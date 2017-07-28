Прокуратура заявила, что сбившая "пьяного ребенка" женщина мешала следствию

Ольга Алисова, обвиняемая по делу о громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, препятствовала расследованию, сообщила прокуратура Московской области.

Отмечается, что именно это учитывалось при изменении Алисовой подписки о невыезде на арест.

Несмотря на то что женщина не признала вину, областная прокуратура сочла доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело будет направлено в Железнодорожный городской суд.

В четверг Мособлсуд отклонил апелляцию на арест Алисовой. Женщина утверждала, что не хотела скрываться, а место жительства поменяла из-за внимания посторонних людей и представителей СМИ.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза нашла алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Дело о самом ДТП завершено и передано в суд.

Позднее повторная экспертиза подтвердила результаты первой: в момент трагедии мальчик был пьян. Как это стало возможным, выясняется. В начале июля суд арестовал Алисову, поскольку она нарушила подписку о невыезде. По делу пройдет еще одна экспертиза.

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