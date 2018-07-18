Праздник, какой сегодня в России, 18.07.2018, по церковному календарю

Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает волновать миллионы россиян. Дело все в том, что практически каждый новый день несет с собой информацию о том или ином празднике. Сегодняшний день, 18 июля, не является исключением.

Какой сегодня праздник, 18.07.2018: Афанасьев день

День посвящен памяти преподобного Афанасия Афонского. Происходивший из города Трапезунд, осиротевший в юном возрасте, Афанасий воспитывался монахиней, от которой перенял благочестие и обычай жить, как инок, соблюдая строгий пост и неустанно молясь. Как только это стало возможно - Афанасий был пострижен в Киминском монастыре.

Прошло еще довольно много времени, в течение которого Афанасий совершенствовал свой дух долгими бдениями и постами, и, наконец, игумен дал ему благословение на то, чтобы, уединившись поблизости от монастыря, Афанасий совершил подвиг безмолвия.

Согласно преданью, целый год Афанасия всячески искушали бесы, ввергая в сомнения, внушая ему ненависть к отшельничеству в этом месте. Едва держась, Афанасий решил год терпеть все, а потом поступить так, какова будет Божья воля.

И когда от года на исходе был последний день, с небес полился свет, и нечестивые помыслы оставили преподобного. Наделенный даром умиления, далее Афанасий принимал многих людей, оделяя каждого мудрым советом да и просто добрыми словами. Сложилась молва, что не один раз преподобного навещала сама Богородица.

Выпадает на этот день и Месяцев праздник, когда вечерком люди смотрели за "игрой" месяца на небе. Наблюдали, как он меняется в цвете, ныряет в облака и вновь являет свой лик, и даже перемещается. Полагали - у месяца праздник сегодня, и такие события обещали добрый урожай.

Месяц же ясный обещал теплые сухие осенние дни. А еще полагали - у того, кто нынче глядел на месяц, прибавлялось сил.

Коли днем "парила" навозная яма - приближается дождик.

Какой праздник в России сегодня, 18 июля: день создания органов государственного пожарного надзора

День создания органов государственного пожарного надзора отмечается в России ежегодно 18 июля. Дата приурочена к подписанию первого документа в истории становления надзорной пожарной деятельности.

История возникновения этого праздника началась еще в первые годы Советской власти. 18 июля 1927 года Советом народных комиссаров был принят документ о создании службы государственного пожарного надзора, на которую были возложены функции разработки мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года, как оценка важности деятельности сотрудников пожарного надзора.

Согласно данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников.

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