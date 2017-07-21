Полиция подтвердила смерть лидера Linkin Park Честера Беннингтона

21.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Полиция подтвердила смерть лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Associated Press со ссылкой на следователей округа Лос-Анджелес подтверждает сообщения СМИ о смерти солиста группы Linkin Park Честора Беннингтона.
Полиция подтвердила смерть лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть солиста популярной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает в Twitter Associated Press.

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The Associated Press

@AP

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says.

21:42 - 20 Jul 2017
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Первым о смерти Беннингтона написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант покончил с собой в своем доме в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что Беннингтон последние годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У 41-летнего музыканта осталось шестеро детей.

Честер Беннингтон - один из основателей и солист рок-группы Linkin Park. Популярность к коллективу пришла в начале 2000-х годов с выхода их дебютного альбома Hybrid Theory. Дважды группа удостаивалась награды «Гремми». Всего группа выпустила семь студийных альбомов, последний -  One More Light - вышел в мае текущего года. Неоднократно Linkin Park приезжали в Россию в рамках мировых турне. 

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