Разогнанная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition потребляет около 440 Вт

Ни для кого не секрет, что графические ускорители Radeon Vega Frontier Edition обладают весьма нескромными «аппетитами» в плане энергопотребления. Учитывая данную особенность профессиональной «Веги», AMD помимо версии с воздушным кулером также выпустила модель с необслуживаемой СВО, характеризующуюся номинальным TDP в 375 Вт.

AMD Radeon Pro Vega Frontier Edition

Редакция портала PC Perspective на днях решила выяснить, сколько в действительности электрической мощности потребляет видеокарта Radeon Vega Frontier Edition с предустановленной «водянкой». Как оказалось, в номинальном режиме реальное энергопотребление новинки вполне «вписывается» в заявленное AMD и составляет около 350 Вт. Однако при разгоне новинки дело обстоит несколько иначе.

AMD Radeon Pro Vega Frontier Edition

Нашим зарубежным коллегам удалось разогнать Radeon Vega Frontier Edition «по ядру» до частоты 1712 МГц (+7%), для чего пришлось увеличить значение Power Limit до 125%. В таком режиме при работе бенчмарка Unigine Heaven энергопотребление новинки выросло до 440 ватт. Отметим, что согласно спецификациям PCI-SIG, видеокарты, оборудованные двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, не должны потреблять свыше 375 Вт.

AMD Vega Frontier Edition энергопотребление

Остаётся надеяться, что игровые видеокарты Radeon RX Vega, дебют которых состоится уже в конце этого месяца, будут отличаться от своего профессионального аналога более скромным уровнем энергопотребления.

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