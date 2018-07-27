Какой сегодня праздник, 27 июля 2018: в России праздник по церковному календарю

Продолжает оставаться актуальным среди россиян вопрос о том, какой отмечается праздник сегодня. Спешим рассказать о праздниках, выпадающих на 27 июля 2018 года: церковным сегодня является праздник День Акилы, Дозоры. В свою очередь в России отмечается День системного администратора.

Какой сегодня праздник, 27.07.2018: День Акилы, Дозоры

Этот день посвятили Акиле, апостолу от семидесяти, то есть Акила был учеником одного из 12 апостолов, бывших учениками самого Иисуса.

Будучи иудеем по происхождению, выходцем из города Понта, Акила немало прожил в Риме, но приказом императора Клавдия был изгнан, и тогда отправился в Коринф, где поселился с супругой Присциллой.

Там же он встретил апостола Павла, усилиями которого Акила и его жена стали христианами и в дальнейшем всячески помогали Павлу в его праведном деле, а также отвели часть своего дома для совершения богослужений.

В народе же на Акилов день землепашцы устанавливали мир с духом, называемым "полевой", таким же хозяином полей, как и домовой, хозяин дома и двора. Чтобы заручиться его поддержкой и обеспечить себе добрый урожай на будущий год, завершая жатву, на последней полосе нужно было оставить пучок ржи, а перед полосой - горшочек каши.

На исходе была "макушка лета", и погода то и дело менялась. Оттого, что за урожаем нужно было приглядывать, этот день также прозвали Дозорами, ведь на поле все легко могли привести в беспорядок, портить лихие вихри и дожди с грозами.

Случалась, как говаривали тихонько, и такая напасть. Когда бушевала гроза, в вихрь могла ударить молния, и тогда нечистая сила, до этого просто летевшая в нем, могла обратиться в птицу, зверя или даже ребенка. Так что в непогоду за полями нужен был еще догляд, чтобы не дать бесам себя обмануть.

Но даже без мистики, гроза могла погубить человека - пожаром или молнией. Когда начиналось ненастье, нередко искали укрытия под деревьями, но нужно было выбирать осмотрительно, ведь в некоторые из них молнии ударяли с завидной частотой. Чаще всего молнии поражали березу, ель, дуб и сосну, поскольку корни этих ботанических антенн уходят глубоко в землю.

Поэтому в грозу лучше было искать укрытия под орешником или тополем. А для большей надежности ограждались от гнева непогоды заговорами: "Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица".

Правда, вслед за непогодой споро росли грибы, за ними посылали детей, которым не находилось работы в поле, так что и самые маленькие в это время были поддержкой семьи, ее кормильцами.

В России какой праздник сегодня, 27 июля: День системного администратора

В кругах, связанных по роду своей деятельности с компьютерной техникой, профессию системного администратора сравнивают с профессией врача - пока все работает, о системном администраторе и не вспоминают, а как только что-то ломается - ругают и требуют быстро "вылечить".

В век всеобщей компьютеризации работа сисадминов очень важна, ведь именно они обеспечивают бесперебойную работу компьютеров и корпоративных сетей, поддерживая информационную жизнь в компаниях. Чтобы привлечь внимание к важности работы системных администраторов, американец Тед Кекатос предложил учредить праздник для того, чтобы хоть раз в году к системным администраторам окружающие испытывали чувство благодарности.

Впервые этот праздник был отмечен 28 июля 1999 года в Америке и с тех пор к празднованию этой даты в последнюю пятницу июля присоединяются все новые страны.

Какой праздник сегодня, 27.07.2018: День гамбургера



Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать "королем" американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды "на ходу".

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей.

В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

Несмотря на признанную вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и дорогом ресторане.

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