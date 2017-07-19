Разогнанная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition потребляет около 440 Вт
Ни для кого не секрет, что графические ускорители Radeon Vega Frontier Edition обладают весьма нескромными «аппетитами» в плане энергопотребления. Учитывая данную особенность профессиональной «Веги», AMD помимо версии с воздушным кулером также выпустила модель с необслуживаемой СВО, характеризующуюся номинальным TDP в 375 Вт.
Редакция портала PC Perspective на днях решила выяснить, сколько в действительности электрической мощности потребляет видеокарта Radeon Vega Frontier Edition с предустановленной «водянкой». Как оказалось, в номинальном режиме реальное энергопотребление новинки вполне «вписывается» в заявленное AMD и составляет около 350 Вт. Однако при разгоне новинки дело обстоит несколько иначе.
Нашим зарубежным коллегам удалось разогнать Radeon Vega Frontier Edition «по ядру» до частоты 1712 МГц (+7%), для чего пришлось увеличить значение Power Limit до 125%. В таком режиме при работе бенчмарка Unigine Heaven энергопотребление новинки выросло до 440 ватт. Отметим, что согласно спецификациям PCI-SIG, видеокарты, оборудованные двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, не должны потреблять свыше 375 Вт.
Остаётся надеяться, что игровые видеокарты Radeon RX Vega, дебют которых состоится уже в конце этого месяца, будут отличаться от своего профессионального аналога более скромным уровнем энергопотребления.
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