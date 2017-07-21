Доплата к пенсии женщинам родив 2 детей и более: надбавка к пенсии за воспитанных троих детей

Женщина, которая по разным причинам планирует родить ребенка в позднем возрасте, задумывается, а сможет ли она прокормить малыша, информирует comandir.com. Особенно это касается тех мам, которые не имеют мужа и уже воспитывают одного или двух детей. Что делать мамам, которые твердо решили подарить жизнь еще одному малышу?

Ситуация в России с поддержкой женщин в таких сложных ситуациях достаточно не плохая. Государство не собирается бросать мам на произвол судьбы и поэтому всегда готово помочь. За каждого рожденного ребенка на сегодняшний день существуют различные программы, направленные на материальную поддержку новоиспеченных мамочек. Особенно это касается женщин, которые самостоятельно воспитывают детей и не имеют поддержки близких.

Доплата к пенсии женщинам родив 2 детей и более: годы, по уходу за ребенком, учитываются в стаж

Также есть категория мам, которые находятся на пенсии и планируют родить детей. По существующему законодательству (закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») для неработающих мам на пенсии выплачивается пособие в соответствии с начисленными пенсионными баллами. При подсчете вашей пенсии в стаж также добавляют полтора года, в течение которых вы ухаживаете за ребенком. Такое условие действует, если у вас четыре ребенка. Но общий «стаж» не должен превысить 6 лет. Государство помогает мамам до тех пор, пока ребенку не исполнится восемнадцать лет. Выплаты продолжаются лишь в том случае, если ребенок продолжает учиться в средней специальной или высшем учебном заведении. Но не более чем в течение двух лет, то есть до двадцатилетнего возраста.

Важно помнить, что при расчете размера пенсии должен быть выбран тот вариант, который наиболее выгоден для вас. Пенсия пересчитывается для всех периодов деятельности, а не только для времени, когда вы были в декрете.

Доплата к пенсии женщинам родив 2 детей и более: система расчета

Доплаты к пенсии начисляют согласно рождении каждого следующего ребенка. При рождении первого ребенка государство выделяет помощь в виде 32% объема от получаемых пенсионных выплат, на второго — доплату увеличивают до 64%. Если вы имеете троих детей, то доплата будет 100%. Еще один положительный момент для многодетных мам — они имеют право выходить на пенсию с 50 лет, а годы по уходу за детьми учитываются в стаж в соответствии с законом РФ.

Нужно помнить, что если вы решили получить помощь от государства вам необходимо собрать нужные документы и подать их в органы пенсионного обеспечения по месту жительства. Государство с радостью поддерживает мамочек, которые готовы рожать новое поколение.

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