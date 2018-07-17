Уснула с сигаретой. Знаменитая актриса попала в реанимацию из-за сильнейшего ожога



Передается, что у артистки диагностировали ожоги порядка 51% тела — лица, шеи и рук.

Известная актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в реанимацию одной из подмосковных клиник с тяжёлыми ожогами. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что она попала в больницу 29 июня после того, как уснула с сигаретой на свой даче в Ленинском районе области. У Рубинчик диагностировали ожоги около 51% тела. Пострадали лицо, шея и руки.

Известно также, что её перевели в одну из столичных клиник.

Рубинчик снялась в таких работах, как "Старые долги", "Дорогие мама и папа", "Кино про кино", "Медвежья охота" и другие.



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