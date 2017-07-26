В Казани сбитая машиной девушка пролетела несколько метров

26.07.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Mswxs63Cihg

В Казани сбитая машиной девушка пролетела несколько метров

Многочисленные травмы получила жительница Казани, решившая перебежать дорогу в неположенном месте на Аделя Кутуя. ДТП произошло днем 21 июля недалеко от перекрестка с Гвардейской, видео с места аварии в соцсети выложил очевидец. 

На видео видно, как девушка перебегает дорогу в неположенном месте, пересекая два потока автомобилей, и попадает под движущуюся по крайнему правому ряду иномарку. От сильного удара девушка пролетела несколько метров, после чего упала на асфальт. Пострадавшая получила многочисленные переломы и сотрясение мозга, сейчас она находится в реанимации.

Ее супруг Ильгиз Исламгулов сейчас ищет очевидцев аварии и просит откликнуться тех, у кого есть записи видеорегистраторов с других ракурсов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "В Казани сбитая машиной девушка пролетела несколько метров"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
49, за 0,178