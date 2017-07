Боже, храни Depeche Mode: Как в Киеве прошел долгожданный концерт британской легенды

Спустя четыре года Depeche Mode вернулись в Киев. Как и в 2013 году, группа привезла новый альбом, на сей раз Spirit. Безусловно, это шоу стало одним из самых ожидаемых за последнее время. Но в один момент оно оказалось под угрозой. Из-за госпитализации Гаана минский концерт, который предшествовал киевскому, отменили. Но, к счастью поклонников, самочувствие позволило фронтмену продолжить тур и все же порадовать фанатов. Наши корреспонденты сходили на концерт, который состоялся несмотря ни на что.

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

На разогреве свой сет отыграла британо-японская диджей Майя Джейн Коулз. К этому времени (19:40) самые ярые фанаты уже успели занять места поближе к сцене. Могло показаться, что остальные просто предпочли скоротать время на фуд-корте или вовсе прийти сразу к началу выступления. Но все оказалось немного иначе, об этом расскажем ниже.

После того, как Коулз покинула сцену, танцевальная музыка продолжала звучать уже в записи как фон. Техники приступили к последним проверкам света и звука, чем вызвали некое оживление публики, почувствовавшей, что заветный момент уже совсем близко. Тем временем на участников группы уже можно было полюбоваться, но пока только на экране: транслировался ролик благотворительной организации Charity:Water с участием Depeche Mode.

После того, как "перевалило" за 20:45, а это было ориентировочное время начала выступления, фанаты решили почаще и погромче напоминать, что они заждалась. К этому времени поток людей стал заметно усиливаться. В 21:00 под свист и скандирование названия группы танцевальная музыка умолкла, а на экранах появились идущие ноги — символ альбома Spirit.

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

(Не) ранний вход. Но даже когда Depeche Mode вышли на сцену, стадион все равно казался полупустым. Только спустя 15-20 минут после начала выступления поклонники стали заполнять "плеши" на танцполе. Однако опоздали они вовсе не по своей вине. Очередь у входа к фан-зонам растянулась от станции метро "Дворец спорта" до станции метро "Олимпийская". В ней несколько часов простояли и те, кто купил более дорогие билеты с гарантией "раннего входа". Теперь возмущенные фанаты требуют вернуть деньги, которые они заплатили, как оказалось, ни за что. Изнуренные ожиданием поклонники пытались попасть на стадион силой, когда поняли, что выступление уже началось. Но первые песни некоторым все же пришлось слушать стоя под забором "Олимпийского". Как выяснилось, задержка была связана со сбоем пропускной системы. Часть билетов не получалось просканировать. К слову, в 2013 году концерт Depeche Mode организовало то же агентство и так же на НСК "Олимпийском". Но тогда таких проблем со входом не возникло.

А вот очереди к секторам двигались быстро, но и желающих находиться так далеко от сцены было значительно меньше. При этом в правилах указывалось, что с собой нельзя проносить не только колющие предметы, алкоголь и наркотики, а также зажигалки, электронные сигареты и зарядные устройства. Но, судя по всему, контроль оказался не столь строгим, и в толпе, как и на других концертах, струился приторный пар от вейпов.

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Короли на сцене. Но стоило только прорваться на стадион, все пережитое под входом как рукой сняло: на сцене пели те самые Depeche Mode. Вначале Дэйв Гаан показался на возвышенной конструкции в глубине площадки. Когда он спустился, можно было разглядеть легенду со всех сторон. На киевском концерте фронтмен был одет в ярко-красный атласный пиджак, который уже на второй песне был ловко заброшен за сцену. Тогда же Гаан поприветствовал поклонников и продолжил завораживать толпу фирменными танцами под песни из нового альбома. Самые ярые поклонники уже успели выучить свежий материал группы. Ровесница солиста Depeche Mode, не отрывая взгляда от кумира, подпевала каждому слову песен из Spirit, одной рукой опершись на перила, а второй активно жестикулируя. Сразу за ней под пение легенд отрывалась компания школьников в футболках с названием группы. Можно было заметить большое количество семей в полном составе и все как один - в "мерче".

Публика пришла в восторг, когда услышала первые аккорды хита 2003 года In Your Room. Сразу после него — убойный сингл 1990 года World in My Eyes и еще более усердная отдача фанатов. К тому времени (21:40) поток прибывающих остановился и стадион заполнился весь.

Под песню Cover Me Гаан подошел ближе к поклонникам. Для таких моментов справа от сцены был оборудован специальный спуск. Дальше — романтичное исполнение Question Of Lust и Home от Мартина Гора. Люди поднимают руки с фонариками и покачиваются из стороны в сторону. Под сверхгромкие аплодисменты Гаан возвращается на сцену и начинает "дирижировать" толпой, которая по его указанию громко затягивает "о-о-о-о-о" перед вступлением Revolution. Под эту песню фанаты в первых рядах устроили мини-флешмоб и подняли листы с надписью "Revolution Is Here". Позже — настоящий взрыв эмоций. Группа поет хиты Wrong и Everything Counts, Дэйв высоко поднимает микрофонную стойку и тащит ее за собой, вновь спускаясь к фанатам. Затем возвращается к центру сцены, изящно делает реверанс и исчезает в темноте. Наступает апогей выступления — звучит Enjoy The Silence. С первых секунд на трибунах начинают прыгать, отовсюду звучит устрашающий звук стучания ногами по металлу. После нее — не меньший хит Never Let Me Down, все радостно кричат каждое слово. Это была последняя песня из основного трек-листа, но без исполнения на бис поклонники не остались. Depeche Mode "добили" их еще пятью известными треками и барабанным соло в финале Personal Jesus, под которое сами "кайфонули" и потрясли головами. После пережитого восторга "Олимпийский" долго не мог отпустить британцев. Даже когда погасили свет, публика осталась стоять на своих местах и продолжала аплодировать. И это не странно, ведь такого шоу всегда будет казаться мало.

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Концерт Depeche Mode в Киеве Анна Баланюк / 112.ua

Еще из этой рубрики:

Загрузка...