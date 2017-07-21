Арестован экс-мэр Дзержинска, заместитель директора Дзержинского политехнического института Виктор Портнов

21.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Арестован экс-мэр Дзержинска, заместитель директора Дзержинского политехнического института Виктор Портнов

Арестован экс-мэр Дзержинска, заместитель директора Дзержинского политехнического института Виктор Портнов. Об этом стало известно сегодня вечером.

Информацию журналистам ТК «Дзержинск» подтвердили в правоохранительных органах. Задержали Виктора Портнова по подозрению в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Это связано с бывшими зданиями политеха на ул. Гайдара 10, которые были переданы городскому суду в ноябре прошлого года. Все подробности смотрите завтра в выпусках программы «Дзержинск сегодня».

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