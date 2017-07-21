В Керчи сгорело кафе "Остров сокровищ"

Чрезвычайное происшествие случилось утром, около 7:30. Кафе "Остров сокровищ", располагающееся на водной станции возле городской набережной, вспыхнуло и полностью сгорело в считанные минуты.

Пожарная бригада приехала оперативно — огонь быстро ликвидировали. Однако, заведение успело выгореть полностью. Строение было не капитальным, так что пламя его буквально «съело».

Полную картину обстоятельств произошедшего сейчас выясняют специалисты.

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