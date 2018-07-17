Артист Малого театра рассказал о нелицеприятном поступке Пугачевой

Валерий Бабятинский в интервью рассказал о неприятном случае, который у него произошел с Аллой Пугачевой. Народный артист пояснил, что ему не нравится в поведении певицы.

Валерий Бабятинский уже много лет служит в труппе Малого театра. В этом году он отмечает 55-летие творческой деятельности. Также зрители полюбили его за роли в картинах: «Портрет Дориана Грея», «Двое в степи» и «Выстрел». В недавнем интервью артист рассказал, как спасал Ирину Печерникову от алкогольной зависимости и как помог Тамаре Гвердцители получить звание народной артистки.

Также Валерий Константинович признался, что таит обиду на Аллу Пугачеву. По его словам, он громко отметил свой 70-летний юбилей. Тогда актер позвал на праздник и Примадонну, но она отказалась прийти. «Остался неприятный осадок», — поделился артист и добавил, что и к творчеству Аллы Борисовны он относится неоднозначно. «Зря она раньше кичилась своим богатством. Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом. А у Аллы Борисовны во главе угла стояли ужимки, гримасы…» — поделился своим мнением Бабятинский. Он также отметил, что певица, несомненно, одарена талантом, но «несла в массы вульгарность».

Артист Малого театра рассказал, что Пугачева обидела не только его: «Некрасиво поступила не только со мной, но и с Эдитой Пьехой». По словам актера, Эдита как-то раз хотела побывать на концерте коллеги, а Алла Борисовна не пригласила ее. Пьеха тогда сама купила билет, а также принесла в зал букет цветов, с которым вышла на сцену. «На это Пугачева сказала: „Спасибо, вечная вы наша!“ Ну что это такое?!» — возмутился Бабятинский. Он подчеркнул, что Эдита не стала ничего отвечать певице и просто ушла. Артист в заключение сказал, что для него музыкальная культура — это не Пугачева, а Свиридов, Шостакович и Шнитке, сообщает EG.ru.



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