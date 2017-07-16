Зеленый щенок родился в Шотландии у золотистого ретривера

Это третий подтвержденный случай появления на свет собаки такого цвета

Щенок необычного зелено-салатового цвета родился у трехлетней Рио – самки лабрадора-ретривера из шотландского города Голспи.

Хозяйка собаки Луиза Сазерленд рассказала журналистам британского таблоида The Sun, что роды проходили с затруднениями: первый из щенков застрял, и хозяевам пришлось помогать своей питомице. Однако они не поверили своим глазам, когда на свет появился щенок с шерстью насыщенно-зеленного цвета.

Необычный цвет новорожденному, скорее всего, придал пигмент желчи – биливердин, который также содержится в плаценте. Пигмент мог выделиться в околоплодные воды и окрасить шкурку щенка в нетипичный для млекопитающих цвет. Со временем собака полиняет, и ее шерсть приобретет естественный оттенок, отмечают хозяева.

Сазерленд сообщила, что всего в помете было девять щенков: семь мальчиков и две девочки. Зеленый уже получил кличку Форест, что значит «Лес». Хозяева намерены оставить его себе, а остальным подыскать других владельцев.

Обозреватели отметили, что случай в Голспи стал третьим в мире подтвержденным случаем появления на свет собаки с зеленой шерстью. Интересно, что предыдущий в феврале нынешнего года произошел также в Великобритании, и также у лабрадора-ретривера.

«Мы смеялись и говорили: ну нет, зеленых собак не бывает», – рассказывала журналистам владелица собаки Элани Купер. Женщина отметила, что все щенки в помете имели палевый окрас, а зеленый цвет одного из них был настолько насыщенным, что они сначала приняли его за черный. Щенка назвали «Фифи» – в честь принцессы Фионы из мультфильма «Шрек».