ОБЗОР СМАРТФОНА LEAGOO KIICAA S8

Leagoo KIICAA S8 – недавно выпущенная модель китайской компании LEAGOO. И с первого взгляда становится ясно, что прототипом для новинки послужил один из последних представителей корейского производителя - «Самсунг». Передняя панель у обоих устройств практически идентична.

Разрешение, которым обладает дисплей смартфона, составляет 1440*720 пикселей, а следовательно, качество изображения можно назвать высоким.

Процессор устройства - Mediatek Helio P23. Что же касается объема памяти, то его нельзя назвать маленьким. Кроме того, встроенные 64 Гб можно дополнить, вставив в устройство карту памяти.

Камера в Leagoo KIICAA S8 обладает разрешением в 12 мегапикселей. Неплохой получается как статичная, так и съемка в движении. Разрешение фронтальной камеры – 8 мегапикселей.

Батарея устройства позволяет ему работать примерно 6-7 часов. Среди дополнительных возможностей смартфона: поддержка 4G, Android Nougat, а также сканер отпечатков пальцев, благодаря которому управлять устройством становится еще проще.