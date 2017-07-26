Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по С-400 почти завершены

26.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира, Новости России Отзывов нет »

Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по С-400 почти завершены

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приобретение у России системы противоракетной обороны С-400 не должно вызывать у какой-либо страны беспокойство.

«Почему это должно вызвать беспокойство? Каждая страна должна принимать определённые меры для собственной безопасности», — цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, переговоры о поставке в Турцию российских С-400 «в значительной степени» завершены.

Отмечается, что накануне глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил, что сделка вызывает беспокойство в Вашингтоне, однако он сомневается в её возможности.

Ранее координатор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закупку российских С-400 Турцией.

7 июня Россия и Турция согласовали технические аспекты контракта на поставку С-400.

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