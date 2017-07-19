Хахалевы. Продолжение воровской эпопеи.

Говорят, не случайно поднялась волна против краснодарской высокопоставленной судьи Хахалевой и ее мужа-землевладельца. На них показывали пальцем давно. Писали жалобы в Администрацию президента. Но все как-то тонуло в суете предвыборных хлопот кремлевской чиновничьей братии.

Спалились Хахалевы просто по беспределу: устроили свадьбу дочуре за 120 миллионов рублей, то есть два миллиона долларов. Наприглашали разных кобзонов из Москвы, меладзей разных, ну, народ и очумел от этой наглости.

А если бы не эта показная роскошь, то все многолетние стоны притесняемых семьей Хахалевых, фермеров, так и не были бы услышаны. У краснодарской Фемиды - крепкая крыша в Москве.

Однако покатило нынче.

"Решила поинтересоваться медийным прошлым судьи Елены «свадьба за два ляма» Хахалевой.

Впервые фамилия судьи появляется в репортаже о «марше трактористов» на Москву в марте прошлого года. «Например, есть у нас предприниматель Роберт Хахалев — он женат на заместителе председателя Совета судей края Елене Хахалевой, а председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов — их родственник. Хахалев заявлял, что он инвестор, якобы хочет поднимать сельское хозяйство. Земля у него может и в ходу, но он не платит налоги, а жена его крышует»,— рассказал участник акции, глава КФХ Новопокровского района Александр Матвиенко.

Как пишут пользователи соцсетей, по Краснодару ходят слухи о несметных богатствах семьи Хахалевых. Будто бы у Роберта Ониковича и Елены Владимировны есть личный самолет, на котором они на выходные летают в Сочи, чтобы покататься на своей яхте.

Уже в начале июня этого года «Новая газета Кубани» цитирует годичной давности выступление на пресс–конференции того же Александра Матвиенко: «У нас заправляет Хахалев Роберт Оникович. Все решения суда в его пользу. И то же самое — все оформляется на мертвых душ. Поселки Первомайский, Новоивановский; идет отжим земли».

3 июня Центр независимых экспертов и журналистов «Момент истины–93» выпускает фильм — расследование «Золотая судья Хахалева». Кино начинается словами фермера Валерий Иванченко о конфликте, который у него сложился с соседом, крупным землевладельцем Робертом Ониковичем Хахалевым, мужем Елены Владимировны.

— Когда появился мой сосед Роберт Хахалев у меня было 600 гектаров земли, а сейчас осталось 452, — жалуется аграрий.

Остальное перешло к соседу. Его слова подтверждает житель станицы Кущевской Борис Гурдисов. Он говорит, что за многими нападкам рейдеров, стоят судебные решения, вынесенные под давлением все той же судьи. Благодаря им, рейдеры зарабатывают миллиарды рублей.

В станице Кущевской люди говорят о том, что Елена Хахалева считается «теневым председателем» Краснодарского краевого суда, активно пользуясь тем, что ее 27–летний сын Кирилл Хахалев (в 22 года стал депутатом Заксобрания Краснодарского края. Занимает кресло члена комитета по вопросам законности правопорядка и правовой защиты граждан) женат на Анастасии Алексеевне Рязанской — внучке председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

8 июня в «Коммерсанте» появляется открытое обращение фигуранта «кущевской трагедии» Анны Данько в адрес Администрации Президента РФ:

«Я считаю, что действия председателя Кущевского районного суда Сероштан В. В., а также судьи Коробкова И. С., которые лишили меня собственности своими решениями от 28.10.2016 и 25.07.2014, изначально были вынесены в интересах владельца ООО «Агрокомплекс „Кущевский“» Стрельцова Ф. Е. и в конечных интересах Хахалевой Е. В. и ее мужа–землевладельца, а сами их решения вынесены с грубейшими нарушениями норм процессуального и материального права».

13 июня в ЖЖ Олега Лурье появляется пост о клане Хахалевых, где, среди прочего, упоминается крупный скандал, причиной которого стало то, что семья Хахалевых и их строительные партнеры попытались осуществить коммерческую застройку силами ООО "Центрстройинвест" в особо охраняемой парковой зоне Краснодара «Первомайская роща».

Понятное дело, что никто наверху ничего не читал и не рассматривал.

А теперь вот, значит, свадьба. Интересные в Краснодарском крае порядки, если призвать к ответственности вороватую судью с зарвавшимся муженьком не выходит уже целый год даже с привлечением федеральных СМИ. Нормальное наследство Ткачев оставил". Кристина Потупчик.

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Хахалев Роберт Оникович - крупнейший латифундист Новопокровского района (того самого, откуда фермеры шли в Кремль «на тракторах») Краснодарского Края, за копейки скупающий и арендующий у фермеров паи земли. А кто против такого бизнеса, у того начинаются проблемы.

