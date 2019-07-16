Собчак выложила фото, как будет выглядеть в старости



Журналист, бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак поучаствовала во флешмобе, опубликовав свой снимок в старости в социальной сети Instagram. Телеведущей понравился получившийся снимок.

Она отметила, что всегда знала, что станет «настоящей красоткой» в преклонном возрасте.

«Вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — посмеялась Собчак.

Селебрити в течение недели публикуют в социальных сетях свои фотографии в старости. В подобном флешмобе успели принять участие Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус, Вадим Галыгин и многие другие.

Подписчики Собчак назвали ее «милой бабусей», некоторые отметили, что на фото «она похожа на канцлера ФРГ Ангелу Меркель».

«На Меркель похожа здесь», — написала laraisabaloeva.

Впрочем, были предположения, что Собчак похожа на актрису Мерил Стрип, артистку Татьяну Лазареву и даже Хиллари Клинтон.

Участники обсуждения отметили, что у журналистки все отлично с чувством юмора и самоиронией.

Ранее фолловеры Собчак раскритиковали телеведущую за снимок голого сына, который звезда выложила в Instagram. На фотографии двухлетний Платон идет по песчаному пляжу. Ребенка сфотографировали со спины, при этом на мальчике нет никакой одежды. Многие пользователи посчитали, что такие снимки нельзя выкладывать в Сеть.



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