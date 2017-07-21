Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов задержан

21.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов задержан

Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов был задержан следователями следственного комитета по подозрению в самоуправстве. Об этом пишет "НТА-Приволжье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщили изданию, задержание связано с расследованием дела о самоуправстве в отношении имущественного комплекса Дзержинского городского суда. Он был задержан при попытке выезда за границу. В настоящее время Виктор Портнов занимает должность замдиректора дзержинского политехнического института НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Напомним, Виктор Портнов руководил Дзержинском с 2005 по 2010 годы. В ноябре 2015 года он также баллотировался на пост главы администрации города, но не прошел конкурс.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 34 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Бывший мэр Дзержинска Виктор Портнов задержан"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
51, за 0,182