Роуминг в России отменят все сотовые операторы – ФАС дала «Мегафону» и «МТС» всего две недели

В России через 2 недели полностью отменят роуминг сразу четыре оператора сотовой связи. К этому шагу их принудила федеральная антимонопольная служба, которая вынесла предупреждения 17 июля.

ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить внутрироссийский роуминг в течении 14 дней. В случае невыполнения данных предписаний компаниям грозит штраф и изъятие незаконно полученного дохода. В течении 10 дней представители сотовых компаний должны оповестить абонентов о грядущих изменениях тарифов.

ФАС сочла разницу в ценах на роуминг у дешевых и дорогих тарифов необоснованной. Это, по мнению антимонопольной службы, явно нарушает закон о защите конкуренции. Как удалось установить, чем дороже тариф у пользователя связи, тем дешевле у него звонки по всей России. Уже известно, что претензии выставлены четырем компаниям – «МТС», «Т2 Мобайл», «Вымпелком» и «Мегафон».

Если операторы откажутся изменять тарифы, то их ждет возбуждение антимонопольного дела. Предупреждение ФАС касается только внутрисетевого роуминга. Все операторы должны уведомить об изменениях тарифов своих абонентов в течении 10 дней.

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