Призёр чемпионата мира Красных: на 175 метрах заплыва стало накрывать, хотелось плакать
«Попёрли двое с двух сторон в финале, но это не помогло. Накрывать стало на 175 метрах, больше не помню ничего. Хотелось плакать. Видел, что молодого британца Скотта Данкана, ставшего четвёртым, на 0,04 секунды обошёл. Обрадовался», — цитирует российского пловца «Р-Спорт».
По словам Красных, у него не возникнет проблем с мотивацией после завоевания награды мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Красных завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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