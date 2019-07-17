Корчевников рассказал, что потерял надежду на создание семьи



Телеведущий Борис Корчевников потерял веру, что ему удастся жениться и создать семью. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Гостьей программы «Судьба человека» стала актриса Елена Панова. Во время беседы с актрисой Корчевников с огорчением признался, что уже не верит в свою женитьбу. Ведущий иронично отметил, что последняя претендентка в лице Пановой уже замужем, поэтому ему остается только мечтать.

«А вот что мне остается? Остается только и мечтать о семье. Ты вот уже замужем. Да все уже», — сказал Корчевников.

Актриса поддержала Корчевникова, отметив, что «все будет», но не стоит заранее расстраиваться и опускать руки. Однако телеведущий заверил актрису, что он действительно не верит в то, что ему удастся создать семью.

Стоит отметить, что 20 июля Борису Корчевникову исполнится 37 лет. Телеведущий никогда не состоял в браке. Корчевникову приписывали роман с актрисой Сесиль Свердловой, однако эта информация не подтвердилась. Несколько лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли.

В начале 2019 года болезни вновь дала о себе знать. Телеведущий прошел курс гормональной терапии, после которого набрал 14 лишних килограммов.



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