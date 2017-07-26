Почему отец убил всю свою семью, а затем покончил с собой: депрессия, неустроенность или последствия старой травмы?

Около трех часов ночи жители улицы Лермонтова в городе Сасовопроснулись от лая собак и звуков сирен. Когда заспанные люди вышли на улицу, то увидели, что у дома №27 стоят автомобили полиции и скорой помощи. Здесь в частном секторе разыгралась ужасная кровавая драма.

По предварительным данным, озвученным в региональном следственном комитете, 36–летний глава семейства зарезал свою 35–летнюю супругу и двоих сыновей – двенадцатилетнего Владимира и девятилетнего Артема, а затем покончил с собой. Экспертиза установила, что перед смертью мужчина нанес себе с десяток ножевых ранений.

Стало известно, что перед смертью женщина смогла добраться до телефона и позвонила в скорую помощь. Сообщение поступило около двух часов ночи. На место незамедлительно выехали медики и стражи правопорядка. Дом оказался заперт изнутри. Выломав дверь, полицейские зашли в квартиру, но, увы, к этому моменту и дети, и взрослые были уже мертвы.

«ОБЫКНОВЕННАЯ ХОРОШАЯ СЕМЬЯ»

По словам соседей, семья, в которой произошла трагедия, была очень дружной. Хотя жилось им в последнее время не сладко…

Отец семейства работал сварщиком, потом поехал на заработки в Москву. На стройке в столице он упал со строительных лесов и получил тяжелые травмы ног и головы. Некоторое время пролежал в коме. Вернулся в родное Сасово уже инвалидом, и с того времени (около двух лет назад), по словам соседей, не выходил из депрессии. При этом ни алкоголем, ни наркотиками он не увлекался и ревнивцем не был. В последнее время Елена подрабатывала на почте и в медпункте уборщицей. Семье было тяжело финансово, и Алексей совсем пал духом. Денег на жизнь катастрофически не хватало. Тем не менее, дети не были брошены на произвол судьбы, всегда были аккуратно одеты, чистые и ухоженные.

Ребята занимались боксом, несколько дней назад мальчики приехали с соревнований. Один из них стал победителем.

Эти слова подтвердил и тренер по боксу ФСК «Планета спорта» Сергей Сентябов. Он также рассказал «Комсомолке» о том, что трагически погибшие мальчики были его воспитанниками:

– Обыкновенная хорошая семья. Тренировки не пропускали, старательными были. В последнее время стали делать успехи в боксе. Их отец Алексей был инвалидом, ходил с тросточкой. Он хорошо занимался воспитанием детей. Постоянно звонил мне, спрашивал, как ребята занимаются. Перед выездом на соревнования уточнял, что ребятам взять с собой. У меня в голове не укладывается, как их отец мог совершить такое. Но семья есть семья, мы не знаем, что там внутри у них было.

В этом доме на улице Лермонтова в райцентре Сасово в ночь на 21 июля разыгралась кровавая драма.Фото: КОНСТАНТИН МОГИЛИН

«…ЕСЛИ БЫ НЕ ПАЦАНЫ, ТО УЖЕ ДАВНО БЫ СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ»

По словам соседей, после травмы, полученной на стройке в Москве, глава семейства так и не восстановился:

– Елена же, несмотря на недуг мужа, не сдавалась, работала и была полна оптимизма, говорила, что ни за что не оставит мужа одного и что всем вместе им обязательно удастся пережить это непростое время.

– Мы не очень тесно общались, хотя и были соседями. С виду это была очень хорошая семья. Сор из избы они никогда не выносили. Елена вообще была золотым человеком, очень хорошая женщина. Алексей, конечно, чувствовал себя плохо, занимался самоедством, на него давила беспомощность. Говорил, что если бы не пацаны, то уже давно бы свел счеты с жизнью, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» сосед из дома напротив.

СЕМЬЮ ПОХОРОНИЛИ ОТДЕЛЬНО ОТ ОТЦА

Похоронили всех погибших в минувшее воскресенье, 23 июля. Елену и сыновей положили в одну могилу на сасовском кладбище. А вот отца погребли в другом месте, отдельно от близких, которых он лишил жизни. Кроме того, «Комсомолке» стало известно, что, несмотря на заверения соседей о том, что мужчина ничем не злоупотреблял, в морге были взяты образцы его тканей для проведения посмертной токсикологической экспертизы. Именно она позволит окончательно установить, были ли в его организме алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, которые могли бы привести к помутнению рассудка и толкнуть на столь ужасное преступление.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ТРАГЕДИИ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?

Врач–психиатр, кандидат медицинских наук и преподаватель кафедры психиатрии РязГМУ Сергей Новиков исходя из информации, которая известна на сегодняшний день, считает, что если бы мужчина наблюдался у профессионалов, ему бы могли помочь, а значит, и спасти остальных членов этой семьи:

– Конечно, я понимаю ситуацию, сложившуюся в Сасово, где на весь район работает всего один психиатр. И я прекрасно осознаю, ту степень нагрузки, которая ложится на этого специалиста. Но тем не менее, при грамотно организованной психологической помощи трагедии можно было хотя бы попробовать избежать. Вообще любые черепно–мозговые травмы зачастую приводят к депрессии. Да, это во многом зависит от локализации повреждений, но в идеале погибший мужчина должен был наблюдаться, как минимум, у невролога. Если специалист видит у своего пациента депрессивную симптоматику, а в нашем случае не заметить такое было невозможно, то он должен был направить его к психиатру. Но и здесь все не так просто потому, что заставить лечиться или наблюдаться человека у психиатра мы можем только в том случае, если он угрожает себе и/или окружающим. Были ли реальные к этому предпосылки, мы опять–таки наверняка не знаем. Но могу сказать точно, что расширенный суицид не может возникнуть просто так.

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