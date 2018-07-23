Карина Разумовская вышла замуж за давнюю любовь

23.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Карина Разумовская вышла замуж за давнюю любовьЗвезда сериала "Мажор" вышла замуж. Актриса устроила скромную церемонию, на которой были только самые близкие.

Недавно Карине Разумовской исполнилось 35 лет. Звезда сериала «Мажор» предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому о ее личной жизни почти ничего не было известно. Несколько лет назад она рассказывала о конфликте с матерью. После развода с российским актером Артемом Карасевым, с которым артистка прожила семь лет, она скрывала своего нового избранника. Однако сегодня стало известно, что Карина вышла замуж.

В интервью она рассказала о том, что организовала тайную свадьбу в Санкт-Петербурге. Ее женихом оказался предприниматель по имени Егор, с которым она училась в школе. Выяснилось, что они встречаются уже десять лет. Разумовская отказалась от пышной церемонии и даже от белого платья. Влюбленные давали клятвы друг другу в джинсах, футболках и косухах. «По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь — в общем, все по полной программе», — поделилась актриса.

Звезда сериала «Мажор» мечтает о третьем ребенкеАктер Павел Прилучный является не только востребованным артистом, но отцом двоих детей — у него подрастают сын Тимофей и дочка Мия. Павел не исключает, что в семье появится еще один ребенок.

Также выяснилось, что у Карины и Егора очень запутанная история любви. Они начали встречаться еще в школе, но расстались на первом курсе института. Каждый из них попробовал построить семью и пережил развод. Потом судьба подарила им второй шанс. Они начали случайно переписываться в соцсетях и чувства возродились, сообщает журнал ОК!.

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