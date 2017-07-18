Третьяковская галерея: дар тайного доброжелателя, гастроли с Алексеем Ананьевым и выставка с фондом Михельсона

Благодарственное выступление Зельфиры Трегуловой на церемонии передачи в дар Владимиром Потаниным работы Эрика Булатова «Картины и зрители» на тему возрождения традиций меценатов-собирателей стало пророческим.

В хронологии это выглядит так. 5 июля пожелавший остаться неизвестным доброжелатель подарил Третьяковской галерее картину Дмитрия Жилинского, классика русской живописи второй половины XX века. «Человек с убитой собакой» — автопортрет художника с его собакой породы чау-чау, битой машиной, написанный в 1976 году — ключевая работа в творчестве Жилинского, присутствовавшая на всех выставках мастера с момента своего создания. До этого времени портрет считался «непродаваемым». Третьяковская галерея не раз подступалась к портрету, но неудачно. Однако некий тайный доброжелатель смог уговорить вдову художника Венеру Николаевну Жилинскую передать работу Третьяковской галерее. За сколько меценат приобрел работу в семье художника, музей не сообщает, также как и не раскрывает имени благодетеля. Известно лишь, что это не первое дарение мецената, который задумал собрать при помощи кураторов галереи свою коллекцию современного искусства в виде даров музею.