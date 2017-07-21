Отчаянный голос: Михаил Козырев о самоубийстве вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

With all of my love @chriscornell.
-
-
10,22310,223 Retweets
-
22,01422,014 likes
Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Это случилось в день рождения его друга, музыканта Криса Корнелла, который свел счеты с жизнью в мае. Михаил Козырев рассказывает, каким запомнится вокалист Linkin Park.
Сейчас уже нет сомнений, что это действительно правда — Честер Беннингтон найден повешенным в своем имении в местечке Палос Вердес Эстейтс в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ему был 41 год, он был второй раз женат и оставил шестеро детей: как своих, так и приемных. Им от семи до 21 года.
О причинах случившегося сейчас говорить, конечно, рано. Патологоанатом официально подтвердил, что подозревают самоубийство.
Беннингтон долгие годы боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам. В одном из интервью он говорил, что мысли о самоубийстве посещали его и прежде, только он связывал это с тем, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Подробностей никто не знал, а он об этом не распространялся.
Беннингтон очень дружил с лидером группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который покончил жизнь самоубийством в мае этого года. Честер даже пел на его похоронах и опубликовал очень пронзительное письмо в его память. «Я не могу представить жизнь без тебя», — написал Беннингтон в письме, которое опубликовал у себя в твиттере в день смерти друга. В четверг был день рождения Корнелла, ему бы исполнилось 53 года.
FollowChester Bennington
✔@ChesterBe
With all of my love @chriscornell.
-
-
10,22310,223 Retweets
-
22,01422,014 likes
Несколько дней назад Беннингтон записывался в студии вместе с музыкантами Linkin Park. То есть, как обычно это бывает, все случилось как гром среди ясного неба. Работа шла в студии, и никакой тяжелой депрессии его коллеги за ним не заметили.
FollowMike Shinoda
✔@mikeshinoda
Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.
-
-
136,341136,341 Retweets
-
196,248196,248 likes
Твит Майка Шиноды, второго вокалиста группы. «Шокирован и с разбитым сердцем», — написал он.
Followwatsky
✔@gwatsky
Can't wait to see where this goes
-
-
1,3331,333 Retweets
-
6,9006,900 likes
Фото Беннингтона с коллегами, сделанное 5 дней назад.
Первый альбом Linkin Park вышел в 1999 году. Он назывался Hybrid Theory («Теория гибрида»). Он сразу стал абсолютно взрывным, их типичной чертой было сочетание двух вокалов. Майк Шинода был ответственен за речетативную часть, а фирменным признаком группы стал отчаянный, пронзительный, берущий за душу голос Честера Беннингтона.
В общей сложности у Linkin Park продано более 80 миллионов альбомов по всему миру. Они получили две премии «Грэмми»». Они многократно были в России, последний раз в 2015 году, когда дали концерт в спорткомплексе «Олимпийский». Альбом, который они только что выпустили, в мае этого года — One More Light — уже возглавил топ-200 альбомов Billboard. И теперь понятно, что его присутствие в чартах надолго.