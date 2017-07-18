Выплаты после реформы: сможет ли власть обеспечить осовременивание пенсий

Фактор социализма огромен, поэтому потребуется долгое время, чтобы исправить ситуацию. Четыре года – достаточно объективный срок для осовременивания пенсий, но проблема не в сроках, а в реализации.

Такое мнение в комментарии «Слову и Делу» высказал эксперт «Реанимационного пакета реформ» по вопросам пенсионного обеспечения Владимир Щербина, оценивая заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что в Украине осовременивание пенсий будет проводиться около четырех лет.

«Проблема в том, что осовременивание – не реформа. Это скорее консервирование того же социализма, который был. Минсоцполитики, Минэкономики и весь правительственный блок неизвестно из каких соображений смотрят только на расходную часть. Но главный вопрос: откуда возьмутся деньги? Ответов никто не дает. Никто не анализирует доходную часть. Есть главный показатель – невозможно почерпнуть больше дебета», – объяснил Щербина.

На его взгляд, осовременивание пенсий выглядит скорее как пиар-акция правительства, за которой скрыта иная мотивация.

«Например, позиция МВФ и получение очередных траншей. Да, в Минсоцполитики отрицают данный аспект. На словах звучат правильные вещи», – добавил он.

Экономика, в которой больше обязательств по заработной плате, чем самой зарплаты, развиваться в принципе не может. Сегодня состояние экономики именно такое.

«Обязательств первого уровня, непосредственно связанных с зарплатой, больше, чем самой зарплаты, которую человек кладет в карман. Если брать даже только часть текущего потребления, то обязательств все равно больше. Слишком большой перекос. Семейные бюджеты могут взаимодействовать только тем, что они получают из госбюджета в виде соцпособий», – говорит Щербина.

Эксперт уточнил, что именно из-за ряда вышеназванных аспектов к осовремениванию пенсий отношение пока довольно скептическое.

«Источник финансирования должен быть текущим и пропорциональным. Пока у нас такого состояния нет. Человек кладет кошелек гораздо меньше, чем составляет сумма обязательств. Это приведет к тому, что экономика будет сворачиваться. Нам могут под разными симулякрами создать видимость роста, изменения цен, но реальный тренд таков, что экономика сворачивается», – резюмировал Владимир Щербина.

Отметим, «Слово и Дело» зафиксировало 17 обещаний министра соцполитики Андрея Ревы, большинство из которых он выполнил. Общий показатель уровня ответственности чиновника – 47%.

Напомним, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении пенсионную реформу.

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