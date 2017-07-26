Джастин Бибер назвал причину отмены своего мирового турне

Весьма странную причину отмены своего мирового турне назвал кумир девушек всего мира Джастин Бибер. Канадский исполнитель рассказал, что хочет покататься на велосипеде, сообщает специализирующийся на конфиденциальной информации о знаменитостях портал TMZ, пишут в издании rsute.ru.

Ранее СМИ распространили сообщение о том, что Бибер отменяет турне Purpose, продолжавшееся в течение последних восемнадцати месяцев. Причиной были названы некие \"непредвиденные обстоятельства\". В рамках турне Бибер планировал ряд концертов в США и Канаде.

Теперь же объект девичьих грез заявил, что хочет \"просто отдыхать\".

\"Мы собираемся покататься на велосипедах\", — приводит портал слова музыканта.

При этом Бибер попросил своих фанатов, огорченных отменой концертов, не чувствовать себя обманутыми.

Джастин Бибер завоевал признание после появления роликов на видеохостинге YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R’n\'B. На данный момент артист записал три альбома, общий тираж которых составил 15 миллионов экземпляров. Молодой человек регулярно становится главным героем светской хроники и скандальных историй.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







