Полиция подтвердила смерть лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть солиста популярной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает в Twitter Associated Press.

Читать The Associated Press ✔@AP BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says.

12 34512 345 Ретвитов

10 67710 677 отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Первым о смерти Беннингтона написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант покончил с собой в своем доме в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что Беннингтон последние годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У 41-летнего музыканта осталось шестеро детей.

Честер Беннингтон - один из основателей и солист рок-группы Linkin Park. Популярность к коллективу пришла в начале 2000-х годов с выхода их дебютного альбома Hybrid Theory. Дважды группа удостаивалась награды «Гремми». Всего группа выпустила семь студийных альбомов, последний - One More Light - вышел в мае текущего года. Неоднократно Linkin Park приезжали в Россию в рамках мировых турне. ■