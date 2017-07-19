Отмена внутрироссийского роуминга приведет к росту тарифов

Борьба государства против внутрироссийского роуминга сотовых операторов, похоже, вступила в финальную стадию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала операторам две недели на то, чтобы выровнять тарифы на связь для всей страны. Отмена роуминга явно необходима и напрашивалась давно - однако абоненты наверняка заметят последствия этого решения на собственном кармане.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам связи «Вымпелком» (Билайн), МТС, Мегафону и «Т2 Мобайл» (Tele2) отменить роуминг внутри России, следует из сообщения службы.

«ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России», - говорится в сообщении.

ФАС дал сотовым операторам 14 дней на изменение тарифов. Ведомство утверждает, что поддержание разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России ни экономически, ни технологически не обоснованы.

«Операторы связи «большой четверки» предлагают абонентам четыре категории тарифных предложений, отвечающих разным ценовым возможностям. Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках», - указывает ФАС.

Вся четверка пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что данное решение стало результатом начатой в марте проверки ФАС в отношении операторов связи по установке цен на роуминг. По мнению службы, понятия внутрисетевого роуминга не должно существовать «ни нормативно, ни по факту». «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей - это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?», - заявлял ранее глава ФАС Игорь Артемьев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий национальный роуминг. И если он будет одобрен, то вступит в силу с 1 января 2018 года.

Внутри ЕС месяц назад уже отменили роуминг для абонентов европейских мобильных операторов. То есть жители ЕС, путешествуя по странам внутри союза, могут звонить, писать сообщения и выходить в интернет по тем же ценам, что у себя в стране. Правда, такие правила действуют только на время коротких поездок. Если «большая четверка» послушает ФАС, то Россия последует примеру ЕС.

Однако отказ от внутрироссийского роуминга – это болезненное решение для российских сотовых операторов, уверены эксперты. Данные о структуре роуминговых доходов сети не раскрываются. Однако считается, что в структуре прибыли «большой четверки» в целом на роуминг приходится традиционно не более 8% прибыли.

По оценке гендиректора ИК «Форум» Романа Паршина, доходы операторов от внутрироссийского роуминга составляют около 5-7% от их выручки (доходы от зарубежного роуминга значительно выше). И хотя это не критично важные, но все-таки большие деньги, поэтому только крайне высокое административное давление может заставить операторов отказаться от взимания этой платы, считает он.

«Кроме того, имеются объективные поводы взимать деньги за роуминг внутри России: операторы часто пользуются сетями друг друга и есть такой термин, как «приземление трафика». Оператору приходится платить владельцу сети, в которой, условно, «приземляется» звонок его абонента, поскольку это не всегда его собственная сеть. Неизвестно, как можно решить эту техническую проблему, ведь участников в ней очень много, и они не все готовы подчиниться директиве», - говорит Паршин.

Ко всему прочему, добавляет эксперт, рынок мобильной связи сейчас насыщен, новых абонентов появляется мало, а средняя выручка с абонента в месяц падает. МТС испытывает еще и проблемы политического характера, связанные со спором между АФК «Система» и «Роснефтью» и снижением своей капитализации. Поэтому тяжелее всего, конечно, придется именно МТС.

Куда больше сотовые операторы зарабатывают на зарубежном более дорогом роуминге. Паршин говорит, что он может приносить 20-30% выручки. Но проблема в том, что, судя по всему, этот бизнес тоже переживает падение.

«В 2015 году доходы от международного и внутреннего роуминга у МТС сократились на 13%, составив 7% выручки одного уз крупнейших операторов, то есть примерно 30 млрд рублей. В 2016 году снова последовало падение, на сей раз уже на 17%, что привело к сокращению выручки от роуминга до 5,5%. Можно предположить, что с учетом примерно равных долей на российском рынке у МТС, Вымпелкома и Мегафона доходы от услуг роуминга сокращались аналогичными темпами», - говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер». Главная причина снижения рентабельности роуминга, по его мнению, в падении поездок россиян за рубеж в связи с девальвацией рубля и ростом стоимости авиабилетов и путевок. Казалось бы «большая четверка» могла отыграться на клиентах, подняв тарифы на зарубежный роуминг в 2015-2016 годах. Однако этому мешала ФАС, которая в пример другим оштрафовала «Мегафон» за повышение тарифов сразу по 40 внешним направлениями, считает Антонов. Да еще Еврокомиссия отменила роуминг в ЕС.

«Теперь, когда ФАС решила всерьез взяться за отмену внутреннего роуминга, в структуре доходов операторов доходы от этого вида услуг снизятся до 2,5-3% при условии, что россияне продолжат отказывать себе в дальних путешествиях за рубеж, особенно в экзотические страны, где до них не дотянется ни ФАС, ни ЕК. Недополученную прибыть придется чем-то компенсировать и произойдет именно то, о чем не так давно говорили в Минкомсвязи - операторы заложат ее в тарифы, проиндексировав таким образом, чтобы нивелировать потери», - рассуждает Алексей Антонов. Иными словами, вырастет стоимость услуг в домашнем регионе.

«Если внутрироссийский роуминг будет в приказном порядке отменен, то вероятно повышение базовых тарифов на те же 5-7%, либо введение каких-нибудь «комиссий», «платы за переподключение к другой сети», «абонплаты в другой сети» и других ухищрений, которые позволят оператору и соблюсти закон, и сохранить рентабельность», - говорит Паршин.

Скорее всего, согласованное между операторами повышение тарифов заметят не только абоненты «большой четверки», но и ФАС. «Такой шаг вполне может быть расценен антимонопольной службой как картельный сговор, в результате чего операторам может быть назначен оборотный штраф», - говорит эксперт.

Если «Вымпелком», МТС, Мегафон и «Теле2» все-таки решат ослушаться ФАС РФ и в течение 14 дней не отменят внутрироссийский роуминг, то им грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей (по статье 19,5 КоАП). «В масштабах бизнеса самих операторов это несущественные деньги. С другой стороны, выполнить требования ФАС потом им все равно придется, для нас, как для абонентов это, скорее всего приведет к росту стоимости услуг связи в домашнем регионе.

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