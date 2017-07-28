Появилось видео подъема машины с телами влюбленных со дна Волги

28.07.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Появилось видео подъема машины с телами влюбленных со дна Волги

В Чебоксарах из Волги достали автомобиль с телами женщины и мужчины. "Девяносто девятая" пролежала на дне реки 11 лет. Все это время люди, находившиеся внутри, считались пропавшими. Как происходила операция по поднятию машины, узнайте подробнее в репортаже корреспондента портала pg21.ru.

27 июля в 15.00 на набережной Волги, рядом с Афанасьевским пляжем, речным краном достали со дна автомобиль "ВАЗ-21099" золотисто-серого цвета. В салоне обнаружили тела мужчины и женщины.
О местонахождении автомобиля стало известно 25 июля, когда водолаз-любитель исследовал дно реки. После обнаружения находки он сразу же обратился к полицейским.

- Нам почти сразу же удалось установить владельца транспортного средства. Им оказался без вести пропавший 7 декабря 2006 года 25-летний молодой человек и пропавшая вместе с ним 21-летняя девушка, - поясняют в пресс-службе МВД.

Перед проведением операции специалисты исследовали дно реки. Выяснилось, что машина затонула буквально в нескольких метрах от бетонки, недалеко от городского пляжа. После прибытия речного крана водолаз закрепил трос на глубине. Менее через час машину извлекли из реки и выгрузили на бетонку. В это время на берегу находились родители пропавшего мужчины. По их словам, они в течение 11 лет жили в ожидании. Обращались к разным экстрасенсам и колдунам. Как сказала мать погибшего, лишь один из них сказал, что сын находится где-то в песчаном карьере в воде.

По словам, пресс-службы МВД, сейчас специалисты проведут экспертизу и будут разбираться в причинах произошедшего.

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