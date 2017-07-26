В Киеве остолбенели после заявления Путина в «нормандкой четверке»; «чудо-оружие» в Донбассе – ВСУ в панике

Предложение главы российского государства Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе, озвученное в ходе телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки», вызвало отрицательную реакцию со стороны Киева.

Журналисты издания «Коммерсант» выяснили, что президент РФ выступил за внесение изменений в «дорожную карту» по Донбассу. Владимир Путин предложил провести выборы на территории ДНР и ЛНР и внести этот вопрос в качестве отдельного пункта в «дорожную карту».

Данная инициатива не нашла поддержки со стороны украинского президента Петра Порошенко. Он выдвинул встречное условие, заявив о том, что местные выборы на востоке страны не состоятся до тех пор, пока не будет «обеспечена полная безопасность» на данных территориях.

ДНР, последние новости сегодня – 25 июля. В Донецке прокомментировали заявление украинской стороны о разработанном в ДНР новом «чудо-оружии». Ранее представители пресс-центра так называемой АТО заявили, что получили данные о подготовке к использованию ВС ДНР нового вида оружия – мобильных четырехствольных РСЗО, запрещенный Минскими соглашениями.

В оборонном ведомстве ДНР назвали заявление украинской стороны вымыслом, отметив, что вооруженные силы народной республики не располагают подобными системами РСЗО. В штабе также отметили, что армия ДНР не применяет РСЗО, следуя Минским соглашениям, а обвинение Киева направлено на обвинение ДНР в обстрелах, которые ополчение не совершало.

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