В Керчи сгорело кафе «Остров сокровищ»

21.07.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

В Керчи сгорело кафе "Остров сокровищ"

Чрезвычайное происшествие случилось утром, около 7:30. Кафе "Остров сокровищ", располагающееся на водной станции возле городской набережной, вспыхнуло и полностью сгорело в считанные минуты.  
Пожарная бригада приехала оперативно — огонь быстро ликвидировали. Однако, заведение успело выгореть полностью. Строение было не капитальным, так что пламя его буквально «съело».
Полную картину обстоятельств произошедшего сейчас выясняют специалисты.

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