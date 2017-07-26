Призёр чемпионата мира Красных: на 175 метрах заплыва стало накрывать, хотелось плакать

Россиянин Александр Красных прокомментировал своё выступление в финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров вольным стилем, в котором он показал третий результат и завоевал бронзовую медаль соревнований.

«Попёрли двое с двух сторон в финале, но это не помогло. Накрывать стало на 175 метрах, больше не помню ничего. Хотелось плакать. Видел, что молодого британца Скотта Данкана, ставшего четвёртым, на 0,04 секунды обошёл. Обрадовался», — цитирует российского пловца «Р-Спорт».

По словам Красных, у него не возникнет проблем с мотивацией после завоевания награды мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Красных завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.