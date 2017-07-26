Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну‍

26.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну‍

Патрульный корабль ВМС США Thunderbolt произвел несколько предупредительных выстрелов по иранскому судну в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Персидском заливе американский патрульный корабль USS Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну, сообщают иностранные СМИ, об этом информирует rsute.ru.

Сообщается, что иранское судно, которое, предположительно, принадлежит Корпусу Стражей Исламской Революции, подошло к кораблям США на расстояние около 127 метров. Вместе с тем иранское судно проигнорировало предупреждающие сигналы и радиовызов, после чего USS Thunderbolt открыл предупредительный огонь.

Отмечается, что в итоге иранское судно прекратило провокационные действия, однако оставалось в районе инцидента еще несколько часов. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

При этом рядом с Thunderbolt было еще несколько американских кораблей, патрулировавших зону залива.

6 марта сообщалось, что судно ВМС США в Ормузском проливе было перехвачено кораблями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс, сообщается на rsute.ru. Иранские корабли подошли на расстояние 550 метров от судна измерительного комплекса «Инвинсибл» (Invincible) и остановились.

Во избежание столкновения судно, а также следующие в походном ордере три корабля британских ВМС вынуждены были изменить курс. Американские моряки пытались связаться с иранскими коллегами по радио, но не получили ответа. В Пентагоне назвали действия иранцев «опасными и непрофессиональными».

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