Отчаянный голос: Михаил Козырев о самоубийстве вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Это случилось в день рождения его друга, музыканта Криса Корнелла, который свел счеты с жизнью в мае. Михаил Козырев рассказывает, каким запомнится вокалист Linkin Park.

Фото: Reuters

Сейчас уже нет сомнений, что это действительно правда — Честер Беннингтон найден повешенным в своем имении в местечке Палос Вердес Эстейтс в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ему был 41 год, он был второй раз женат и оставил шестеро детей: как своих, так и приемных. Им от семи до 21 года.

О причинах случившегося сейчас говорить, конечно, рано. Патологоанатом официально подтвердил, что подозревают самоубийство.

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Беннингтон долгие годы боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам. В одном из интервью он говорил, что мысли о самоубийстве посещали его и прежде, только он связывал это с тем, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Подробностей никто не знал, а он об этом не распространялся.

Беннингтон очень дружил с лидером группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который покончил жизнь самоубийством в мае этого года. Честер даже пел на его похоронах и опубликовал очень пронзительное письмо в его память. «Я не могу представить жизнь без тебя», — написал Беннингтон в письме, которое опубликовал у себя в твиттере в день смерти друга. В четверг был день рождения Корнелла, ему бы исполнилось 53 года.

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Несколько дней назад Беннингтон записывался в студии вместе с музыкантами Linkin Park. То есть, как обычно это бывает, все случилось как гром среди ясного неба. Работа шла в студии, и никакой тяжелой депрессии его коллеги за ним не заметили.

Follow Mike Shinoda ✔@mikeshinoda Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

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Твит Майка Шиноды, второго вокалиста группы. «Шокирован и с разбитым сердцем», — написал он.

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Фото Беннингтона с коллегами, сделанное 5 дней назад.

Первый альбом Linkin Park вышел в 1999 году. Он назывался Hybrid Theory («Теория гибрида»). Он сразу стал абсолютно взрывным, их типичной чертой было сочетание двух вокалов. Майк Шинода был ответственен за речетативную часть, а фирменным признаком группы стал отчаянный, пронзительный, берущий за душу голос Честера Беннингтона.

В общей сложности у Linkin Park продано более 80 миллионов альбомов по всему миру. Они получили две премии «Грэмми»». Они многократно были в России, последний раз в 2015 году, когда дали концерт в спорткомплексе «Олимпийский». Альбом, который они только что выпустили, в мае этого года — One More Light — уже возглавил топ-200 альбомов Billboard. И теперь понятно, что его присутствие в чартах надолго.

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