесь, конечно, мы действуем в рамках договоренностей, и по состоянию на сейчас никаких иных вводных нет и быть не может», — заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире радиостанции «Вести FM».
Отвечая на вопрос о том, могут ли привезенные в Россию мощи святителя Николая Чудотворца остаться в ней навсегда, он признал, что подобное желание «наверное, у многих сейчас возникает». «Люди видят, какое почитание высказывается мощам святителя, и, конечно, есть такое естественное, «хозяйское» желание: давайте сейчас оставим навсегда», — заметил Волков.
«Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживем — увидим. Я сейчас не готов что-то прогнозировать, как-то оценивать какие-то возможности. Пока что, я думаю, что все смотрят, и надо сказать, что вообще католический мир очень изумлен, особенно жители Бари и священники-католики в Бари, которые привозили мощи», — добавил он.
По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. После 12 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 23.06.2017, РПЦ обновила рекомендации для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца
Иногородним паломникам, желающим поклониться мощам Николая Чудотворца в составе групп, необходимо при себе иметь мобильный телефон и нагрудный бейдж с названием города и номерами телефонов, сообщает в четверг пресс-центр Штаба по организации доступа верующих к святыне.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек.
«Паломникам следует заранее приготовиться к поклонению святыне. Взять с собой средство связи (сотовый телефон); иметь при себе записанные телефонные номера старшего группы и водителя; иметь на груди бейдж с записанными на нем телефонами и названием вашего города; при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете; старшему группы на выходе из храма держать над головой табличку с названием группы (крупными буквами)», — говорится в рекомендации.
Кроме того, «для комфортного нахождения в очереди» к мощам паломникам из Москвы и Подмосковья рекомендуется выбирать будние дни и второю половину воскресного дня. В выходные дни ориентировочное время нахождения в очереди составляет 8-10 часов, а в будние дни 3-5 часов.
«Пресс-центр Штаба обращает внимание, что суббота и первая половина дня воскресенья приоритетно являются «региональными днями». По статистике силами волонтеров и оперативных служб города, мы принимаем до 500 автобусов каждую субботу. В обычный будний день их число не превышает 100″, — уточняют организаторы.
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя онлайн сегодня, 22.06.2017, мощам Николая Чудотворца поклонились почти миллион человек
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