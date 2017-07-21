ОБЗОР СМАРТФОНА LEAGOO KIICAA S8

21.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

ОБЗОР СМАРТФОНА LEAGOO KIICAA S8

Leagoo KIICAA S8 – недавно выпущенная модель китайской компании LEAGOO. И с первого взгляда становится ясно, что прототипом для новинки послужил один из последних представителей корейского производителя - «Самсунг». Передняя панель у обоих устройств практически идентична.

Разрешение, которым обладает дисплей смартфона, составляет 1440*720 пикселей, а следовательно, качество изображения можно назвать высоким.

Процессор устройства - Mediatek Helio P23. Что же касается объема памяти, то его нельзя назвать маленьким. Кроме того, встроенные 64 Гб можно дополнить, вставив в устройство карту памяти.

Камера в Leagoo KIICAA S8 обладает разрешением в 12 мегапикселей. Неплохой получается как статичная, так и съемка в движении. Разрешение фронтальной камеры – 8 мегапикселей.

Батарея устройства позволяет ему работать примерно 6-7 часов. Среди дополнительных возможностей смартфона: поддержка 4G, Android Nougat, а также сканер отпечатков пальцев, благодаря которому управлять устройством становится еще проще.

Основные характеристики:

Название LEAGOO KIICAA S8
Процессор Helio P23
3D ускоритель Mali G71 MP
Операционная система Android 7.1
Оперативная память 4Гб
Внутренняя память 64Гб
Слоты расширения MicroSD, поддержка карт до 128Гб
Экран 5.72 дюймов, Gorilla glass, разрешение 1440×720 пикселей
Сеть 3G/4G
Частоты 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600)
Количество СИМ карт 1 слот: microSIM, 2 слот: nanoSIM либо карта памяти
Беспроводные интерфейсы WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth
Навигация GPS, A-GPS, GLONAS
Камеры Передняя 8Мп. Задняя 12Мп. Автофокус
Звук Встроенные динамики, микрофон
Батарея 3500 мАч

Фотографии LEAGOO KIICAA S8

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