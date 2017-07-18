Роуминг в России отменят все сотовые операторы – ФАС дала «Мегафону» и «МТС» всего две недели

18.07.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Роуминг в России отменят все сотовые операторы – ФАС дала «Мегафону» и «МТС» всего две недели

Роуминг в России отменят все сотовые операторы – ФАС дала «Мегафону» и «МТС» всего две недели

В России через 2 недели полностью отменят роуминг сразу четыре оператора сотовой связи. К этому шагу их принудила федеральная антимонопольная служба, которая вынесла предупреждения 17 июля.

ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить внутрироссийский роуминг в течении 14 дней. В случае невыполнения данных предписаний компаниям грозит штраф и изъятие незаконно полученного дохода. В течении 10 дней представители сотовых компаний должны оповестить абонентов о грядущих изменениях тарифов.

ФАС сочла разницу в ценах на роуминг у дешевых и дорогих тарифов необоснованной. Это, по мнению антимонопольной службы, явно нарушает закон о защите конкуренции. Как удалось установить, чем дороже тариф у пользователя связи, тем дешевле у него звонки по всей России. Уже известно, что претензии выставлены четырем компаниям – «МТС», «Т2 Мобайл», «Вымпелком» и «Мегафон».

Если операторы откажутся изменять тарифы, то их ждет возбуждение антимонопольного дела. Предупреждение ФАС касается только внутрисетевого роуминга. Все операторы должны уведомить об изменениях тарифов своих абонентов в течении 10 дней.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Роуминг в России отменят все сотовые операторы – ФАС дала «Мегафону» и «МТС» всего две недели"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
49, за 0,164