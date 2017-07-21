Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов задержан

Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов был задержан следователями следственного комитета по подозрению в самоуправстве. Об этом пишет "НТА-Приволжье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщили изданию, задержание связано с расследованием дела о самоуправстве в отношении имущественного комплекса Дзержинского городского суда. Он был задержан при попытке выезда за границу. В настоящее время Виктор Портнов занимает должность замдиректора дзержинского политехнического института НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Напомним, Виктор Портнов руководил Дзержинском с 2005 по 2010 годы. В ноябре 2015 года он также баллотировался на пост главы администрации города, но не прошел конкурс.

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