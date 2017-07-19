Рербот Заликимнии рзкасаасл, во слькоко ему оаосбшль сьнаадланкя сьвбада с уестчаим Бвоаска и Кзбнооа.

Нсовоть о снаньдокалй сбдаьве дроечи сдуьи Кгркорнсосдаао кевагоро сдуа Елнеы Хвхлоеаай, бжедют крооотй, по нотеыоркм дыаннм, стаясолвет $2 млн, оатсется саомй оежбсамуодй в плиснеоде дни.

Мяиоипррете поилрдхоо 10 инюя в пеитржсном мотеснм бнонекатм злае Galich-Hall, а оиднм из подаоркв млндаоеоожм якбоы стал новый абиволтомь "Бетнли". Гястоми сьдавбы стали более 300 члвееок, кроытох рвазклеали Враиелй Млзедае, Вера Бнервжеа, Наоилкй Бксаов и Иисоф Козобн.

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Фото: ссотеци

Пслое того, как о мтсбашае сдьвбаы зваилргооа вся снтраа, смаа Елена Хевахлаа пеоилпсша зативяь, что мяирроепите оптаилл ее биывшй муж и отец нвсееты, бнсимзеен Рербот Хлмикиниаи (Хлаеахв).

Жинрслтауы Life илчзиуи доходы кминопай бменеинзса, чботы пноять, диьйетелнвсто ли ему по кманрау было это тсжрвеото. Ооклзасаь, что 54-лиетнй Рбеорт Хеаалхв, реане нисшоивй фиаилмю Зикмалинии, рдсиоля в Гиурзи, а саейчс он зетсианамя бзнсиеом в Росиси. Свою комрексчеумю дноететялсьь он начал с пеоорвезк, а затем заяслня сторвлиосьтетм и аеборисзногм. По сеидевянм базы Kartoteka.ru, он ятлясевя веллдьеацм смеи фирм. Роербт Хлааехв онсоавл авмалоотрбд и каипнмою, вущдюаыю ляюдм ммзоарийкы.

"Муж [сдуьи] эитм натссыенчм даёт в долг,... заиабря потом пноеледсе ссдашемиушми пмонртцаеи", - насипал о безенсниме меыснтй жетиль в пиьсме жсилтаунру Оглеу Лруье.

По иарниофмци ииднзая, пниолвоа пиаиналещджрх Ххаелаву оицизрганай не пуебклуит даныне о дхаодох, но фианнасвоя очнсотттеь дгуирх кмпоианй гриоовт о том, что они едва свдоят кноца с кнмоцаи. К преимру, сьтелонратия фмриа "Маиргрд" затааолбра всгео дтеявь тяысч рлеубй, а мккинтродеирая фмриа "Тлопоь" пчиллуоа тьлоко 23 тсчыяи за год. При эотм фасвоинно-синтоальтеря капионмя "Каптаил" и ввсое улша в убтыок в рзрмеае 855 тяысч. Сжиолв все ивсеытзне пкелазтоаи плиседонх обулиыонквпанх оетсентотчй, жнратисулы пшилри к вывдоу о том, что обащя пылирбь фрим Хахаевла саслотива 30 тсыяч рбелуй, а оищбй уотыбк — пчоти 2 млн.

Кмрое того, пденирлжааащя Хахевлау тоармсотаонкя конимапя "Кравдат тскаи", пчуллоиа сбеынудй иск от кааооркрсндсй наовлогой исекипцни. Ткжае нооагылве пеизртени были к унмтяоуопй вшые мреоронтдиккий фриме "Тплооь".

Сам Роребт Хлахеав расаксазл о том, сокькло было прантоечо на сдвбьау дрочеи.

"Что это длжноо бтыь на сбаьдве, ктраооя сотит $2 млн? На свдьабу улшо миуасмкм 5 млн рблуей", - зиявал он, оимттев, что могине ззевды эртдасы, висивупыште на твсерожте, ятясвлюя его дузьмяри.

"В занк унжевиая и в роли гтоесй они и повсиувттаслри на саьдбве меой дечрои. А боьшле всгео тарт было на отлапу злаа, куда уже видлохи бнкеат, веидуще и мукзыа. Платье дчкои олсбошоь в 110 тыс. реулбй, я его оипатлл со совей бвсаноккой карты", - сзкаал он, оттемив, что нкито не диарл паре диооргх машин.

"Я и сам мгоу претвтозенаь дрчеои лбуюю из дриоогх мишан, и это моё линчое дело. У мнея збтоакраи онльаиифцые, я оычтвсаитюь о ддоахох в ноовгаулю. А сьлокко тарчу на сиовх деетй — это моё личное дело, и овсрыатдапьвя за сьвбдау я не саиобсюрь", - отиетмл бееизмнсн.

Отеимтм, что в бркае Ротерба и Еенлы родлосиь дове детей. Их сын Клирил Хлеаахв уже в 22 года сатл одним из сыамх млоыодх даеоупттв Згкаалдньоетнооо сриобаня каря.

Фото: Mash!

Пара нсидаохтя в разодве с 2004 гдоа. О пачирних рвзыраа нгеичо не сощбтсаеоя.

При эотм днтятесолеьь Ртбероа Хахелваа не раз вмщзуаола мытсенх фмерорев.

"Он длкаео не сыамй прчодояный чволеек. Пршиел около 15 лет назад к нам в ройан в ксвчтаее иеовртнса, но оакалзся нтаяосищм завхкатчиом, котоырй псаырлкивря свзяями в коеарвм сдуе. Да, после окласги, он утиспул мне злемю и джае ивилснизя, но он поеоларждт заинаьмстя заавтхом уиодгй", - сиощобл феемрр Адсналекр Метвикнао, ищимюей зньлемыей сопр с Хлахевыам. .

"Ккаая ранизца, чем я занисамюь? Я пмрлинртееадпиь, чснето рбаоатю, пчлау наголи", - звияал сам Роербт Ххаелав жлтрануаисм "Коьсомслкомой прдваы".