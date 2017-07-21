ОБЗОР СМАРТФОНА LEAGOO KIICAA S8
Leagoo KIICAA S8 – недавно выпущенная модель китайской компании LEAGOO. И с первого взгляда становится ясно, что прототипом для новинки послужил один из последних представителей корейского производителя - «Самсунг». Передняя панель у обоих устройств практически идентична.
Разрешение, которым обладает дисплей смартфона, составляет 1440*720 пикселей, а следовательно, качество изображения можно назвать высоким.
Процессор устройства - Mediatek Helio P23. Что же касается объема памяти, то его нельзя назвать маленьким. Кроме того, встроенные 64 Гб можно дополнить, вставив в устройство карту памяти.
Камера в Leagoo KIICAA S8 обладает разрешением в 12 мегапикселей. Неплохой получается как статичная, так и съемка в движении. Разрешение фронтальной камеры – 8 мегапикселей.
Батарея устройства позволяет ему работать примерно 6-7 часов. Среди дополнительных возможностей смартфона: поддержка 4G, Android Nougat, а также сканер отпечатков пальцев, благодаря которому управлять устройством становится еще проще.
Основные характеристики:
|Название
|LEAGOO KIICAA S8
|Процессор
|Helio P23
|3D ускоритель
|Mali G71 MP
|Операционная система
|Android 7.1
|Оперативная память
|4Гб
|Внутренняя память
|64Гб
|Слоты расширения
|MicroSD, поддержка карт до 128Гб
|Экран
|5.72 дюймов, Gorilla glass, разрешение 1440×720 пикселей
|Сеть
|3G/4G
|Частоты
|2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600)
|Количество СИМ карт
|1 слот: microSIM, 2 слот: nanoSIM либо карта памяти
|Беспроводные интерфейсы
|WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth
|Навигация
|GPS, A-GPS, GLONAS
|Камеры
|Передняя 8Мп. Задняя 12Мп. Автофокус
|Звук
|Встроенные динамики, микрофон
|Батарея
|3500 мАч
Фотографии LEAGOO KIICAA S8
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