Александр Розенбаум борется с онкологией

Иосиф Кобзон много лет ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Музыкант признался, что со страшным диагнозом столкнулись и его звездные друзья, среди которых оказался и Александр Розенбаум. Новость о болезни певца стала неожиданностью для всех.

Рак не зря называют чумой 21 века — страшный недуг не щадит никого. Неоперабельная опухоль унесла жизнь Жанны Фриске, едва певица впервые стала матерью. Больше тринадцати лет с раком борется Иосиф Кобзон. Среди тех, кому однажды врачи поставили неутешительный диагноз много звездных имен — Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум.

Новость о болезни последнего, озвученная сегодня Иосифом Давыдовичем, повергла в шок телезрителей программы «Пусть говорят». О здоровье 66-летнего музыканта давно ходили противоречивые сведения, но все они были связаны с проблемами с сердцем. Так, два года назад по этой причине Александр Яковлевич был вынужден отменить выступление в Санкт-Петербурге, и был экстренно доставлен в больницу.

А вот о том, что Розенбаум борется с онкологией стало известно впервые.

«Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда», — рассказал Кобзон.

К признаниям Иосифа Кобзона многие отнеслись неоднозначно, ведь артисты чаще предпочитают не афишировать свои диагнозы. Сам же 80-летний эстрадный певец не стесняется говорить о раке. Более того, он считает важным нести в массы мысль о том, что онкология — это не приговор.

«Я помню, как мне поставили диагноз, и я боялся рассказать о нем жене. Однако Нелли сразу сказала, что мы будем лечиться и все обойдется. Потом была операция в Германии. Вообще я против того, чтобы лечиться за границей. Однако мне тогда сказали, что если я не поеду к определенному врачу и не пройду курс лечения, то умру через две недели. У меня просто не было выбора, и мы поехали в Германию на два месяца. Находясь там, я думал, смогу ли снова когда-нибудь петь. Если нет, то жизнь сразу теряла смысл. Я хотел выйти на сцену» — поделился воспоминаниями Иосиф Давыдович.

Сейчас Иосиф Кобзон продолжает выступать, а также поддерживает звездных друзей, столкнувшихся со страшным диагнозом. В частности, Кобзон одним из первых навестил Николая Караченцова после очередной сложной операции. В отличие от жены актера, музыкант уверен, что давнему другу необходима профессиональная медицинская помощь.

«Я очень восхищаюсь Людой и всем тем, что она делает для Коли. Однако он по сути обречен, у него же было несколько операций на мозге. Каким бы ни был домашний уход, ему необходимо постоянное наблюдение врачей. Поэтому я настаиваю на том, чтобы Караченцова госпитализировали», — заявил артист.

А вот о своем нынешнем самочувствии Иосиф Давыдович распространяться не стал. Артист уверен, что у любого человека, вне зависимости от его статуса или поставленного диагноза, должна быть цель в жизни. Именно поэтому он намерен до последнего вздоха выступать на сцене, считая, что именно музыка продлевает его жизнь.



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