Вот, что рассказал о методах работы Роберта Хахалева глава КФХ Новопокровского района Александр Матвиенко: «Весь Краснодарский край столкнулся с этим беспределом. У нас у одного фермера землю забрали через суд по поддельным документам. Когда запросили подлинники этих документов (их нет в природе!), в суде заявили, что достаточно и ксерокопий. У другого фермера земля в аренде до 2018 года, но рейдеры подделали свидетельство, и она оказалась вообще у другого человека. У меня тоже хотят изъять землю из хозяйства. По решению суда отнимают 8 гектаров.

Всех этих рейдеров крышуют суды, у них у всех там работают родственники или прикормленные люди. Есть у нас один такой – Роберт Хахалев, его жена – зампредседателя суда Краснодарского края, решает все его вопросы, а он тут банкует. Сегодня мне уже угрозы поступали: «Куда сунулся, на кого полез». Я-то никого не боюсь, но всё это как-то не по закону. Сам я индивидуальный предприниматель, занимаюсь производством сельхозпродукции – выращиваем зерновые. Производство небольшое, но мы не бедствуем, платим налоги. В любой момент я могу всё потерять».

Хахалев - видный единоросс, 1990 года рождения, является членом, разумеется, комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Почему? А потому, что сын судьи Краснодарского областного суда Елены Хахалевой и большого покупателя сельхозугодий Роберта Хахалева пришел в народные депутаты Края с должности… помощника судьи. И кстати, стал депутатом краевой думы Кирилл Хахалев в возрасте 22 года, успев до этого закончить Кубанский государственный университет по специальности юриспруденция и даже поработать помощником судьи. Наверное, очень талантливый молодой человек, и, конечно же, мама – федеральный судья, специализирующаяся по земельным делам, и папа – миллионер и специалист по отжиму фермерских земель, никакого отношения к скоростной политической карьере малолетнего сына-депутата не имеют. Просто так выстроились звезды.

Но теперь в семье Хахалевых имеется полный расклад: Папа представляет большой бизнес, мама – судебную власть, а сынок – власть законодательную. Разумеется, в одном и том же Краснодарском Крае. Так, что ни один мелкий фермер со своими протестами и требованиями «верните моё!» не пройдет. И пусть жалуется в Москву или журналистам. Здесь броня крепка и связи неразрывны. No pasarán!

PS. Если фермеры, обратившиеся ко мне, неправы в своих утверждениях, и семейный консорциум судьи, бизнесмена-агрария и краевого депутата – это, мягко говоря, счастливое совпадение, к аграрному бизнесу и землеваледениям отношения не имеющее, то я готов предоставить слово каждому из участников этой истории.

UPD.15 июня 2017 года.

Московский Комсомолец: В Администрацию Президента РФ поступило обращение с просьбой обратить внимание на действия судьи Краснодарского краевого суда Е.Хахалевой.

Пенсионерка из станицы Кущевской Анна Данько обратилась в Администрацию Президента РФ с просьбой обратить внимание на действия ряда кубанских судей в процессах, связанных с земельным имуществом членов банды Цапка.

В Администрацию Президента РФ поступило обращение с просьбой обратить внимание на действия судьи Краснодарского краевого суда Е.Хахалевой

Напомним, банда Цапка создала на Кубани целую экономическую империю, в основе которой - земельные участки, путем различных махинаций отобранные у простых людей, в том числе у Анны Данько.

В октябре 2011 г. Кущевским районным судом права Анны Ивановны на земельные участки были восстановлены, а по решению того же суда в октябре 2016 г. она опять их лишилась, поскольку суд решил перевести их на ООО «Агрокомплекс „Кущевский“». В настоящее время в Краснодарском краевом суде находится апелляционная жалоба, Анна Данько вновь пытается вернуть право собственности на принадлежащие ей участки.

В обращении в Администрацию Президента РФ Анна Данько делает вывод о существовании некой «системы» лишения граждан и организаций собственности, которая, на ее взгляд, дискредитирует систему правосудия в целом. Из официального ответа следует, что обращение Анны Данько получено и направлено в Следственный комитет РФ «в целях объективного и всестороннего рассмотрения».

Также в ответе дополнительно сообщается, что порядок привлечения судей к административной и уголовной ответственности установлен статьей 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».

Особый порядок привлечения судьи, следователя и прокурора к уголовной ответственности установлен главой 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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Как сообщает информационное агентство «Национальные интересы», статус судьи Хахалевой был присвоен на основании диплома о высшем юридическом образовании, выданном Тбилисским государственным университетом в августе 1991 года.

Как отмечает агентство "Новый фронт", судья впоследствии получила еще один диплом о высшем юридическом образовании Кубанского государственного аграрного университета, который был выдан в 2000 году.

По данным журналистов издания, в Тбилисском государственном университете им сообщили, что Хахалева не получала диплома о высшем образовании. В 2000 году, сообщают авторы публикации, для продолжения работы судьей Хахалева получила уже настоящий диплом юриста в Кубанском государственном аграрном университете.

Ранее общественность взбудоражило видео со свадьбы дочери Елены Хахалевой. По неофициальным данным, затраты на торжество составили 2 миллиона долларов, тогда как официальный заработок Хахалевой в 2016 году составил 2,6 миллиона рублей. ■

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