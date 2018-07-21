Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом

Летом 2017 года режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в хищении 68 миллионов рублей. С тех пор режиссер находится под домашним арестом, который сегодня продлили до 22 августа. В поддержку постановщика выступали многие звезды, включая американскую актрису Кейт Бланшет.

Судебный скандал, связанный с именем Кирилла Серебренникова, тянется уже так долго, что даже преданные поклонники 48-летнего режиссера запутались в решениях служителей Фемиды. Так, 19 июля должен был закончиться домашний арест постановщика, который продолжается уже 11 месяцев, но сегодня суд принял новое решение — Серебренникову придется провести дома еще месяц.

Таким образом, руководитель «Гоголь-центра» пробудет под домашним арестом ровно год. Аналогичное решение было вынесено и по делу директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая будет ожидать решения суда в квартире до 19 сентября.

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года», — так постановил суд.

Напомним, что дело по статье «Хищение в особо крупном размере» было возбуждено 23 мая 2017 года. Тогда Министерство Культуры оценило понесенный ими ущерб в 200 миллионов рублей. В квартире режиссера и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски, и изначально Серебренников считался лишь свидетелем по делу. Однако в ходе разбирательств он превратился в главного подозреваемого.

По версии следствия, Серебренников организовал хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Однако сам режиссер отрицает обвинения в свой адрес, называя их абсурдными.

В защиту постановщика не раз выступали знаменитости — Ксения Собчак, Виктория Исхакова и даже американская актриса Кейт Бланшетт. Однако слова поддержки звездных друзей никак не повлияли на решение суда.

Сейчас Кирилл Семенович лишен возможности работать и реализовывать имеющиеся проекты. Его последняя картина «Лето», посвященная ранней творческой биографии Виктора Цоя, стала настоящей звездой на Каннском кинофестивале 2018 года. Фильм считался одним из главных претендентов на Золотую Пальмовую ветвь, но в итоге был награжден за лучший саундтрек.

За время ареста постановщик столкнулся и с настоящей трагедией: 17 февраля из жизни ушла его мать Ирина Литвин. Женщина долгое время была парализована и боролась с тяжелым заболеванием. Сам режиссер потерю комментировать не стал, и до сих пор неизвестно сумел ли он присутствовать на похоронах.

По сообщению «Интерфакса», суд продлил домашний арест Серебренникова, считая, что он все еще может скрыться или попытаться склонить свидетелей к даче ложных показаний. Однако сам Серебренников продолжает называть возбужденное дело — агрессивной попыткой уничтожить его, как творческого человека.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







