Украинский боксёр Каштанов стал гражданином России

Известный украинский боксёр, бывший временный чемпион мира по версии WBA во втором полусреднем весе Станислав Каштанов объявил о получении российского гражданства. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря Федерации профессионального бокса России Кирилл Щекутьев.

\"Станислав Каштанов сегодня получил российское гражданство, — приводит слова Щекутьева \"Р-Спорт\". — Его следующий бой планируется провести в сентябре-октябре в России. Но не исключен и вариант с организацией поединка за рубежом\", об этом ставит в известность rsute.ru.

— Хорошо, что этот процесс завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом в Донецке, но здесь всё в перспективе, и я работаю для этого, — отметил боксёр в разговоре с ТАСС.

Каштанов, выступающий в среднем весе, еще в марте 2015 года получил лицензию Российской федерации профессионального бокса. На данный момент на счету 32-летнего спортсмена 36 побед на профессиональном ринге, из них 21 — нокаутом, а также два поражения.

В 2012-2013 годах Каштанов был \"временным\" чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Процедуру получения российского гражданства он начал еще два года назад, подав документы. Стоит также отметить, что он долгое время жил и тренировался в Крыму.

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