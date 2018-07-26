63-летняя супруга Гогена Солнцева мечтает, чтобы ее дочь была суррогатной мамой их ребенка



Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович начали думать о детях. Сейчас супруги находятся в поисках суррогатной матери и не намерены тянуть с пополнением слишком долго. На роль мамы они рассматривают дочь Екатерины Терешкович.

Разгоревшаяся страсть между 37-летним Гогеном Солнцевым и 63-летней Екатериной Терешкович наделала немало шума. Влюбленных обвиняли в корысти и неискренности, но это не помешало им пожениться. И вот, спустя полтора месяца после официального заключения брака, шоумен и его избранница задумались о детях.

Проблема в том, что самостоятельно выносить ребенка Екатерина не сможет: ей не позволит возраст и давняя операция по удалению матки. Именно поэтому супруги решили обратиться за помощью к суррогатной матери.

«Мы не хотим затягивать с этим решением, так как мы оба не вечные. Суррогатное материнство — дело не дешевое. Заплатить придется около трех миллионов рублей. К тому же, по существующему законодательству, суррогатная мать после родов может оставить ребенка себе. И в итоге, при неправильном выборе можем и деньги потерять, и малыша лишиться, так что мы очень переживаем», — поделился мыслями Гоген в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».В итоге супруги задумались о том, чтобы обратиться с неоднозначной просьбой ко взрослой дочери Екатерины Полине Давыдовой. Девушка также появилась в студии, но на просьбу мамы и ее нового мужа ответила категоричным отказом.

Как оказалось, Полина уже много лет таит обиду на родительницу, ведь та никогда не занималась ее воспитанием.

«Я всю жизнь росла с бабушкой, мама в моей жизни появлялась редко. Она работала, строила личную жизнь. Поверьте, Гоген — это не первый ее молодой любовник. Сейчас у меня есть дети, но жизнью внуков мама абсолютно не интересуется. Именно поэтому я не понимаю, зачем ей еще дети. Чтобы и их бросить? Я не уверена, что их брак просуществует долго, я в него не верю», — заявила Полина.

Сама 63-летняя Екатерина не чувствует вину перед дочерью. По мнению Терешкович, свекровь, воспитавшая Полину, настроила ее против матери. Гоген Солнцев признался, что он давно пытается наладить отношения с наследницей жены, но та не идет на контакт. Более того, Давыдова не пришла на свадьбу скандальной пары несмотря на то, что получила приглашение.

Вопреки тому, что идея завести малыша мало кого воодушевила, супруги не намерены отказываться от задуманного. «Мы хотим ребенка для себя, чтобы наша семья была полноценной. Я верю, что буду хорошей мамой и у Гогена обязательно получится стать отличным отцом», — подчеркнула Екатерина.

Пока супружеская пара не рассматривает вариант с усыновлением, поскольку им важно быть уверенными в хорошей генетике ребенка. По словам Солнцева, он готов потратиться на суррогатную мать, лишь бы его избранница была по-настоящему счастлива.



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