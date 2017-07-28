Мару Багдасарян поймали за рулём после пожизненного лишения прав

28.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Мару Багдасарян поймали за рулём после пожизненного лишения прав Багдасарян, мара, поймана

Мару Багдасарян поймали за рулём после пожизненного лишения прав

Столичная полиция в очередной раз сообщила о задержании Мары Багдасарян. Автогонщица решила покататься в ночное время на западе Москвы, несмотря на решение суда о пожизненном лишении её водительских прав. Полицейские остановили автомобиль девушки на улице Улофа Пальме.

 

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