Опубликован рейтинг самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes

Журнал Forbes в очередной раз подсчитал доходы самых главных российских знаменитостей и составил Топ-50.

Места рейтинга зависят от трех факторов успеха: доходы, упоминания СМИ и интерес интернет-аудитории.

Впервые за 13 лет по данным аналитиков издания первое место в списке занял всемирно известный российский спортсмен Александр Овечкин. Нападающий хоккейного клуба Washington Capitals за 2016 год (данные за этот год опубликуют в 2018-м, - Ред.) заработал 14 миллионов долларов. Пресса писала о хоккеисте 5502 раз, а в Яндексе вбивали 643 290 запросов об «Ови». Александр поднялся на вершину не только благодаря рекордным доходам, но и свадьбе с дочерью Веры Глаголевой Анастасией Шубской.Их тайное бракосочетание в августе 2016 года стало сенсацией. По заработкам хоккеист обогнал саму Марию Шарапову, которая 10 лет держала первенство в списке. Доходы теннисистки снизились существенно с 21,9 миллиона долларов до 3$ млн. Видимо, «мельдониевый скандал»продолжает напоминать о себе.

Из звезд отечественного шоу-бизнеса больше всех отличился Филипп Киркоров. Он сместил Сергея Шнурова и Григория Лепса с их высоких позиций и вернул себе звание короля поп-сцены во всех отношениях. Филипп Бедросович за 2016 года заработал 7,4 миллиона долларов, упоминался в СМИ 9091 раза, имеет 5 393 640 запросов в поисковике. Доходы Киркоров сохранил на том же уровне, а вот интерес интернет-аудитории очевидно связан с юбилейным туром и скандалом с Дидье Маруани, который обвинил российского певца в плагиате, но провально отступил, проиграв тяжбы.

Григорий Лепс заработал 7 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году. Не исключено, что причина в том, что от артиста ушла вся команда его продюсерского центра.

Падение Сергея Шнурова на 9 позиций объяснить трудно. По итогам прошлогоднего рейтинга лидер «Ленинграда» признан самым богатым в российском шоу-бизнесе, имел 11 миллионов долларов дохода, теперь всего 5.

Фантастические результаты впервые показала Анна Нетребко. Оперная дива поднялась на 20 (!) позиций вверх и заняла 9 место общего рейтинга с доходом в 7,5 миллиона долларов. Успешна и группа «Би-2» с 11 позицией в списке и 5,7 миллионами долларов заработков. Никакая другая рок-команда подобных высот не занимала. Даже лидер прошлого года «Ленинград» им уступил.

И последнее. Ольга Бузова. Она теперь и здесь. Ведущая «Дом-2» ворвалась в рейтинг Forbes, опередив даже Собчак! У 31-летней телезвезды $2,1 миллиона дохода и настоящий рекорд в упоминаниях СМИ — 16 278 раз. В интернете Бузова получила 3 869 670 запросов.

Второй год подряд в рейтинг Forbes не попадает Алла Пугачева. Зато ее муж Максим Галкин богаче Собчак, Басты и даже Стаса Михайлова.

Топ рейтинга самых богатых знаменитостей России по версии Forbes.Фото: НАИЛЬ ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

Топ-18 самых богатых звезд шоу-бизнеса:

1. Филипп Киркоров — $7,4 млн.

2. Тимати - $6,6 млн.

3. Григорий Лепс и Дима Билан - $6 млн.

4. Би-2 - $5,7 млн.

5. Сергей Шнуров/Ленинград и Земфира - $5 млн.

6. Максим Галкин - $4,8 млн.

7. Николай Басков — $4,3 млн.

8. Егор Крид - $4 млн.

9. Стас Михайлов — $3,3 млн.

10. Дмитрий Нагиев — $3 млн.

11. Баста — $2,6 млн.

12. Валерий Меладзе — $2,5 млн.

13. Ольга Бузова — $2,2 млн.

14. Ксения Собчак и Иван Ургант — $2,1 млн.

15. Полина Гагарина — $1,9 млн.

Топ-6 самых богатый спортсменов:

1. Александр Овечкин — $14 млн.

2. Евгений Малкин — $9,5 млн.

3. Сергей Бобровский — $8,5 млн.

4. Александр Кокорин — $4 млн.

5. Евгений Плющенко - $3,2 млн.

6. Мария Шарапова — $3 млн.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







