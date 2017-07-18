Новости Сирии. Сегодня 18 июля 2017

В Пентагоне заявили, что Россия и коалиция эффективно контактируют по Сирии

Силы международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* и российские военные поддерживают эффективные контакты по каналам связи по Сирии, заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

В прошлую пятницу СМИ сообщили, что корабли ВМФ РФ в ближайшие две недели могут провести ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии.Представитель Пентагона отказалась уточнить, уведомила ли РФ об этих пусках коалицию.

«Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий», — сказала она.

ВКС РФ уничтожили объекты у цитадели ИГИЛ в Хомсе

ВКС России нанесли ряд точных бомбовых ударов вокруг стратегического города Эс-Сухнэ в провинции Хомс, уничтожив главные военные объекты ИГИЛ.

Беспилотник ВКС РФ снял на камеру, как российские военные самолеты прицельными ударами уничтожают склады с боеприпасами и несколько командных пунктов террористов.

Авиаудары были нанесены в последние дни. Часть атак совершена в ночное время суток, чтобы застать вражеские силы врасплох.

Мощные воздушные налеты усиливаются в районе Эс-Сухнэ, что, вероятно, указывает на готовность Сирийской армии начать финальный штурм этого стратегически важного района, превращенного ИГИЛ* в свой оплот.

Напомним, что Сухнэ является последним оплотом террористов ИГИЛ в провинции Хомс, стоящим на пути в провинцию Дейр эз-Зор.

В настоящее время правительственные силы ведут операцию по освобождению города от боевиков, приближаясь с боями с западного и северного направлений.

Белый дом заявил, что разделяет опасения Израиля из-за перемирия в Сирии

США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии в результате перемирия, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точи зрения в Сирии», — сказал Спайсер, комментируя заявление израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который выступил против российско-американского соглашения о прекращении огня в САР.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что хотел бы видеть «продуктивное перемирие» в Сирии. По его словам, «необходимо продолжать дискуссии с премьер-министром (Израиля. — Прим. ред.) по поводу его опасений».Ранее Нетаньяху на пресс-конференции в Париже заявил, что соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации создает условия для наращивания иранского присутствия в САР. При этом он высказал неудовольствие из-за того, что договоренности закрыли для иранских военных только приграничную зону с Израилем глубиной в 20 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Нетаньяху, отметив, что позиция России по вопросу перемирия «последовательна и хорошо известна».

«Тигры» и ВКС РФ прорвали оборону ИГИЛ на юге Ракки, взяты стратегические объекты

Сегодня Сирийская армия и ВКС России прорвали оборону ИГИЛ в провинции Ракка и освободили целый ряд важных месторождений и территорий.

Подразделения САА продолжают очищать от ИГИЛ* южную сельскую местность провинции Ракка, освобождая один стратегический объект за другим.

Днем в понедельник штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ нефтяное месторождение Дайлаа, расположенное к юго-западу от города Ресафа.

В этом бою армейцы уничтожили 3 джихад-мобиля ИГИЛ, начиненных взрывчаткой, и убили не менее 10 джихадистов.

Затем Сирийская Арабская армия продолжила продвижение с боями в пустынных районах южной Ракки, освободив еще 3 стратегических объекта.

В последние часы отрядам Tiger Force и их союзникам удалось вернуть под контроль Дамаска нефтяные месторождения Дабсан и аль-Рамилан, а также городок Радж Аль-Йоз.

Сообщается, что оборона ИГИЛ терпит крах в южной части провинции Ракка, где Сирийская армия с каждым днем отвоевывает все больше территорий.

Вооруженные силы САР собираются зачистить все анклавы ИГИЛ к югу от шоссе, связывающего Итрию с Ресафой, прежде чем двинуться к стратегическому городу Эс-Сухнэ.

Теперь становится понятно, что Армия Сирии планирует создать большую буферную зону на востоке и на западе от дороги, соединяющей города Ресафа и Эс-Сухнэ, на случай, если ИГИЛ попытается начать контрнаступление на эти фланги.

Расчистка этого региона также будет служить для полной защиты района от Итрии до Ресафы, который остается довольно уязвимой целью для рейдов со стороны террористической группировки.

До сих пор большинство стратегических объектов, освобожденных «Тиграми» в южной части провинции Ракка, представляли собой нефтяные и газовые месторождения, а не деревни и города, что подчеркивает экономическое значение этого региона.

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