Собчак выложила фото, как будет выглядеть в старости

16.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Собчак выложила фото, как будет выглядеть в старости
Журналист, бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Собчак поучаствовала во флешмобе, опубликовав свой снимок в старости в социальной сети Instagram. Телеведущей понравился получившийся снимок.

Она отметила, что всегда знала, что станет «настоящей красоткой» в преклонном возрасте.

«Вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — посмеялась Собчак.

Селебрити в течение недели публикуют в социальных сетях свои фотографии в старости. В подобном флешмобе успели принять участие Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус, Вадим Галыгин и многие другие.

Подписчики Собчак назвали ее «милой бабусей», некоторые отметили, что на фото «она похожа на канцлера ФРГ Ангелу Меркель».

«На Меркель похожа здесь», — написала laraisabaloeva.

Впрочем, были предположения, что Собчак похожа на актрису Мерил Стрип, артистку Татьяну Лазареву и даже Хиллари Клинтон.

Участники обсуждения отметили, что у журналистки все отлично с чувством юмора и самоиронией.

Ранее фолловеры Собчак раскритиковали телеведущую за снимок голого сына, который звезда выложила в Instagram. На фотографии двухлетний Платон идет по песчаному пляжу. Ребенка сфотографировали со спины, при этом на мальчике нет никакой одежды. Многие пользователи посчитали, что такие снимки нельзя выкладывать в Сеть.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Собчак выложила фото, как будет выглядеть в старости"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,231