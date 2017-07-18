Новые правила перевозки детей вступили в силу с 12 июля 2017

Новые правила перевозки детей вступили в силу с 12 июля 2017.

Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.

Он подчеркнул, что в случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо жалобы из других источников, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в 3 тысячи рублей, сообщает comandir.com.

Новыми правилами разрешается перевозить детей старше семи лет, фиксируя их ремнями безопасности. Кузин также отметил, что ГИБДД рассчитывает на честность родителей, которые перевозят детей в автокреслах, поэтому инспекторы не будут проверять возраст детей при остановке автомобиля.

Новые правила перевозки детей: что изменилось в 2017 году

Согласно новым правилам перевозки детей, до наступления 7 лет с 2017 года они должны ездить только в автокреслах, параметры которых должны соответствовать росту и весу ребенка. Никаких подушек под попу.

В то же время стало разрешено перевозить детей с 7 до 11 лет, просто пристегнув штатным ремнем. Но только на заднем сиденье. При перевозке рядом с водителем все дети до наступления 12-летнего возраста обязаны ездить в автокресле.

Отдельное замечание для мотоциклистов — если пассажиру нет 12 лет, возить его на заднем сиденье запрещено.

В настоящий момент в ПДД вводится норма, которая говорит о том, что запрещается оставлять в транспортном месте на время его стоянки детей младше семи лет без совершеннолетнего лица», — добавил Кузин.

Оставивших детей одних в машине автовладельцев будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах — на 500 рублей, штраф может заменяться на предупреждение.

Ранее говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла.

Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет.

По данным Госавтоинспекции, детские удерживающие устройства позволяют на 80 процентов снизить риск травмирования детей до 4 лет, а детей от 5 до 9 лет — на 52 процента.

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