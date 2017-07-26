В Казани сбитая машиной девушка пролетела несколько метров

Многочисленные травмы получила жительница Казани, решившая перебежать дорогу в неположенном месте на Аделя Кутуя. ДТП произошло днем 21 июля недалеко от перекрестка с Гвардейской, видео с места аварии в соцсети выложил очевидец.

На видео видно, как девушка перебегает дорогу в неположенном месте, пересекая два потока автомобилей, и попадает под движущуюся по крайнему правому ряду иномарку. От сильного удара девушка пролетела несколько метров, после чего упала на асфальт. Пострадавшая получила многочисленные переломы и сотрясение мозга, сейчас она находится в реанимации.

Ее супруг Ильгиз Исламгулов сейчас ищет очевидцев аварии и просит откликнуться тех, у кого есть записи видеорегистраторов с других ракурсов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







