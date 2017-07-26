Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну‍

Патрульный корабль ВМС США Thunderbolt произвел несколько предупредительных выстрелов по иранскому судну в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Персидском заливе американский патрульный корабль USS Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну, сообщают иностранные СМИ, об этом информирует rsute.ru .

Сообщается, что иранское судно, которое, предположительно, принадлежит Корпусу Стражей Исламской Революции, подошло к кораблям США на расстояние около 127 метров. Вместе с тем иранское судно проигнорировало предупреждающие сигналы и радиовызов, после чего USS Thunderbolt открыл предупредительный огонь.

Отмечается, что в итоге иранское судно прекратило провокационные действия, однако оставалось в районе инцидента еще несколько часов. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

При этом рядом с Thunderbolt было еще несколько американских кораблей, патрулировавших зону залива.

6 марта сообщалось, что судно ВМС США в Ормузском проливе было перехвачено кораблями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс, сообщается на rsute.ru . Иранские корабли подошли на расстояние 550 метров от судна измерительного комплекса «Инвинсибл» (Invincible) и остановились.

Во избежание столкновения судно, а также следующие в походном ордере три корабля британских ВМС вынуждены были изменить курс. Американские моряки пытались связаться с иранскими коллегами по радио, но не получили ответа. В Пентагоне назвали действия иранцев «опасными и непрофессиональными».

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